Bu şekilde uyumak kırışıklıkları derinleştiriyor! Genç kalmanın sırrı bu uyku pozisyonunda saklı…

Çoğu insan, uyku alışkanlıklarının yüz yapılarını değiştirip kırışıklıklara neden olabileceğinin farkında değildir. Ancak aslında uyuduğumuz pozisyon büyük bir önem taşımaktadır…

Klinik yüz uzmanı Kate Kerr, yüz görünümünü etkileyen uyku pozisyonunun ardındaki bilimi ortaya çıkardı. Şöyle açıkladı: "Aesthetic Surgery Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, uyku sırasında yüzümüze farkında olmadan uyguladığımız gerginlik ve basınç kuvvetleri yüzümüzde baskıya yol açabilir. Bu baskı, yan yattığımızda dikey kıvrımlar ve kırışıklıklar olarak kendini gösterir."

Bu dikey kıvrımlar, burundan dudakların köşelerine kadar uzanan geçici uyku kırışıklıkları olarak başlayabilir ve yaşlandıkça zamanla cildimizde kalıcı izler bırakabilir. Kaçınılması gereken bir diğer uyku alışkanlığı da vücudumuza zarar verdiği için yan yatmaktır.

Oküloplastik cerrah Dr. Maryam Zamani şunları ekledi: "Yan tarafınızda uyumak, belirli bir bölgede tekrarlayan baskıya neden olabilir, kırışıklıklar oluşturabilir ve tercih edilen uyku tarafındaki çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü kötüleştirebilir. Bu, gözler, dudaklar ve yüzdeki asimetrileri daha da kötüleştirir. Bu, İnsanların gözlerinden birinin şeklinin biraz farklı olması ya da dudaklarının bir tarafının diğerine göre daha düşük olmasının da nedenidir."