Bu şekilde uyumak kırışıklıkları derinleştiriyor! Genç kalmanın sırrı bu uyku pozisyonunda saklı…

Çoğu insan, uyku alışkanlıklarının yüz yapılarını değiştirip kırışıklıklara neden olabileceğinin farkında değildir. Ancak aslında uyuduğumuz pozisyon büyük bir önem taşımaktadır…
Klinik yüz uzmanı Kate Kerr, yüz görünümünü etkileyen uyku pozisyonunun ardındaki bilimi ortaya çıkardı. Şöyle açıkladı: "Aesthetic Surgery Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, uyku sırasında yüzümüze farkında olmadan uyguladığımız gerginlik ve basınç kuvvetleri yüzümüzde baskıya yol açabilir. Bu baskı, yan yattığımızda dikey kıvrımlar ve kırışıklıklar olarak kendini gösterir."
Bu dikey kıvrımlar, burundan dudakların köşelerine kadar uzanan geçici uyku kırışıklıkları olarak başlayabilir ve yaşlandıkça zamanla cildimizde kalıcı izler bırakabilir. Kaçınılması gereken bir diğer uyku alışkanlığı da vücudumuza zarar verdiği için yan yatmaktır.
Oküloplastik cerrah Dr. Maryam Zamani şunları ekledi: "Yan tarafınızda uyumak, belirli bir bölgede tekrarlayan baskıya neden olabilir, kırışıklıklar oluşturabilir ve tercih edilen uyku tarafındaki çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü kötüleştirebilir. Bu, gözler, dudaklar ve yüzdeki asimetrileri daha da kötüleştirir. Bu, İnsanların gözlerinden birinin şeklinin biraz farklı olması ya da dudaklarının bir tarafının diğerine göre daha düşük olmasının da nedenidir."
Dr. Zamani şöyle devam ediyor: "Yaşlandıkça asimetriler giderek daha belirgin hale geliyor ve ayrıca cilt elastikiyeti azalıyor, bu da statik çizgilerin bir gece uykusundan sonra yeniden eski haline dönmesinin daha fazla zaman alabileceği anlamına geliyor."
Bir başka uzman ise yüzünüz yastığa dayalı olarak yüzüstü uyumaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Dr. Dianni Dai, "Yüz üstü uyumak genellikle cildiniz için en az sağlıklı uyku pozisyonu olarak kabul edilir" diyor.
"Yüzünüz yastığa baskı yapar, bu da kırışıklıklara ve sivilcelere neden olabiliyor (cildinizin yastığa sürtülmesi sonucu)."
KIRIŞIKLIKTAN KORUNMAK ADINA NASIL UYUMALIYIZ?
Kırışıklıkları önlemek için uyku pozisyonu, cilt bakımı ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi faktörlerin bir kombinasyonunu içerir. İşte kırışıklıkları önlemek için uyku pozisyonu hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar:
Sırt Üstü Uyumak: Uyurken sırt üstü pozisyonu tercih etmek, yastıkla desteklenmiş bir baş ve boyun pozisyonunu içerir. Bu pozisyon ciltteki yüzey temasını azaltabilir ve yastık üzerinde yüzün sürtünmesini önleyebilir.
Yan Yatmak: Yan yatma pozisyonu da cildin kırışmasını azaltabilir, özellikle sırt üstü yatmaktan daha iyidir. Ancak, yastıkla desteklenmiş bir baş ve boyun pozisyonu tercih edilmelidir.
Yüz Üstü Uyumamak: Yüz üstü yatmak, yüzün sürekli olarak yastığa temas etmesine neden olabilir ve bu da cilt kırışıklıklarına yol açabilir.
İyi Bir Yastık Kullanmak: Yatarken kullanılan yastık, doğru yükseklik ve destek sağlamalıdır. Saten veya ipek yastık kılıfları kullanmak, yüzde sürtünmeyi azaltabilir.