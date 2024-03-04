Bu şekilde uyumak saçı mahvediyor! Kırılgan saçların ardında o hata yatıyormuş…

Geceleri uyuduğunuz şeklin saçınızda "sürtünmeye" yol açabileceğini ve kırılmalara neden olabileceğini açıkladı. Bununla mücadele etmek için uzman, sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak amacıyla saçlarınızı geceleri geriye bağlamanızı önerdi; ancak bunun doğru şekilde yapılmazsa çekilmeye neden olabileceği konusunda uyardı.
Profesyonelin bunu yapmanın önerdiği yollardan biri saçları ipek veya saten bir eşarpla arkadan bağlamaktır. Saçınızı sararak "sürtünmeyi azaltmaya, saçın doğal nemini korumaya ve hatta uçların kırılma olasılığını azaltmaya" yardımcı olabilir. Eğer saç topuzunu tercih ediyorsanız, saten veya ipek tokayla sabitlenmiş gevşek örgüler tavsiye ediyor.
Eva, ayrıca sağlıklı saçlar için doğru yastık kılıfının da önemli olduğunu paylaştı. İpek veya saten bir yastık üzerinde uyumanın da kırılmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini, çünkü malzemenin buklelerinize çok daha yumuşak davrandığını, dolaşmayı ve kabarmayı sınırladığını söyledi. Güzellik uzmanı, ipek liflerinin "doğal yağlarınızın hiçbirini emmeyeceğini", dolayısıyla saç derinizin susuz kalmayacağını ekledi.
Uzman ayrıca insanlara asla ıslak saçla uyumamaları çağrısında bulundu. "Saçlarınız ıslakken en hassas halindedir, bu nedenle uykunuzda hareket etmekten kaynaklanan sürtünme ve ısı matlaşmayı ve hatta kırılmayı artırabilir" diye açıkladı. Yapabiliyorsanız, profesyonel saçınızın açık havada kurumasına izin vermenizi önerir, ancak tamamen kuru olduğundan emin olmak için uyumadan birkaç saat önce yıkamanız gerekir.
Ancak bekleme şansınız yoksa ve fön çekmeniz gerekiyorsa, insanları her zaman ısıya karşı koruyucu sprey kullanmaları konusunda uyardı.
Kıvırcık saçlarınız veya dolaşmaya eğilimli saçlarınız varsa Eva, buklelerinizi korumaya yardımcı olmak ve daha kolay kontrol edilebilir hale getirmek için durulanmayan bir saç kremi kullanmanızı tavsiye etti. Profesyonel, ince saçları olanların argan yağı veya üzüm çekirdeği yağı içeren ürünleri tercih etmenin en iyisi olduğunu ekledi. Bu bileşenlerin nemi "hapsetmeye" ve gece boyunca bukleleri "canlandırmaya" nasıl yardımcı olacağını açıkladı.