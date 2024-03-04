Bu şekilde uyumak saçı mahvediyor! Kırılgan saçların ardında o hata yatıyormuş…

Uzman ayrıca insanlara asla ıslak saçla uyumamaları çağrısında bulundu. "Saçlarınız ıslakken en hassas halindedir, bu nedenle uykunuzda hareket etmekten kaynaklanan sürtünme ve ısı matlaşmayı ve hatta kırılmayı artırabilir" diye açıkladı. Yapabiliyorsanız, profesyonel saçınızın açık havada kurumasına izin vermenizi önerir, ancak tamamen kuru olduğundan emin olmak için uyumadan birkaç saat önce yıkamanız gerekir.

Ancak bekleme şansınız yoksa ve fön çekmeniz gerekiyorsa, insanları her zaman ısıya karşı koruyucu sprey kullanmaları konusunda uyardı.