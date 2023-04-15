Bu yöntem saç dökülmesini bitiriyor! Eski parlaklığına kavuşturuyor...

Mevsim geçişlerinde çoğu kişiyi ilgilendiren sorunlardan biri de saç dökülmesidir. Yüksek sıcaklık ve nem seviyeleri ile saçlarımız yağlı hale gelebilir ve dökülmeler gözlenebilir. Uygun bakım ve dengeli beslenme ile saç dökülmesi kontrol altına alınabilir.

Saçınızı koruyun

Uygun koruma olmadan güneşe, kirliliğe, yağmur suyuna ve toza aşırı maruz kalmak saçı kuru, kırılgan ve cansız hale getirir. Mümkün olduğu kadar saçı korumaya çalışmalı ve yağmura ya da toza maruz kalmışsa aynı gün yıkanmalıdır.

Saç kremini atlamayın

Şampuanlama sırasında saçınızı besleyici ve nemlendirici bir saç kremi ile yumuşatırsınız. Ayrıca saç kremini yıkamak için soğuk su kullanmayı deneyin. Bu, gözeneklerin kapanmasına yardımcı olabilir ve saç derisini daha uzun süre temiz tutar.