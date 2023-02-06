Burcunuza göre doğru cilt bakım rutini! Aloe vera özellikle o burçlar için…

Doğduğunuz burç ne olursa olsun; daima doğal, organik güzellik ve kişisel bakım ürünlerini kullanın. Doğada her soruna uygun bir çözüm bulunur.
Ancak burada bahsedilenler sadece öneri niteliğinde olup kullanılmadan önce herhangi alerjik bir reaksiyona karşı dermatologdan görüş alınması tavsiye edilmektedir.
KOÇ BURCU
Bir ateş burcu olan Koç, güçlü ve serttir. Hırslı, kararlı, kızarmaya, kızarıklıklara ve deri hastalıklarına yakındır. Bu burçtaki kişiler kızarmaya ve cilt kızarıklıklarına yatkındır.
Kullanabilecekleri malzemeler: Aloe vera, gül, salatalık, papatya, lavanta ve tütsü. Kuşburnu tohumu yağı sizin için mükemmel bir yüz yağıdır.
BOĞA BURCU
Toprak grubunun burcu olan Boğalar muhafazakar, sabırlı, bazen inatçı olma eğilimindedir ve rutinlerine oldukça bağlıdır. Bu nedenle eğer istedikleri sonucu alamıyorlarsa cilt bakım rutinlerini değiştirmeleri önerilir. Kaşıntılı ve kuru cilde eğilimli oldukları için, nemlendirmeye özellikle özen göstermeliler.
Kullanabilecekleri malzemeler: Ciltlerine ekstra nem vermek ve yanaklarına ışıltıyı geri vermek için deniz iğdesi, argan, susam yağı, tatlı badem yağı veya tamanu yağı kullanabilirler.
İKİZLER BURCU
Hava burcu İkizler kararsız, meraklı ve değişken olma eğilimindedir. Cilt sağlıklarını korumak için bir plana sadık kalmaları gerekir. Cilt bakım rutininde tutarlı olmak önemlidir. Bu nedenle ciltlerine iyi gelen bir rutin bulduklarına düzenli olarak devam ettirdiklerinden emin olmalılar. İkizler ayrıca solunum yolu alerjilerine eğilimlidir, bu nedenle boğazlarını ve ciğerlerini rahatsız etmemek için minimum içerikli cilt bakım ürünlerini seçmeleri önemlidir.
Kullanabilecekleri malzemeler: Gül suyu, aloe vera, tatlı badem ve jojoba yağları mükemmel şekilde besleyici olacaktır.
YENGEÇ BURCU
Tüm burçlar arasında en tahmin edilemez olan Yengeç bir su grubu burcudur. Bir dakika şefkatli, besleyici ve diplomatik, ardından duygusal, yoğun ve sinirliliğe eğilimli olabilirler. Bu da onların hormonal sorunlara yatkın olmasına neden olur. Çözüm olarak ise her şeyi dengelemeleri gerekir. Cilt hassasiyeti kadar ödem de Yengeçler için büyük bir sorundur.
Kullanabilecekleri malzemeler: Macadamia, jojoba ve susam yağları. Bir "mucize bitki" olarak lanse edilen sardunya yağının ayrıca vücudun hormonları doğal olarak dengelemesine, şişmeye, su tutmasına ve cildin yaşlanmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.
ASLAN BURCU
Bir ateş grubu burcu olan Aslan kendine güvenen, yaratıcı vebaskın doğası nedeniyle biraz otoriter olabilir. Kendini beğenmiş ve cilt bakımı sorunlarına hızlı çözüm iddialarına inanma eğiliminde olabilirler. Asılsız güzellik iddialarının abartılı reklamlarına kapılmamaları gerekir. Gerçek güzelliğin içten dışa doğru geliştirildiğini unutmamalılar. Kısa süre kullanacakları ürünleri denemek yerine beslenmelerine sağlıklı gıdalar eklemeleri önerilir.
Kullanabilecekleri malzemeler: Jojoba yağları içeren doğal ürünleri kullanabilirler. Gül suyu içeren ürünler tam onlara göredir. Görünüşüne çok önem veren Aslan burçları için, gül esansiyel yağları, yara izlerinin solmasına ve cildin iyileşmesine yardımcı olan antioksidan aktivite ile doludur.
BAŞAK BURCU
Toprak burcu olan Başaklar zeki, pratik, gerçekçi ve oldukça mükemmeliyetçidir. Aşırı analiz yapmayı severler ancak bu onlar için yorucu olabilir ve stresle kararsızlığa yol açabilir. Kendilerini şımartacakları bakımlar yapmaları önerilir. Bunaldıklarında veya stresli hissettiklerinde duyguları yatıştırmaya yardımcı olan gül, papatya, sandal ağacı ve sığla içeren cilt bakım ürünlerini seçebilirler.
Kullanabilecekleri malzemeler: Papatya, lavanta, gül ve portakal, kendilerine odaklanmalarını sağlayacak sakinleştirici bileşenlerdir.
TERAZİ BURCU
Bir hava grubu burcu olan Terazi büyüleyici, romantik olmasının yanında çatışmacı değildir. Her şeyin iki tarafını da görürler ancak bu bazen kararsızlığa yol açar.Bir cilt bakımı rutini uygulamaları önemlidir. Sadece birkaç hafta için bile olsa rutinlerini uygulamak tenlerinde fark görmelerini sağlar.
Kullanabilecekleri malzemeler: Güzel, romantik ve egzotik olan her şeyi sevdiğiniz için bu niteliklere sahip cilt bakım ürünlerini seçin. Argan, dikenli armut tohumu, macadamia ve nar gibi daha lüks yüz yağlarından bazılarını tercih edin. Ne de olsa Venüs tarafından yönetiliyorsunuz!
AKREP BURCU
Bir su grubu burcu olan Akrep tutkulu, sadık, yoğun ve duygusaldır. Ancak aynı zamanda güçlü iradeli, kıskanç ve aynı derecede inatçı da olabilirler. Sakin olmaları ve gevşemeleri yaşayacakları cilt sorunlarını da önüne geçmelerini sağlar.
Kullanabilecekleri malzemeler: Masaj yapmak için paçuli, sandal ağacı ve lavanta içeren yağlarını tercih edebilirler. Gençleştirici özelliklere sahip olduğu için yaşlanma karşıtı macadamia fındık yağı kullanabilirler.
YAY BURCU
Ateş grubu burcu olarak Yay, maceracı, bağımsız bir ruha sahiptir. Risk almaktan asla çekinmeyen biri olarak, cömertlikleri ve samimiyetleri ile her olaya heyecan katarlar ancak aynı zamanda sabırsızdırlar. Sabırsızlığa eğilimi ve huzursuz yapıları nedeniyle disiplinli bir cilt bakım rutini oluşturmaları çok önemlidir. Uyandıktan sonra soğuk suyla yüzlerini yıkayabilirler. Anksiyete önleyici aromaterapi faydaları sunan bir yüz toniği kullanabilrler. Abartılı olma eğiliminde oldukları için, rutinlerini basit tutmaya özen göstermeliler.
Kullanabilecekleri malzemeler: Gerginlik ve stres eğilimi ile rutinlerini basit tutmaları önemlidir. Yaylar için en iyi yağlar argan, hindistan cevizi, zeytin ve üzüm çekirdeğidir.
OĞLAK BURCU
Toprak burcu Oğlak azimlidir ve başarmak için yoğun bir arzusu vardır. Hedeflerine, başarıya giden yolun şiddetli hırsı ve mantıklı anlayışı sayesinde ulaşırlar. Oğlak burcunun soğuk dış görünüşünün altında sempatik ve sadık bir kalbi vardır. Kendilerine ve kişisel bakım rutinlerine zaman ayırmaları gerekir. Rutinlerini basitleştirmek ve küçültmek sürdürülebilir olmasını sağlar
Kullanabilecekleri malzemeler: Lavanta, nane ve sardunya gibi kaygıyı azaltan aromaterapi esansiyel yağlarını kullanabilirler. Limon, sandal ağacı ve biberiye gibi enerji yükselten kokular kaygılı kişiliklerini rahatlatabilir. Bu burç için mükemmel yüz yağları derinlemesine nemlendiren nar, macadamia, tamanu, argan ve kuşburnu çekirdeği yağlarıdır.
KOVA BURCU
Hava grubu burcu olan Kova, her an herhangi bir yere gitmeye hazır olan spontane özgür ruhtur. Değişimi çok sever, can sıkıntısına hiç gelemez. Doğası gereği alışılmadık şeylere ilgi duyar ama sıradan, tekrarlayan görevlerde zorlanırlar. Cilt bakımı rutinleri için karmaşık olmayan bir şey seçmeleri gerekir. Sabahları yüzünüze birkaç damla su, ardından argan yağı, biraz güneş kremi onlar için yeterli olacaktır.
Kullanabilecekleri malzemeler: Vücut masajı için tatlı badem yağına eklenen gül, neroli ve özellikle limon esansiyel yağları ideal olacaktır. Yüz yağları için tamanu, üzüm çekirdeği, macadamia ve jojoba kullanabilirler.
BALIK BURCU
Su grubu burcu Balık, burçların hayalperestidir. Burçların en yaratıcı, empatik ve sezgisel olanlarından biri, yüzleşmekten hoşlanmaz ve başkalarının ruh hallerine güçlü tepki verirler. Özverili doğaları nedeniyle, fiziksel olarak yıpranmaları kolaydır. Rahatlamalarını sağlayacak esansiyel yağları kullanmaları önerilir.
Kullanabilecekleri malzemeler: Bergamot, biberiye, ylang ylang, limon ve paçuli Balık burçları için idealdir. Jojoba, zeytin ve tatlı badem yağı içeren yüz yağları da iyi bir seçimdir.