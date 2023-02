Burcunuza göre doğru cilt bakım rutini! Aloe vera özellikle o burçlar için…

Ateş grubu burcu olarak Yay, maceracı, bağımsız bir ruha sahiptir. Risk almaktan asla çekinmeyen biri olarak, cömertlikleri ve samimiyetleri ile her olaya heyecan katarlar ancak aynı zamanda sabırsızdırlar. Sabırsızlığa eğilimi ve huzursuz yapıları nedeniyle disiplinli bir cilt bakım rutini oluşturmaları çok önemlidir. Uyandıktan sonra soğuk suyla yüzlerini yıkayabilirler. Anksiyete önleyici aromaterapi faydaları sunan bir yüz toniği kullanabilrler. Abartılı olma eğiliminde oldukları için, rutinlerini basit tutmaya özen göstermeliler.

KOVA BURCU

Hava grubu burcu olan Kova, her an herhangi bir yere gitmeye hazır olan spontane özgür ruhtur. Değişimi çok sever, can sıkıntısına hiç gelemez. Doğası gereği alışılmadık şeylere ilgi duyar ama sıradan, tekrarlayan görevlerde zorlanırlar. Cilt bakımı rutinleri için karmaşık olmayan bir şey seçmeleri gerekir. Sabahları yüzünüze birkaç damla su, ardından argan yağı, biraz güneş kremi onlar için yeterli olacaktır.

Kullanabilecekleri malzemeler: Vücut masajı için tatlı badem yağına eklenen gül, neroli ve özellikle limon esansiyel yağları ideal olacaktır. Yüz yağları için tamanu, üzüm çekirdeği, macadamia ve jojoba kullanabilirler.