Büyük gözler için ihtiyacınız olan tek şey! Rimeli böyle sürerseniz…

York Üniversitesi'nde çalışmayı yapan Tom Hartley, yüzün bazı özelliklerine, insanların nasıl tepki verdiğine baktıklarında "büyük gözlerin" dikkat çekici olarak nitelendirildiğini belirtti. Günlük yaşamda bu "büyük gözlere" sahip olmak için uygulanan yöntemlerin önemine vurgu yapıldı. Sizin ise bu konuda basit ama etkili olarak uygulayabileceğiniz birkaç maskara tüyosu bulunuyor.

İKİ FARKLI MASKARA KULLANIN

Birçok makyaj kullanıcısı belirli kozmetik markalarına ve ürünlerine sadıktır. Bu nedenle, her gün aynısını kullanma eğiliminde olduğunuz favori bir maskaranız zaten olabilir. Gözlerinizi daha büyük göstermeye çalışırken denenmiş ve doğru seçiminizi kesinlikle iyi bir şekilde kullanabilseniz de, bu tüyoyu tamamlamak için aslında iki farklı rimel türüne ihtiyacınız olacak. Bu, gözlerinizi belirgin ve geniş açık gösterecek şekilde vurgulamanıza olanak tanır.





Makyaj sanatçısı Vincent Ford, Net-a-Porter'a "Gözün merkezini vurgulamanız gerekiyor" dedi . Bunu yapmak için Ford, "Üst kirpiklerinize normal bir rimel sürün ve ardından gözleri açmak için kirpiklerinizin tam ortasına (irisin üzerinde) hacim veren bir maskara kullanın" diye açıkladı.

İkinci kat maskarayı uyguladığınızda Ford, görünümü yakalamak için belirli bir teknik kullanmanız gerektiğini söylüyor. "Maskaranın çubuğunu dikey tutarak uygulayın, böylece orta kirpikleri kaplar, kalınlaştırır ve vurgular," dedi. Tabii ki, bu tüyo ancak, Ford'un da belirttiği gibi, ikinci kat için hacim veren bir maskara kullanırsanız işe yarayacaktır. Bunun nedeni, bu ürünün size çok cazip avantajlar sunabilmesidir.

BU İPUCU İÇİN NEDEN HACİM VEREN MASKARA KULLANILMALI?





Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hacim veren maskara tam olarak adının vaat ettiği şeyi yapar: Kirpiklerinizin daha iyi bir şekilde dolgun görünmesine yardımcı olur. Bu ürün tek başına onu kullanmaya başlamanızı istese de, aynı zamanda profesyonellerin tavsiye ettiği tüyoyu yakalamanız için ihtiyacınız olan her şeyi size verecek ve gözlerinizi güzelce iri gösterecek. Tekniğin amacı gözlerinizin ortasını vurgulamaktır, bu yüzden sadece orta kısma hacim veren maskara sürersiniz ve diğer kirpiklerinize de normal rimel sürersiniz.

Makyaj sanatçısı Tony Tulve, hacim veren formüllerin "çok fazla çaba harcamadan gözlere anında dikkat çekmenin en hızlı yolu" olduğunu söyledi. Bunun ötesinde Tulve, "İyi bir hacim veren formül aynı zamanda göze doğal bir dumanlılık katar; daha dolgun kirpikler göze doğal bir gölgeleme ve belirginlik katar."





Tüm bu faydaları bir arada düşünürseniz ve tekniği mükemmelleştirmek için mükemmel maskara kombinasyonunu bulursanız, o zaman bu makyaj tüyosu, gözlerinizi güzelleştiren, genişleyen bir görünüm yaratmak için en sevdiğiniz ipucu olabilir.