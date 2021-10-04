Çatlamış eller sorunu bitiyor! Yumuşacık bir cilt için 6 doğal tarif

Her zaman nemli ve yeterince sağlıklı ellere sahip olmak için bir kaç ipucu bulunuyor. İşte kaybettiğiniz nemi ve pürüzsüzlüğü ellerinize geri kazandırmak için kullanabileceğiniz 6 öneri.

ELLERİNİZİ AYÇİÇEK YAĞI İLE YULAF EZMESİNE BATIRIN

Ayçiçeği tohumu yağının kuru ve tahriş olmuş cildi nemlendirdiği ve canlandırdığı kanıtlanmıştır. İster nemlendiricilerde katkı maddesi olarak ister tek başına kullanılır ve cildi kurumaya karşı koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulaf çok benzer yeteneklere sahiptir ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.

Yapmanız gereken tek şey pişmiş veya çiğ yulafı birkaç damla ayçiçek yağı ile karıştırıp cildinize sürmek. Ayçiçek yağı yoksa, herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin; zeytinyağının kuru eller için faydalı olmaktan çok zararlı olduğu bulunmuştur.

ÇATLAMIŞ CİLDE AZ MİKTARDA SÜPER YAPIŞTIRICI UYGULAYIN

Bu kulağa tehlikeli gelebilir, ancak gerçekten dermatologların yüzeysel kesikler ve çatlaklar üzerinde işe yaradığını söylediği bir şey. Şimdi, yine de kullanımı konusunda dikkatli olmanız ve çok sık veya aşırı çatlak cilt üzerinde uygulamamanız gerekir. Etkilenen bölgeye çok az miktarda yapıştırıcı uygulayarak daha fazla kurumasını önleyebilirsiniz. Önce alanı temizlediğinizden ve yapıştırıcı kuruyana kadar çatlağı kapalı tuttuğunuzdan emin olun.