Çatlayan ayakları pamuk gibi yapıyor! Sadece 2 saatte bebek gibi ayaklara sahip olacaksınız…

Ayak çatlakları insanı huzursuz eden, kötü bir görünüm veren durumlardan biri oluyor. Bu çatlaklardan kurtulmak için, çeşitli ürünler alıp kullanıyoruz fakat çoğu yetersiz kalabiliyor. İşte ayak çatlaklarını yok eden etkili çözümü sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

Kusursuz görünmek her kadının isteyeceği şeylerden biri. Şikayet ettiğiniz çoğu şeyden bu basit ipuçlarıyla kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli uyguladığınızda bu farkı göreceksiniz. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu yöntemlerden vazgeçemeyeceksiniz. Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna beraber bakalım.

KURU AYAKLAR İÇİN AYAK MASKESİ Ayaklarınızı bebek cildi gibi pürüzsüz hale getirmek için sıcak suda bekletin. Daha sonra, ezilmiş aspirin ve limon suyundan yapılmış bir macunu her iki ayağınıza da sürün ve plastik bir ürünle kaplayın. Plastik ambalajı açmadan evde dolaşabildiğinizden emin olmak için çoraplarınızı giyin. Maskeyi 2 saat bekletin. Böylece bebek gibi yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.