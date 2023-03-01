Cildi bebek gibi yapan muhteşem peeling: Sivilcelerin köküne kadar ulaşıyor tek bir leke bırakmıyor

Cilt lekelerinin en büyük sebebi güneş kaynaklıdır. Cildi korumadan güneşe maruz kalmak, kırışıklıklara ve çeşitli boyutlarda lekelenmelere neden olabilir. Öncelikle cildinizi korumak için 50 faktör güneş kremi kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bu koruyucuları sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanmanız tavsiye edilir. Cildinizi lekelenmelere ve sivilcelere karşı korumak için, oluşan ufak çaplı lekelenmeler için size doğal yöntemlerden bahsedeceğiz.

UYARI: Bu karışımları uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü alın.