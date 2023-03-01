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Cildi bebek gibi yapan muhteşem peeling: Sivilcelerin köküne kadar ulaşıyor tek bir leke bırakmıyor

Her yaşta meydana gelebilen sivilce, yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Bu küçük cilt düşmanları, kalıcı lekelere neden olabilir ve ilerleyen zamanlarda ciltte çeşitli izler bırakabilir. Peki bu sivilcelerden nasıl kurtulabiliriz? Sizler için evde kolayca deneyebileceğiniz, basit fakat bir o kadar da etkili olan doğal tedavi yöntemlerini derledik. İşte sivilcelerin kökünü kurutan o mucizevi yöntemler…

Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:39
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Cildi bebek gibi yapan muhteşem peeling: Sivilcelerin köküne kadar ulaşıyor tek bir leke bırakmıyor

Cilt lekelerinin en büyük sebebi güneş kaynaklıdır. Cildi korumadan güneşe maruz kalmak, kırışıklıklara ve çeşitli boyutlarda lekelenmelere neden olabilir. Öncelikle cildinizi korumak için 50 faktör güneş kremi kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bu koruyucuları sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanmanız tavsiye edilir. Cildinizi lekelenmelere ve sivilcelere karşı korumak için, oluşan ufak çaplı lekelenmeler için size doğal yöntemlerden bahsedeceğiz.

UYARI: Bu karışımları uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü alın.


SİVİLCELER NEDEN OLUŞUR?

  • Düzensiz yüz yıkamak sivilce oluşumuna neden olur.
  • Stres, cildin toksinlerle dolmasına neden olacağı için sivilceler meydana gelebilir.
  • Kalitesiz makyaj ürünlerinde yer alan zararlı maddeler sivilceleri tetikleyebilir.
  • Yağlı ve şekerli yiyeceklerin sık tüketilmesi sivilceleri oluşturabilir.
  • Karaciğer ve böbrek hastalıkları ciltte sivilcelenmeye neden olabilir.
  • Cildi düzenli olarak temizlememek ve aşırı terlemek ciltte sivilce oluşumuna sebebiyet verebilir.

SİVİLCE TEDAVİSİNDE YOĞURT

Yoğurt içerisinde bulunan faydalı bakteriler sayesinde, ölü deriyi atabilir ve cildin canlanmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden cilt temizliğinde en etkili yöntemlerden biri olarak görülebilir. Her gece yatmadan önce 1 kaşık yoğurdu cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Beklettikten sonra ılık su ile güzelce durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı cildi fazlasıyla besleyen yağlar arasında yerini alabilir. Bu mucizevi yağ nem dengesini koruyabilir ve sivilcelerin hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasını hızlandırabilir. Eğer sivilce artışınız hızlandıysa bu yağ ile makyaj temizliğini de yapabilirsiniz.

BİTKİSEL ÇÖZÜM LAVANTA YAĞI

Rahatlatan kokusuyla bilinen lavanta yağı sivilceleri kurutarak yok etmede oldukça başarılı bir üründür. Sivilce olan bölgeye pamuk yardımıyla uygulayın. 5-10 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi güzelce silin.


KAHVE TELVESİ PEELİNGİ

Granüllü yapıya sahip olan telve ile cilde peeling yapıldığına ölü hücrelerden arınmayı sağlar. Eğer bu peelingi düzenli olarak yaparsanız, sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulabilir, cildinizi bebek gibi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şekersiz içilen kahvenin telvesini alıp göz ve yüz çevrenize uygulamak olacaktır. Telveyi sürdükten sonra 10 dakika bekletin. Sonrasında güzelce yüzünüzü yıkayın.

ZERDEÇALLI YOĞURT

Zerdeçal antiseptik bir baharat türü olduğu için ciltteki zararlı maddelerin hızlıca atılmasına yardımcı olabilir. Eğer düzenli bir şekilde bu peelingi denerseniz sivilcelerden kolayca kurtulabileceksiniz. Özellikle de akne gibi iltihaplı sivilceler üzerinde çok etkilidir. 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 yemek kaşığı yoğurdu iyice karıştırın. Sonrasında sivilce olan bölgelere uygulayın. 5-10 dakika kadar beklettikten sonra durulayın.

KEKİK YAĞI

Kekik yağı, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde enfeksiyonu tedavi ederek cildi sakinleştirebilir. Aynı zamanda gözenekleri açmaya yardımcı olabilir. Sivilce izlerini geçirmede de oldukça başarılıdır. Günde 2 kere sivilcelerin olduğu bölgeye bir pamuk yardımıyla tampon hareketleriyle uygulayın. Düzenli olarak yaptığınızda farkı göreceksiniz.

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