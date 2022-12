Cildi cam gibi yapıyor! Haftada 2 gün bu maskeyi yapan adeta 10 yaş geri atacak

MALZEMELER

1 yemek kaşığı toz kakao

1/4 papaya

Bir miktar Aloe Vera jeli

YARARLARI

Aloe Vera, A, C, E, B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleriyle dolur hatta taşar. Bu da ciltteki parlaklığı artırıcı, cildi yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklerinin hemen hemen rakipsiz olduğu anlamına gelir. Ölü cilt hücrelerini kaldıran peeling enzimleriyle dolu papaya ile bir araya geldiğinde, bu yüz maskesi cildinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Eklediğiniz kakao tozu da tam anlamıyla harikalar yaratacak. Temiz cilt üzerine uygulandığında, dolgun ve pürüzsüz bir görünüm ve his için dolaşımı aydınlatır ve hızlandırır.Üç malzemeyi de bir kaseye koyun, karıştırın, on dakika bekletin ve bir pamuk yardımıyla silin.