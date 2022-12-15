Cildi cam gibi yapıyor! Haftada 2 gün bu maskeyi yapan adeta 10 yaş geri atacak

İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz en etkili yüz maskeleri…
NEMLENDİRMEK VE BESLEMEK İÇİN
Pul pul dökülen bir cilt kötü bir görüntüye yol açar ve hatta makyajınızın bile kötü görünmesine neden olur. Ancak kullandığınız nemlendirici yeterli gelmiyorsa bu maske büyük farklar yaratacaktır.
MALZEMELER
YARARLARI
Uzmanlara göre bal, mükemmel bir nemlendiricidir, bu da cildin yağlı olmadan nemi tutmasına yardımcı olduğu anlamına gelir. Ancak hepsi bu kadar değil. Bu harika bir malzemeyle kurulukten etkilenen bölgelere masaj yaparak yara izlerinin görünümünün azalmasına yardımcı olur ve hem iyileşmeyi hem de doku yenilenmesini artırır.
CİLT TONUNU EŞİTLEMEK İÇİN
Pürüzsüz ve esnek bir cilt elde etmek için tek ihtiyacınız olan bu maske.
MALZEMELER
YARARLARI
Tıpkı süt gibi, yoğurt da laktik asitle doludur. Bu da pürüzlü ve cansız yüzey hücrelerini kaldırarak çok daha yeni, daha parlak olan alttaki hücreleri ortaya çıkararak ciltte gözle görülür bir fark yaratır. Zerdeçalın pigmentasyonla mücadelede yararlı olduğu bilinirken, nem mıknatıslı bal sayesinde cilt yumuşak ve elastik hissettirmeye yardımcı olacaktır.
PARLAK BİR CİLT İÇİN
Donuk ve cansız bir cilt güzelliğiniz için en büyük sorunsa, bu maske tam size göre. İçerisinde asit de olmadığı için hassas ciltler de severek kullanabilir.
MALZEMELER
YARARLARI
Aloe Vera, A, C, E, B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleriyle dolur hatta taşar. Bu da ciltteki parlaklığı artırıcı, cildi yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklerinin hemen hemen rakipsiz olduğu anlamına gelir. Ölü cilt hücrelerini kaldıran peeling enzimleriyle dolu papaya ile bir araya geldiğinde, bu yüz maskesi cildinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Eklediğiniz kakao tozu da tam anlamıyla harikalar yaratacak. Temiz cilt üzerine uygulandığında, dolgun ve pürüzsüz bir görünüm ve his için dolaşımı aydınlatır ve hızlandırır.Üç malzemeyi de bir kaseye koyun, karıştırın, on dakika bekletin ve bir pamuk yardımıyla silin.