Cildi ışıl ışıl parlatıyor: Maya maskesi nasıl yapılır?

İçeriğinde bulunan bol miktardaki vitamin ve mineraller, maskenin cildinizde ihtiyacı olan eksiklikleri ortadan kaldırmasını sağlıyor. Bu sayede uygulama biçiminize göre, cildinizin en yeni formuna kavuşabilirsiniz. Cildinizi besleyen yaş maya ise aynı zamanda nefes almasını ve rahatlamasını sağlayarak cilt tonu eşitsizliklerini, bazı lekeleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Genellikle kuru ciltlere sahip kişilerin rahatlıkla kullanabileceği bu maske, ihtiyaç duyulan nem içeriğini kısa sürede ciltle buluşturacaktır. Hava kirliliği, makyaj veya çeşitli çevresel faktörlerle tıkanan gözeneklerin açılması, genellikle birçok kimyasal işlemle temizlenebileceği düşünülse de aslında yaş mayanın gözenek temizleyici özelliğinden faydalanılabilir. Bu sayede hem nemli hem de tertemiz bir cilde kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Hazırlanışı:

1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı yaş mayayı bir kase içerisinde karıştırın.

Krem kıvamına gelene kadar ve pürüzsüz bir yapıya ortaya çıkana karıştırmaya devam edin.

Temizlenmiş cildinize yavaş hareketlerle uygulayın.

Maske cildinizde yeterince kuruduktan sonra ılık su ile peeling yaparak çıkarın.

Maskeyi haftada iki kez uygulayarak, cildinizde eşsiz bir canlılığa ulaşabilirsiniz.

"BU AYRINTILARA DİKKAT"

Yaş maya maskesini denemeden önce alerjiniz olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Bu nedenle öncelikle bir uzmana danışmanızı öneriyoruz.

Hassas ciltlerde uygulamanın herhangi bir tahrişe neden olmadığından emin olmak için cildinizin ufak bir bölümünde deneme yapabilirseniz. Böylece doğru sonuç için riske girmeden maskenizi emin olarak uygulayabilirsiniz.