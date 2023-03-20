Cildi kırış kırış yapıyor: Bu vitamin eksikliği 10 yaş birden yaşlandırıyor

Cilt kırışıklıkları, yaşa ve çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Özellikle sağlıksız beslenme ve yeteri kadar vücudun ihtiyacı olan vitaminler alınmaması sonucunda ciltte hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarların üstesinden gelmek için ise cildiniz için birtakım vitamin takviyelerine ihtiyacınız olacak…
C VİTAMİNİ CİLDİN OLMAZSA OLMAZI
C vitamini serbest radikallere karşı savaşarak, cilde nem kazandırıp hem de cildin gençleşmesine katkı sağlayabilir. Bu vitamini yüzünüze uyguladığınızda ise ince çizgi ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bununla beraber bu mucizevi vitamin, kolajen sentezini artırabilir. Besin olarak tüketildiğinde ise vücut sağlığı için son derece önem taşıyor C vitamini.... Özellikle, kivi, greyfurt, portakal, çilek, mandalina, brokoli, gibi yiyecekler tüketmek C vitamini deposunu fazlasıyla doldurabilir.
KIRIŞIKLIKLARLA MÜCADELEDE E VİTAMİNİ
Antioksidanlarla dolu olan E vitamini, yaşlanma ve UV ışınlarına karşı cilt hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Bu vitamin, cildin yumuşak olmasını sağlayabilir ve cildi dış etkenlere karşı korumada önemli bir rol üstlenebilir. E vitamini açısından zengin besinler arasında: Zeytinyağı, ceviz, fındık, yeşil sebzeler, tahıl ve deniz ürünleri bulunmaktadır. Özellikle günlük bir avuç fındık ve ceviz tüketirseniz E vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz.
HÜCRE YENİLENMESİNE YARDIMCI OLAN B3 VE B9 VİTAMİNİ
Bu vitaminler cildin yenilenmesinde ve hücre bölünmesine karşı korumada büyük önem taşır. Vitamin B3 cildin nemli kalmasını sağlar ve bu sayede kırışık oluşumunun önüne geçebilir. Vitamin B9 ise ciltte bulunan tüm hücreleri yenilemeye yardımcı olabilir. B3 vitamini depolamak istiyorsanız, kırmızı et ve balık tüketebilirsiniz. B9 vitamini için ise: Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemiş ve narenciyelerde bol miktarda bulunmaktadır.
A VİTAMİNİ YAŞLANMAYI GECİKTİRİR
A vitamini cilt için oldukça önemli vitaminler arasındadır. Ciltte sertleşmeyi önleyebilir ve cildin elastikiyetini geri kazandırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda cildin doğal kolajen üretimini destekleyebilir. Cildinizin gençleşmesini, kırışıklıkların ortadan kaybolmasını ve lekeleri yok etmek istiyorsanız A vitamini depolamanızda fayda var. İşte A vitamini deposu besinler: Hayvansal ve bitkisel olarak iki gruptadır. A vitamini içeren hayvansal besinler; balık yağı, yumurta, süt, tereyağı, peynir, karaciğer. A vitamini içeren bitkisel besinler ise: Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, ıspanak, lahana, brokoli, biber bulunmaktadır. Bu besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan A vitamini karşılayabiliriz.
CİLDİN ERKEN YAŞLANMASINA SEBEP OLAN ETKENLER