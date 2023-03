Cildi kırış kırış yapıyor: Bu vitamin eksikliği 10 yaş birden yaşlandırıyor

C VİTAMİNİ CİLDİN OLMAZSA OLMAZI

C vitamini serbest radikallere karşı savaşarak, cilde nem kazandırıp hem de cildin gençleşmesine katkı sağlayabilir. Bu vitamini yüzünüze uyguladığınızda ise ince çizgi ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bununla beraber bu mucizevi vitamin, kolajen sentezini artırabilir. Besin olarak tüketildiğinde ise vücut sağlığı için son derece önem taşıyor C vitamini.... Özellikle, kivi, greyfurt, portakal, çilek, mandalina, brokoli, gibi yiyecekler tüketmek C vitamini deposunu fazlasıyla doldurabilir.