Cildi kırış kırış yapıyor: Bu vitamin eksikliği 10 yaş birden yaşlandırıyor

Vücudumuzun doğal yaşlanma sürecinin yanı sıra, güneşin zararlı ışınları başta olmak üzere birçok etken, ciltte kırışıklıklar oluşturabilir. Özellikle de yaşlanmayı yavaşlatan vitaminleri vücudumuza yeteri kadar depolamıyorsak, zamanla cilt hasarları ile karşı karşıya kalabiliriz. Peki özellikle bu vitaminin eksikliği, cildinizi ışık hızında yaşlandırdığını biliyor musunuz? İşte cildin olmazsa olmaz vitamini…

Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

Cilt kırışıklıkları, yaşa ve çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Özellikle sağlıksız beslenme ve yeteri kadar vücudun ihtiyacı olan vitaminler alınmaması sonucunda ciltte hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarların üstesinden gelmek için ise cildiniz için birtakım vitamin takviyelerine ihtiyacınız olacak…





C VİTAMİNİ CİLDİN OLMAZSA OLMAZI C vitamini serbest radikallere karşı savaşarak, cilde nem kazandırıp hem de cildin gençleşmesine katkı sağlayabilir. Bu vitamini yüzünüze uyguladığınızda ise ince çizgi ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bununla beraber bu mucizevi vitamin, kolajen sentezini artırabilir. Besin olarak tüketildiğinde ise vücut sağlığı için son derece önem taşıyor C vitamini.... Özellikle, kivi, greyfurt, portakal, çilek, mandalina, brokoli, gibi yiyecekler tüketmek C vitamini deposunu fazlasıyla doldurabilir.