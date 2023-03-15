Cildi porselen gibi yapıyor! 1 haftada göz altı morluklarını bitiriyor…

Göz altı morluklarının önüne geçmek için ilk olarak neden oluştuklarını bilmekte fayda var. İşte kısa sürede kusursuz bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak yöntemler…
NEDEN GÖZ ALTLARINDA KOYU HALKALAR OLUŞUR?
Gözlerin altındaki koyu halkalar, genetik, yaş ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Uyku eksikliği, dehidrasyon ve alerjilerin tümü koyu halkaların görünümüne katkıda bulunabilir.
KOYU HALKALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ
Koyu halkalar göz kremi kullanmak, klasik donmuş salatalıkları göze koymak veya daha iyi uyumak gibi sorunu tedavi etmenin birçok yolu olsa da, koyu halkalardan nasıl kurtulacağınızı bilmek için önce arkasındaki nedeni bilmelisiniz.
Göz torbalarına neyin sebep olduğunu bilmiyorsanız, en iyi tedaviyi asla bilemezsiniz. Örneğin, koyu halkalarınız genetikse, iyi bir uyku veya buz koyma yardımcı olmayabilir.
Göz altı morluklarını gidermede en etkili yöntemler;
YETERİNCE UYKU VE SU
Koyu halkaların en yaygın nedenlerinden biri uyku eksikliğidir. Yeterince uyumadığımızda cildimiz donuk ve solgun görünebilir. Bu da koyu halkaları daha görünür hale getirebilir.
Bol su içmek de koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Susuz kalmamak cildin elastikiyetini artırabilir ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.
GÖZ KREMLERİ VE SERUMLAR
Retinol koyu halkalara yardımcı olur mu? Bazı uzmanlar öyle olduğuna inanıyor ama yine de sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Göz kremleri ve serumlar koyu halkaların görünümünü azaltmada etkili olabilir. C vitamini, retinol ve kafein gibi bileşenler içeren ürünleri kullanmayı deneyebilirsiniz.
Cildinize uygun koyu halkalar için en iyi ürünü kullanmak çok önemlidir. Bu bileşenler cildi aydınlatmaya ve koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Günde iki kez göz kremi veya serum uygulamak, göz çevresindeki cildin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.
DOĞAL YÖNTEMLER
Koyu halkaların görünümünü azaltmada etkili olabilecek çeşitli doğal ilaçlar vardır. Salatalık dilimleri, çay poşetleri ve soğuk kompresler, göz çevresindeki şişlik ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda hindistan cevizi yağını da deneyebilirsiniz. Bazı güzellik uzmanları, kan dolaşımını iyileştiren ve şişliği azaltmaya yardımcı olan şeyin yağın kendisi değil, göz çevresindeki masaj olduğuna inanıyor.
Aloe vera jeli, koyu halkaların görünümünü azaltmada da etkili olabilir. Gözlerin altına ince bir tabaka aloe vera jeli sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.
Ancak daha önce kullanmadığınız bir kremi veya yağı kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurun. Göz altınızdaki morlukların altında bir sağlık sorunu yatıyor olabileceği gibi çeşitli ürünler alerjik reaksiyonlara da yol açabilir.