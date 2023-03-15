Cildi porselen gibi yapıyor! 1 haftada göz altı morluklarını bitiriyor…

Göz altı morluklarının önüne geçmek için ilk olarak neden oluştuklarını bilmekte fayda var. İşte kısa sürede kusursuz bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak yöntemler…

Gözlerin altındaki koyu halkalar, genetik, yaş ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Uyku eksikliği, dehidrasyon ve alerjilerin tümü koyu halkaların görünümüne katkıda bulunabilir.

KOYU HALKALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ

Koyu halkalar göz kremi kullanmak, klasik donmuş salatalıkları göze koymak veya daha iyi uyumak gibi sorunu tedavi etmenin birçok yolu olsa da, koyu halkalardan nasıl kurtulacağınızı bilmek için önce arkasındaki nedeni bilmelisiniz.

Göz torbalarına neyin sebep olduğunu bilmiyorsanız, en iyi tedaviyi asla bilemezsiniz. Örneğin, koyu halkalarınız genetikse, iyi bir uyku veya buz koyma yardımcı olmayabilir.

Göz altı morluklarını gidermede en etkili yöntemler;