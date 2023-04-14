Cildin gerginleşmesini sağlayan mucize! Kırışıklıklara meydan okuyor...

Aslında, 2012 yılında yapılan bir araştırma, zeytinyağından elde edilen MUFA'lar açısından zengin bir diyet tüketen kişilerin ciddi cilt yaşlanması riskinin daha düşük olduğunu buldu.

Yazarlar, hem MUFA'ların hem de zeytinyağında bulunan antioksidanların antienflamatuar özelliklerinin bu etkiden büyük olasılıkla sorumlu olduğunu öne sürdüler.