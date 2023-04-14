Cildin gerginleşmesini sağlayan mucize! Kırışıklıklara meydan okuyor...

İşte sizi olduğunuzdan genç gösterecek ve yaşlılığın izlerini silebilecek besinler…
SIZMA ZEYTİNYAĞI
Sızma zeytinyağı, dünyadaki en sağlıklı yağlardan biridir. Vücuttaki serbest radikallerin dengesizliğinin neden olduğu iltihabı ve oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olan sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir.
Zeytinyağı açısından zengin bir diyet, aşağıdakiler dahil olmak üzere daha düşük kronik hastalık riski ile ilişkilendirilmiştir;
Özellikle tekli doymamış yağlar (MUFA'lar) zeytinyağının yaklaşık %73'ünü oluşturur. Bazı araştırmalar, MUFA'lar açısından zengin bir diyetin, bu sağlıklı yağların güçlü anti-enflamatuar etkileri sayesinde cilt yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Sızma zeytinyağı ayrıca tokoferoller ve beta karoten gibi antioksidanların yanı sıra anti-enflamatuar özelliklere sahip fenolik bileşikler açısından da yüksektir.
Aslında, 2012 yılında yapılan bir araştırma, zeytinyağından elde edilen MUFA'lar açısından zengin bir diyet tüketen kişilerin ciddi cilt yaşlanması riskinin daha düşük olduğunu buldu.
Yazarlar, hem MUFA'ların hem de zeytinyağında bulunan antioksidanların antienflamatuar özelliklerinin bu etkiden büyük olasılıkla sorumlu olduğunu öne sürdüler.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarda yüksektir.
Serbest radikaller, normal hücre işleyişinin bir yan ürünü olarak oluşturulan kararsız moleküllerdir. Ayrıca ultraviyole (UV) ışık veya tütün dumanı gibi dış ortamdan gelen stres faktörlerine yanıt olarak da oluşabilirler. Serbest radikaller, yüksek seviyelerde bulunurlarsa hücrelerinize zarar verebilir.
Antioksidanların devreye girdiği yer burasıdır. Bu moleküller, serbest radikalleri stabilize ederek hasara neden olmamalarını sağlar. Antioksidanları genellikle diyetiniz yoluyla alırsınız - örneğin yeşil çaydan.
Aslında birçok cilt bakım ürünü, antioksidan ve yaşlanma önleyici özellikleri nedeniyle yeşil çay özü içerir. Bununla birlikte, antioksidan bakımından yüksek bir diyet tüketmek, kronik hastalık riskinin azalması ve daha sağlıklı bir cilt ile ilişkilidir. Ve yeşil çay içmek, diyetinize daha fazla antioksidan almanın harika bir yolu olabilir.
NAR
Çoğu meyve gibi nar da sağlıklı besinlerle doludur. Sağlıklı bir kalbi desteklemeye yardımcı olan lif, potasyum ve K vitamini bakımından zengindirler. Aynı şekilde flavonoller, tanenler, fenolik asitler ve lignanlar gibi antioksidanlar açısından da zengindirler.
Bazı insan ve hayvan çalışmaları, narlarda bulunan antioksidanların UV cilt hasarını ve güneşe maruz kalmanın neden olduğu kahverengi lekeleri azaltarak sağlıklı cilt yaşlanmasını desteklemeye de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
Bu antioksidanlar ayrıca cildin mevcut kolajenini korumaya yardımcı olur ve cildin yeni kolajen yapmasını destekler. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, nar taneleri ve suyu diyette hızlı, besleyici bir antioksidan kaynağı sağlayabilir.
KOLAJEN PEPTİTLERİ
Kolajen vücutta en çok bulunan proteindir. Özellikle deri ve eklemlerde yüksek miktarlarda bulunur.
Yaşlandıkça vücudumuz kollajeni parçalamaya başlar ve onu daha az etkili bir şekilde üretir. Bu, kırışıklıklar ve cilt sarkması gibi kademeli cilt yaşlanma belirtilerine yol açabilir.
Bu süreç kaçınılmaz ve yaşlanmanın doğal bir parçası olsa da kolajen sentezini destekleyen besinler tüketmek cildinizin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Bunlar arasında protein açısından zengin gıdalar ve C vitamini bulunur.
Ayrıca, insan çalışmaları, hidrolize kollajen peptitlerini (vücudunuzun çok daha verimli bir şekilde emdiği daha küçük bir kolajen formu) tüketmenin cilt elastikiyetini, nemini ve sıkılığını artırırken kırışıklıkları azaltabileceğini göstermiştir.
Kolajen bakımından en zengin besinler;