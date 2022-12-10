Cildin hızla yaşlanmasına neden oluyor! Farkında olmadan bu hatayı yapıyorsanız...

Şüphesiz ki herkes ışıl ışıl, genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Bunun için günlük yaşamda bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Uykusuzluk

Düzenli uyku tüm vücut sağlığı için önemlidir. Uykusuzluk birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi aynı zamanda cilde de zarar verir. Kortizol değeri kişi uyurken en düşük seviyeye düşüş gösterir. Buna bağlı olarak da uyku sırasında kendini yeniler ve onarır. Uykusuz kalındığı zaman ise onarılamayan ciltte belirli bir süreden sonra ölü hücrelerin birikimi sebebiyle cansız, mat ve kuru bir görünüm oluşur. Yine uyanık olan kişilerin stres ile beraber olarak kortizol değerlerinde yükselme meydana gelir. Kendini yenileyemeyen ciltte erken yaşlanma belirtileri, ciltte daha fazla akne oluşumu, göz altı morlukları gibi sorunlar ortaya çıkar.