Cildindeki gözenekleri bir malzemeyle yok etti! Güzellik uzmanından yaşlanma izlerini yok eden ipucu

"BİR YILDA DAHA PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE SAHİP OLMASININ ARDINDAKİ GERÇEK..."

Lora, "tam bir yılda" cildini daha pürüzsüz bir dokuya kavuşturmak için rejiminde birkaç küçük değişiklik yaptığını açıkladı. "Birincisi, her gün yüzüme SPF sürmeye başladım" dedi. Bazı ürünlerin hassas ciltlerde gözenekleri tıkayabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman yüzünüze ve cilt tipinize göre formüle edilmiş bir ürün seçin. Lora'nın benimsediği diğer alışkanlıklardan biri de "her gece" yüzünü yıkamak oldu.

Her zaman yaptığı gibi, cilt bakımı uygulamadan önce küçük cilt açıklıklarını açmanın çok önemli olduğunu açıkladı. Güzellik uzmanına göre bunu yapmamak "gözeneklerinizi büyütecektir".