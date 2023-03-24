Cildindeki gözenekleri bir malzemeyle yok etti! Güzellik uzmanından yaşlanma izlerini yok eden ipucu

Genişlemiş gözenekler, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bunun sebeplerinden biri; yaşlanma belirtisidir. Cilt elastikiyetini kaybedip sarkmaya başladığında küçük gözenekler daha belirgin hale gelir. Bu durum ise; gizlenmesi zor bir duruma dönüşebilir.

Genellikle bazlar veya makyaj ürünleriyle bu görünümü azaltsanız da iyi bir cilt bakım rutininize yoksa, giderek açılan gözenekler daha büyük sorunlara neden olabilir.