Cildindeki gözenekleri bir malzemeyle yok etti! Güzellik uzmanından yaşlanma izlerini yok eden ipucu

Genişlemiş gözenekler, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bunun sebeplerinden biri; yaşlanma belirtisidir. Cilt elastikiyetini kaybedip sarkmaya başladığında küçük gözenekler daha belirgin hale gelir. Bu durum ise; gizlenmesi zor bir duruma dönüşebilir.
Genellikle bazlar veya makyaj ürünleriyle bu görünümü azaltsanız da iyi bir cilt bakım rutininize yoksa, giderek açılan gözenekler daha büyük sorunlara neden olabilir.
"GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTMENİN YÖNTEMİ"
Lora Croftcheck adlı güzellik uzmanı, TikTok profilinde yayınladığı videoyla binlerce kişiye ulaştı. Özellikle 40'lı yaş üstündeki kişilerin güzellik sırları konusunda uzmanlaşmış olan Croftcheck, daha küçük gözenek yapıları için birkaç ipucu paylaştı.
Cilt dokusunu iyileştirmek için birkaç basit malzeme kullanmak kadar basit olan bu ipucunun, cilt yapısını değiştirdiğini anlattı. Lora; genellikle yüzdeki gözeneklerin diğer bölgelere oranla daha büyük olduğunu ve bunun iki nedeni olduğunu belirtti.
İlk olarak yüzün yağlı bir yapıya sahip olması nedeniyle bu yağ dokularının barınabilmesi için büyük yapıya sahip olduğunu, ikinci olarak ise; yaşlandıkça kolajen kaybının bu gözeneklerin büyümeye başlamasının neden olduğunu anlattı.
"KOLAJEN YIKIMINA DİKKAT!"
Kolajen, cildi daha "sıkı" tutmaktan sorumlu olan bir protein türü. Böylece cildiniz kolajen yıkımının fazla olması durumunda kısa sürede bir değişime uğrayabilir. Güzellik uzmanı Croftcheck, bu durumun yüzün "gevşemesine" ve "gözeneklerin büyümesine" neden olduğunu anlattı.
Doğal yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası da olsa, cildin daha uzun süre esnek ve pürüzsüz ve kalmasını sağlamak için kolajen yıkımını yavaşlatmanın bazı formülleri bulunuyor.
"BİR YILDA DAHA PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE SAHİP OLMASININ ARDINDAKİ GERÇEK..."
Lora, "tam bir yılda" cildini daha pürüzsüz bir dokuya kavuşturmak için rejiminde birkaç küçük değişiklik yaptığını açıkladı. "Birincisi, her gün yüzüme SPF sürmeye başladım" dedi. Bazı ürünlerin hassas ciltlerde gözenekleri tıkayabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman yüzünüze ve cilt tipinize göre formüle edilmiş bir ürün seçin. Lora'nın benimsediği diğer alışkanlıklardan biri de "her gece" yüzünü yıkamak oldu.
Her zaman yaptığı gibi, cilt bakımı uygulamadan önce küçük cilt açıklıklarını açmanın çok önemli olduğunu açıkladı. Güzellik uzmanına göre bunu yapmamak "gözeneklerinizi büyütecektir".
"RETİNOL KULLANMAYI ATLAMAYIN"
Lora'nın kullandığı bir başka önemli bileşen de retinoldü. Retinol cilt üzerinde eksfoliye edici bir etkiye sahiptir ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilen kollajen üretimini artırabilir. "Retinolü gece kullanmaya başladım. Daha önce hiç kullanmamıştım ve gözeneklerimi küçültmeye gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Lora ayrıca yaşlanan cildini desteklemek için günlük kolajen takviyeleri almaya başladığını da açıkladı.
Yaşlanma karşıtı rutini, etkileyici sonuçları için büyük ölçüde teşekkür etmek olsa da, TikTok güzellik gurusu, cilt sorunlarını tedavi ederken tutarlılığın en önemli şey olduğunu belirtti.