Cildinize bilmeden zarar veriyorsunuz! Yüzünüzü çürüten maddelerden arınmak için bu yağdan…

New York'taki Schweiger Dermatology Group'tan M.D. Nava Greenfield, "Cildiniz canlı, dinamik bir organdır" diyor. "Ne yediğinize dikkat ettiğiniz gibi cildinize de ne sürdüğünüze dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.
Kişisel bakım ürünlerindeki sentetik veya yüksek konsantrasyonlu kokular veya kimyasallar gibi bazı bileşenler cilt hassasiyetini, tahrişi veya daha yoğun bir alerjiyi tetikleyebilir.
Belirtiler şunları içerebilir:
CİDDİ PROBLEMLERE YOL AÇIYOR
Diğer bileşenler, aşağıdakiler gibi daha ciddi problemlerle ilişkilendirilmiştir:
2018'de yapılan bir incelemede, belirli kişisel bakım ürünlerinde bulunan ftalatların erkek doğurganlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini öne sürdü. 2021'de yapılan bir araştırmada ise, keratin saç tedavilerinde kullanılan formaldehite maruz kalmanın gelişmekte olan bir fetüste kalp hastalıklarına yol açabileceğini gösterdi.
Neyin potansiyel olarak toksik olduğu ve nelerin cilt tahrişine neden olma olasılığı daha yüksek olduğu hakkında bir fikre sahip olmak, seçtiğiniz ürünler hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.
YÜZÜNÜZE SÜRMEYİN
Yaygın alerjenlerden potansiyel kanserojenlere kadar, Blyumin-Karasik ve Greenfield'in kaçınmayı önerdiği bileşenler şunlardır:
Blyumin-Karasik ve Greenfield, PEG'lerin potansiyel bir cilt tahriş edici olduğu konusunda uyarıyor. Genellikle losyonlarda, kremlerde ve saç ürünlerinde bulunurlar çünkü cilt yumuşatıcıları ve yaygın bir nemlendirici madde olan nemlendiriciler olarak işlev görebilirler.
CİLDİMİZE NE SÜRMELİYİZ?
Blyumin-Karasik, kokulu ürünlerden kaçınmanın ve mineral bazlı bir güneş kremi kullanmanın zararlı kimyasallardan kaçınmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Koruyucu içermeyen ürünler aramak, tahriş edici riskleri ve sağlık tehlikelerini de azaltabilir. Bunun yerine, doğal ürünler kullanmanız cilt sağlığınız için daha yararlı olacaktır.
ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN
Blyumin-Karasik, şampuanlarda, cilt bakım ürünlerinde, el dezenfektanlarında ve ilk yardım ürünlerinde bulunan uçucu bir yağ olan çay ağacı yağı kullanılmasını önerir.
2021'de yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının dezenfektanda kullanıldığında elleri dezenfekte etmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Bu yağ özellikle akneleri yok etmede çok etkili.