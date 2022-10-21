Cildinize bilmeden zarar veriyorsunuz! Yüzünüzü çürüten maddelerden arınmak için bu yağdan…

Kişisel bakım ürünlerindeki sentetik veya yüksek konsantrasyonlu kokular veya kimyasallar gibi bazı bileşenler cilt hassasiyetini, tahrişi veya daha yoğun bir alerjiyi tetikleyebilir.

New York'taki Schweiger Dermatology Group'tan M.D. Nava Greenfield, "Cildiniz canlı, dinamik bir organdır" diyor. "Ne yediğinize dikkat ettiğiniz gibi cildinize de ne sürdüğünüze dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

CİDDİ PROBLEMLERE YOL AÇIYOR

Diğer bileşenler, aşağıdakiler gibi daha ciddi problemlerle ilişkilendirilmiştir:

Kanser

Kalp-damar hastalığı

Gelişimsel sorunlar

Hormon bozulması

2018'de yapılan bir incelemede, belirli kişisel bakım ürünlerinde bulunan ftalatların erkek doğurganlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini öne sürdü. 2021'de yapılan bir araştırmada ise, keratin saç tedavilerinde kullanılan formaldehite maruz kalmanın gelişmekte olan bir fetüste kalp hastalıklarına yol açabileceğini gösterdi.

Neyin potansiyel olarak toksik olduğu ve nelerin cilt tahrişine neden olma olasılığı daha yüksek olduğu hakkında bir fikre sahip olmak, seçtiğiniz ürünler hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.