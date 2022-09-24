Cilt lekelerinin sonunu getiriyor! 15 dakikada porselen gibi bir cilde sahip olmanın anahtarı…

Ciltteki lekeler, evde her evde bulunan bazı besinlerle kolayca tedavi edilebilir. Dermatologların önerdiği koyu renkli lekeleri azaltmak için evde yapılabilecek bazı yöntemleri Dr. Sonia Tekchandani paylaşıyor…
DOMATES
Domatesler cildinizi aydınlatan harika antioksidanlardan C vitamini, K vitamini ve likopen ile yüklüdür. Bir dilim domatesi kesip suyunu çıkarın. Domates suyunu kararan bölgelere uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra o bölgeyi nemli bir bezle yıkayın ve yatıştırıcı bir nemlendirici uygulayın. Kararmış alanlara doğrudan bir dilim domates de sürebilirsiniz. Görünür sonuçlar elde etmek için bu yöntemi haftada üç kez uygulayın.
SÜT
Süt, koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan ve temiz ve parlak bir cilt ortaya çıkaran laktik asit içerir. Bir kaseye iki yemek kaşığı sütü alın ve içine bir top pamuğu batırın. Islak pamuğu kararmış alanlara sürün ve dairesel hareketlerle bölgeye birkaç dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Sütü bu şekilde yaklaşık 10 dakika bekletin ve su ile durulayın. Ciltte büyük bir fark görmek için bu yöntemi günde iki kez uygulayın.
PAPAYA
Papaya, koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olan mükemmel bir eksfoliye edicidir. Cilt parlatıcı bir bileşen olan AHA'yı içerir ve ayrıca ölü cilt hücrelerinin üst tabakasından da kurtulmaya yardımcı olur. Bir küp olgun papayı ezin. Ezilmiş papayayı tüm cildinize maske olarak uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Son olarak su ile yıkayın. Bu eksfoliyatörü haftada iki kez uygulayın.
ZERDEÇAL TOZU
Zerdeçal tozu, cilt üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan özel bir bileşenidir. Zerdeçal tozunun düzenli kullanımı cildin daha açık ve parlak olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda eşitlenmiş bir cilt tonuna sahip olmanızı sağlar. Bir çay kaşığı zerdeçal tozu alın ve birkaç damla limon suyu ve bir çay kaşığı süt ile karıştırın. Pürüzsüz bir macun yapın ve bunu yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabileceğiniz bu nazik yüz maskesini günlük olarak uygulayabilirsiniz..
Bu harika ürünleri cilt bakımı rutininize dahil edin ve sizi rahatsız eden o sinir bozucu lekelerden kurtulun. Temiz, parlak ve ışıltılı bir cilde 'merhaba' deyin.