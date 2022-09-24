Cilt lekelerinin sonunu getiriyor! 15 dakikada porselen gibi bir cilde sahip olmanın anahtarı…

Papaya, koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olan mükemmel bir eksfoliye edicidir. Cilt parlatıcı bir bileşen olan AHA'yı içerir ve ayrıca ölü cilt hücrelerinin üst tabakasından da kurtulmaya yardımcı olur. Bir küp olgun papayı ezin. Ezilmiş papayayı tüm cildinize maske olarak uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Son olarak su ile yıkayın. Bu eksfoliyatörü haftada iki kez uygulayın.

ZERDEÇAL TOZU

Zerdeçal tozu, cilt üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan özel bir bileşenidir. Zerdeçal tozunun düzenli kullanımı cildin daha açık ve parlak olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda eşitlenmiş bir cilt tonuna sahip olmanızı sağlar. Bir çay kaşığı zerdeçal tozu alın ve birkaç damla limon suyu ve bir çay kaşığı süt ile karıştırın. Pürüzsüz bir macun yapın ve bunu yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabileceğiniz bu nazik yüz maskesini günlük olarak uygulayabilirsiniz..

Bu harika ürünleri cilt bakımı rutininize dahil edin ve sizi rahatsız eden o sinir bozucu lekelerden kurtulun. Temiz, parlak ve ışıltılı bir cilde 'merhaba' deyin.