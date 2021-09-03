Cilt uzmanı açıkladı! Ürünlerin üzerindeki o sembole dikkat, cildinizi mahvediyor

Şimdi, ne düşündüğünüzü biliyoruz, ne kadar kötü olabilir? Ancak ünlü cilt bakımı uzmanı Lisa Harris, eski güzellik ürünlerini elde tutmak cazip gelse de, modası geçtiğinde onları çöpe atmazsak aslında gerçekten hijyenik olmadığını söyledi.

"Birçok insan makyaj malzemelerini ve bakım ürünlerini yıllarca saklıyor. Ama tarihi geçmişse, onu atmalısınız"diyor.

"ÜRÜNÜN KAPAĞINI AÇTIĞINIZDA SÜRE BAŞLIYOR"

Genellikle, ürünün arkasındaki küçük kapta örneğin; 6M veya 12M yazar. Bu, 'açıldıktan sonraki süre' olarak adlandırılır ve temel olarak, o ürünün kapağını açmanızdan bu yana belirtilen süreden daha uzun süre geçmişse, onu çöpe atmanız gerektiği anlamına gelir.

Harris, bu kurallara bağlı kalmanın çok önemli olduğunu açıklıyor, ancak en sevdiğiniz nemlendiriciyi veya allığınızı çöpe atmak ne kadar nahoş olsa da.

Bunun nedeni, bakterilerin asıl kabın içinde yayılmasıdır. Hatta uygularken parmaklarınızı kullanıyorsanız bakteri oranı daha da artar.

"ÜRÜNÜN YAPISI ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bütün makyaj ürünlerinin, genellikle herkese yaklaşık 12 ay olduğunu söylüyorum. Fondöten söz konusu olduğunda toz veya sıvı olması önemli değil, çünkü cilde uygulanıyor" diye ekledi.

Bu, yeni bir ürün kullanmayı umarak, son bir yıl boyunca neredeyse hiç kullanılmayan makyaj ürünlerini biriktiren herkes için kötü bir haber olduğunu biliyoruz. Ama Lisa'nın tavsiyesinden sonra alışverişe çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz...



