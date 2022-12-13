Ciltteki kararmaları kısa sürede yok ediyor! Her gün bu mucizevi ürünü kullanırsanız…

Hiperpigmentasyon genellikle zararsızdır ancak bazen altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanabilir. Bazı ilaçlar da cildinizin kararmasına neden olabilir. Çoğu insan için daha çok kozmetik bir sorundur.
EVDE CİLT KARARMALARINA ÇÖZÜM
Hiperpigmentasyonu evde tedavi etmenin farklı yolları vardır. En etkili olanları sizler için derledik.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin içerisinde asetik asit bulunmaktadır ve kararmaları azaltmada oldukça etkilidir.
Uygulama:
Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir kapta birleştirin. Kararmaların olduğu bölgelere uygulayın ve iki ila üç dakika bekletin. Ilık su kullanarak durulayın. İstediğiniz sonuçları elde etmek için günde iki kez tekrarlayın.
ALOE VERA
2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre Aloe vera, ciltteki kararmaları tedavi eden ve toksik olmayan bir hiperpigmentasyon olarak etkili bir şekilde kullanılır. Çünkü içerisinde doğal bir depigmentasyon bileşiği olan aloin bulunmaktadır.
Uygulama:
Yatmadan önce kararan bölgelere saf aloe vera jeli uygulayın. Ertesi sabah ılık su kullanarak durulayın. Ten renginiz düzelene kadar her gün tekrarlayın.
KIRMIZI SOĞAN
Kırmızı soğan özü, piyasada bulunan bazı cilt ve yara izi açıcı kremlerin bir bileşenidir. Araştırmalar, kurutulmuş kırmızı soğan kabuğunun ciltteki kararmaları etkili bir şekilde düzeltebileceğini gösteriyor. Allium cepa içeren hiperpigmentasyon kremleri bu nedenle oldukça etkili olabilir.
YEŞİL ÇAY
Araştırmalar yeşil çay ekstresi cilde uygulandığında pigment giderici bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Yeşil çay özü satın alabilir ve belirtildiği gibi uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde bazı kaynaklar da aydınlatıcı bir etki için koyu lekelere yeşil çay poşetleri uygulanmasını önermektedir, ancak bu iddiayı destekleyecek bilimsel kanıt yoktur.
Uygulama:
Yeşil çay poşetini kaynamış suda üç ila beş dakika demleyin. Çay poşetini sudan çıkarın ve soğumaya bırakın (bu sayede cildiniz yanmaz). Çay poşetini kararmaların üzerine sürün.
Sonuç elde edene kadar günde iki kez tekrarlayın.
SİYAH ÇAY
2011 yılında yapılan bir çalışmada, siyah çay suyunun koyu lekeleri hafiflettiği ortaya çıktı. Siyah çay suyu dört hafta boyunca haftada altı gün, günde iki kez uygulandı.
Bu hiperpigmentasyon tedavisinin kendi versiyonunu evde denemek için:
Bir bardak kaynar damıtılmış suya bir çorba kaşığı taze siyah çay yaprağı ekleyin. İki saat demleyin ve yaprakları çıkarmak için süzün. Bir pamuğu çay suyuna batırın ve günde iki kez hiperpigmentasyon bölgelerine uygulayın. Haftada altı gün, dört hafta boyunca her gün tekrarlayın.
KARARMALARA NE SEBEP OLUR?
Güneş hasarı, cilt pigmentasyonunun en yaygın nedenidir ve genellikle vücudun güneşe en sık maruz kalan kısımlarını etkiler. Diğer nedenler şunlardır: