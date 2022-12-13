Ciltteki kararmaları kısa sürede yok ediyor! Her gün bu mucizevi ürünü kullanırsanız…

Yatmadan önce kararan bölgelere saf aloe vera jeli uygulayın. Ertesi sabah ılık su kullanarak durulayın. Ten renginiz düzelene kadar her gün tekrarlayın.

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre Aloe vera, ciltteki kararmaları tedavi eden ve toksik olmayan bir hiperpigmentasyon olarak etkili bir şekilde kullanılır. Çünkü içerisinde doğal bir depigmentasyon bileşiği olan aloin bulunmaktadır.

Kırmızı soğan özü, piyasada bulunan bazı cilt ve yara izi açıcı kremlerin bir bileşenidir. Araştırmalar, kurutulmuş kırmızı soğan kabuğunun ciltteki kararmaları etkili bir şekilde düzeltebileceğini gösteriyor. Allium cepa içeren hiperpigmentasyon kremleri bu nedenle oldukça etkili olabilir.

YEŞİL ÇAY

Araştırmalar yeşil çay ekstresi cilde uygulandığında pigment giderici bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Yeşil çay özü satın alabilir ve belirtildiği gibi uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde bazı kaynaklar da aydınlatıcı bir etki için koyu lekelere yeşil çay poşetleri uygulanmasını önermektedir, ancak bu iddiayı destekleyecek bilimsel kanıt yoktur.

Uygulama:

Yeşil çay poşetini kaynamış suda üç ila beş dakika demleyin. Çay poşetini sudan çıkarın ve soğumaya bırakın (bu sayede cildiniz yanmaz). Çay poşetini kararmaların üzerine sürün.

Sonuç elde edene kadar günde iki kez tekrarlayın.