Ciltteki kırışıklıkların başrolü! Her zaman kullanıyoruz fakat yaşlandırdığını bilmiyoruz…

Yaşlanmak çeşitli faktörlerden ortaya çıkar. Özellikle günlük yaşantımızda fazlasıyla yaşlanmaya etki eden eylemler uyguluyoruz. Peki bunların neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım.
PİPET KULLANMAK
Pipetler sadece çevreye zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yüzümüze de zararlıdır. Bilim adamları, pipet kullanımının dudak çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu nasıl desteklediğini gösterdi. Ek olarak, aynı kasları tekrar tekrar kasmak kolajeni zamanla bozabilir ve bu da sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.
PASTA VE HAMUR İŞİ
Yapılan araştırmalara göre, fırınlanmış hamur işleri ve diğer tatlılar genellikle fazla şeker ve yağ içerir ve bu da kilo alımına ve ağız sağlığının bozulmasına katkıda bulunur. Sağlıksız mikrobiyotayı teşvik etmenin yanı sıra şeker, proinflamatuardır . Bu özellikler kişinin yaşlanmasını hızlandırarak yorgun, şişkin ve kırışık görünmenize neden olabilir.
YETERİNCE UYUYAMAMAK
Bilimsel araştırmalara göre her gece 7 saatten az uyumak ömrünüzü kısaltabilir. Ek olarak, sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterecek ve hissettirecektir.
Ayrıca yetersiz uyku, bir günü tamamlamak için gereken zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı, kişisel ve mesleki başarıyı çok zorlaştırabilecek noktaya kadar tüketir. İkincisi, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar verir. Üçüncüsü, uyku sırasında insan büyüme hormonu da yaratılarak sağlıklı bir kas tonusu üretilir.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAMAK
Dışarıdaki ışık çok parlak görünmese de her zaman güneş gözlüğü takmalısınız. Gözlerin güneşten korunması görmenin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca yoğun ışıkta sık sık gözlerini kısmak, göz ve alın çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırır.
Güneşlenmek sağlıklı görünen bir ışıltı kazandırabileceğinden, bronzlaşma oldukça popüler hale geldi. Ancak uzun süre güneşe maruz kalma veya solaryum özellikle göz çevresinde pigmentasyon düzensizliklerine neden olabilir.