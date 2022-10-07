Ciltteki kırışıklıkların başrolü! Her zaman kullanıyoruz fakat yaşlandırdığını bilmiyoruz…

YETERİNCE UYUYAMAMAK

Bilimsel araştırmalara göre her gece 7 saatten az uyumak ömrünüzü kısaltabilir. Ek olarak, sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterecek ve hissettirecektir.

Ayrıca yetersiz uyku, bir günü tamamlamak için gereken zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı, kişisel ve mesleki başarıyı çok zorlaştırabilecek noktaya kadar tüketir. İkincisi, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar verir. Üçüncüsü, uyku sırasında insan büyüme hormonu da yaratılarak sağlıklı bir kas tonusu üretilir.