Dakikalar içinde siyah noktalardan kurtulacaksınız! İşte o mucizevi formül

Yağ ve kir birikebilecek, gözenekleri tıkayabilecek ve potansiyel olarak siyah noktalara neden olabilecek diğer malzemeleri azaltmak için dikkatli temizlik, hayati önem taşır.Yardımcı olduğu görünen bir yaklaşım, çift temizlemedir.İlk olarak kişi yağ bazlı bir temizleyici ile cildi makyajdan ve kirleticilerden arındırır. Bunu nazik, su bazlı bir temizleyici ile takip ederler. Bu, kiri ve yağları giderir ve cildi topikal bir tedavi uygulamak gibi diğer tedaviler için hazırlar.