Dermatologdan onaylı daha genç görünme yolları! Yılların getirdiği izleri silip atıyor…

Genç kalmak hepimizin ortak isteği. Ancak yıllar içerisinde yetersiz veya yanlış bakım ile cildimizde bir takım kırışıklıklar zamana da karşı koyamayıp oluşabiliyor. Buna karşın alabileceğimiz çeşitli önlemler bulunuyor. Daha genç görünmemizi sağlayan ve aslında hiç de karmaşık olmayan yöntemlerden faydalanmanız mümkün. Bir dermatolog sizler için kendi gençlik sırlarını paylaştı, neler yapabileceğinizi anlattı.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:25 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatolog Corey L. Hartman, daha genç ve daha sağlıklı görünen bir cildin gerçekten sadece iki şeyle ilgili olduğunu söylüyor: Rutininizi basit tutun ve her zaman ürünleri kullanın bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenlerle. İşte genç görünmek adına yaptıkları;

YATMADAN ÖNCE RETİNOL UYGULAYIN "Geceleri retinol içeren bir ürün uyguluyorum. Ölü deriyi temizler, bu nedenle akne veya soluk bir cildin önüne geçer ve ince çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olan kollajeni uyarır. Yüzümü peeling yapan bir temizleyici ile yıkıyorum, ardından retinolün nüfuz etmesine ve tahrişi azaltmasına yardımcı olmak için reçeteli retinol ve nemlendirici krem kullanıyorum."