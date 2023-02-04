Dermatologdan onaylı daha genç görünme yolları! Yılların getirdiği izleri silip atıyor…

Dermatolog Corey L. Hartman, daha genç ve daha sağlıklı görünen bir cildin gerçekten sadece iki şeyle ilgili olduğunu söylüyor: Rutininizi basit tutun ve her zaman ürünleri kullanın bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenlerle. İşte genç görünmek adına yaptıkları;
YATMADAN ÖNCE RETİNOL UYGULAYIN
"Geceleri retinol içeren bir ürün uyguluyorum. Ölü deriyi temizler, bu nedenle akne veya soluk bir cildin önüne geçer ve ince çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olan kollajeni uyarır. Yüzümü peeling yapan bir temizleyici ile yıkıyorum, ardından retinolün nüfuz etmesine ve tahrişi azaltmasına yardımcı olmak için reçeteli retinol ve nemlendirici krem kullanıyorum."
AKNELERE KARŞI MASKE KULLANIN
Haftada birkaç kez uygulayacağınız bir kil maskesi hem cildinizi derinlemesine arındırır hem de akne oluşumunun önüne geçer. Ancak kil cildi fazla kurutabileceğinden mutlaka uygulamanın ardından su bazlı bir nemlendirici kullanmanız önerilir.
KANSERDEN KORUNMAK ADINA GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
Cilt kanserinin en büyük nedeni korumasız olarak maruz kalınan güneş ışığıdır. Bu nedenle mutlaka güneşin zararlı etkilerinden korunmak adına düzenli güneş kremi kullanılması önerilir.
Her gün hava açık veya kapalı da olsa, hatta bütün gün ev gibi kapalı bir alanda da olsanız mutlaka güneş kremi uygulayın. Bu, hem cilt kanserinden korunmanızı sağlayacak hem de cildinizin erken yaşlanmasını önüne geçecektir.
NEMLENDİRİCİYİ İHMAL ETMEYİN
Cildimiz de aynı iç organlarımız gibi sıvıya ihtiyaç duyar. Yeterli sıvı tüketmediğinizde baş ağrısı gibi semptomlar yaşabileceğiniz gibi dudaklarınızda veya genel olarak cildinizde kuruma yaşayabilirsiniz. Bu nedenle yeterli su içmek ve düzenli nemlendirici uygulamak kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.