Dermatologların onayladığı sivilceden kurtulma yöntemleri! Tek malzeme yetiyor…

Bu listede evde hazırlayabileceğiniz dermatolog onaylı en etkili yöntemleri sizler için derledik.
ÇAY AĞACI YAĞI
Dr. Simran Sethi, "Çay ağacı yağı doğal antiseptik ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca bir antifungal olarak da işlev görebilir" diyor. Bu nedenle, esasen, sivilcelerin kızarıklığını ve şişkinliğini azaltmada harikadır.
Ama ham yağı cildinize sürmeniz kesinlikle önerilmez. Yüzünüz gibi hassas bölgelere uygularken saf çay ağacı yağı bazen tahrişe neden olabilir, bu nedenle uygulamadan önce nemli bir pamukla seyreltmek veya bir nemlendirici ile karıştırmak en iyisidir.
KARBONAT
Bu malzeme sadece yiyeceklerde ve temizlikte değil aynı zamanda cilt bakımında da kullanılabilir. Dr. Sethi'ye göre, özellikle tıkanmış gözeneklerle ilgili iltihaplanmaya yardımcı olmak için karbonatı damıtılmış su ile karıştırabilirsiniz. Sadece bu da değil, "kremsi bir dokuda harmanlanırsa, karbonat gözenekleri nazikçe pul pul dökerek genellikle sivilce ve sivilcelerin nedeni olan kalıntıları giderir."
Ancak Dr. Sethi uyarıyor, "bu sadece acil durumlarda kullanılmalıdır!" Karışıma çok fazla karbonat eklenirse bu cildinizde kuruluğa neden olabilir.Bu tariflerinin işe yaramasını sağlamanın anahtarı, cildinizi uygun şekilde nemlendirmekten geçer. Bu nedenle güçlü bir cilt bariyeri oluşturmak için akne ve sivilce bölgelerinin üzerine veya çevresine peeling ve temizlik yaptıktan sonra nemlendirdiğinizden emin olun.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, yıllar boyunca pek çok farklı cilt rahatsızlığı için doğal bir tarif olarak kullanılmıştır. Dermatolog Erum İlyas'a göre, bilinen antimikrobiyal özelliklere sahip olması, iltihaplanma ve kızarıklıkla mücadelede harika bir seçenek sağlıyor.
Dr. İlyas, seyreltmenin bu yöntem için de önemli olduğu konusunda uyarıyor. "Sirke seyreltilmediğinde cildi çok tahriş edebilir. Çok seyreltildiğinde antimikrobiyal özelliklerini kaybedebilir. Amacınız bir noktayı iyileştirmek ve daha da kötüleştirmemek olduğunda doğru dengeyi bulmak zor olabilir."
Elma sirkesi kullanırken 1'e 3 su ile karıştırmayı deneyin. Bir pamuğun üzerine 3 kaşık su ve 1 kaşık elma sirkesi çözeltisini dökün ve doğrudan sivilcelerinize uygulayın.
KULLANMADAN ÖNCE
Ancak bu yöntemleri denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve görüş almalısınız. Ardından cildin ufak bir noktasında deneyip 24 saat içerisinde reaksiyon görmezseniz kullanmaya başlayabilirsiniz.