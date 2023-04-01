Dermatologların onayladığı sivilceden kurtulma yöntemleri! Tek malzeme yetiyor…

Dr. İlyas, seyreltmenin bu yöntem için de önemli olduğu konusunda uyarıyor. "Sirke seyreltilmediğinde cildi çok tahriş edebilir. Çok seyreltildiğinde antimikrobiyal özelliklerini kaybedebilir. Amacınız bir noktayı iyileştirmek ve daha da kötüleştirmemek olduğunda doğru dengeyi bulmak zor olabilir."

Elma sirkesi kullanırken 1'e 3 su ile karıştırmayı deneyin. Bir pamuğun üzerine 3 kaşık su ve 1 kaşık elma sirkesi çözeltisini dökün ve doğrudan sivilcelerinize uygulayın.