Dişleri anında beyazlatıyor! Tek yapmanız gereken…

Zerdeçal dişleri beyazlatmada oldukça etkilidir

Yemeklere lezzet katan ve sıkça baharat olarak kullanılan zerdeçal aynı zamanda dişlerinizi beyazlatmanıza da yardımcı olabilir. Well + Good adlı sitede yayınlanan bir makaleye göre dişlerinizi zerdeçal ve hindistan cevizi yağı ile fırçalamanız gülüşünüzü daha beyaz bir hale getirebilir.

Paavani Ayurveda adlı şirketin kurucu ortağı Trudy Collings, hindistan cevizi yağının yağ çekme adı verilen işlem için ideal olduğunu söylüyor. Yağ çekme işlemi ise ağızda bulunan zararlı bakterilerin yok edilmesi, ağız kokusunun önüne geçilmesi ve ferah bir nefese sahip olmak isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem. Bitkileri ise önce demleyerek içeriğindeki yararlı yağların ortaya çıkmasını sağlamanız ve daha sonrasında kullanmanız, ağız sağlığınız için de daha etkili ve yararlı olacaktır.

Zerdeçal dişlerinizi partlatırken hindistan cevizi yağı ise bakterileri yok edecek ve plak oluşumunu en aza indirecektir. Diş hekimi Joseph Salim ise baharatın diş minesine zarar vermeyeceği ve diş etinizi tahriş etmeyeceği konusunda bilgilendiriyor.