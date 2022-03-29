Dişleri anında beyazlatıyor! Tek yapmanız gereken…

Zerdeçal dişleri beyazlatmada oldukça etkilidir
Yemeklere lezzet katan ve sıkça baharat olarak kullanılan zerdeçal aynı zamanda dişlerinizi beyazlatmanıza da yardımcı olabilir. Well + Good adlı sitede yayınlanan bir makaleye göre dişlerinizi zerdeçal ve hindistan cevizi yağı ile fırçalamanız gülüşünüzü daha beyaz bir hale getirebilir.
Paavani Ayurveda adlı şirketin kurucu ortağı Trudy Collings, hindistan cevizi yağının yağ çekme adı verilen işlem için ideal olduğunu söylüyor. Yağ çekme işlemi ise ağızda bulunan zararlı bakterilerin yok edilmesi, ağız kokusunun önüne geçilmesi ve ferah bir nefese sahip olmak isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem. Bitkileri ise önce demleyerek içeriğindeki yararlı yağların ortaya çıkmasını sağlamanız ve daha sonrasında kullanmanız, ağız sağlığınız için de daha etkili ve yararlı olacaktır.
Zerdeçal dişlerinizi partlatırken hindistan cevizi yağı ise bakterileri yok edecek ve plak oluşumunu en aza indirecektir. Diş hekimi Joseph Salim ise baharatın diş minesine zarar vermeyeceği ve diş etinizi tahriş etmeyeceği konusunda bilgilendiriyor.
Baharatların yararları bununla da bitmiyor
Zerdeçal, dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra iltihap sökücü etkisiyle oldukça yararlı. Aslen Güneydoğu Asya'ya özgü olan bitki yıllar boyunca üst solunum yolu, cilt, sindirim sistemi ve eklemlerde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde depresyondan sindirim sistemi hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlık için besin takviyesi olarak tüketilmeye devam etmektedir. Amerikan Geriatrik Psikiyatri Dergisi'nin 2018'de yayınladığı bir araştırmada da demansı olmayan yetişkinlerin hafızasını güçlendirmeye yardımcı olduğunun kanıtlandığı duyuruldu.
Farklı görüşte uzmanlar da var
Bazı uzmanlar zerdeçalın diş beyazlatma üzerindeki etkilerini savunurken buna inanmayan diş hekimleri de var. Uzman diş hekimi Sharon Huang, zerdeçalın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin görmezden gelinemeyeceğini ancak diş üzerinde kullanımının lekelenmelere yol açabileceğini söylüyor. SportingSmiles firmasının ürün geliştirme direktörü Thomas J McCarthy de "zerdeçalın diş beyazlatma üzerinde bir etkisi olduğunu kanıtlayan bir çalışma yok" diyerek aynı fikri savunuyor.
Evinizde diş beyazlatma için kullanabileceğiniz ürünler
Eğer evinizde bulunan ürünlerle doğal bir diş beyazlatma yöntemi arıyorsanız karbonat hem etkili hem de sağlıklı bir seçenek olabilir. TheConsumermag.com sitesinin kurucularından Janet Coleman, "dişlerinizi karbonatla fırçalamak garip bir fikir gibi gelse de oldukça etkilidir" diyor. Karbonat ağızdaki asidin etkisini yok eder, lekelerin ve plakların giderilmesini sağlar, dişlerinizi parlatır. Hatta, diş macununun ulaşamadığı yerlere bile nüfuz ederek dişlerin arasını da temizler.
Bu yiyecekleri yiyerek dişlerinizi parlatabilirsiniz
Diş hekimi Joseph Salim, elma, badem, armut, kereviz ve havuç yemenin dişleri partlatmaya doğal yardımcı olduğunu söylüyor. Lif oranı yüksek bu yiyecekleri çiğnemenin doğal bir diş fırçalama etkisi yarattığının altını çiziyor. Salim, bu saydığı besinleri tüketmenin tükürük üretimini arttırarak ağızda bulunan asitleri nötralize etmeye yardımcı olacağını ekliyor.