Dudak dolgusuna ihtiyacınız yok! Sadece 4 hareket

Dolgun dudaklara sahip olmak düşündüğünüz kadar zor değil. Günlük rutininize ekleyeceğiniz yalnızca 5 hareket, dudaklarınızda beklemediğiniz dolgunluğa erişmenizi sağlayabilir. İşte o 5 egzersiz hareketi…

DUDAK BÜZME HAREKETİ

Bu harekete dudaklarınızı birkaç kez büzerek başlayabilirsiniz. "Öpücük atar" gibi büzdüğünüz dudakları birkaç saniye bu şekilde tutun ve serbest bırakın. Bu hareketi 5 veya 6 kez tekrarlayın. Bu sayede dudak çizginiz daha belirgin hale geldiği için daha dolgun bir görünüme kavuşabilirsiniz.

"O" HARFİNİ TEKRAR EDİN

O sesini tekrarlarken bunun için dudaklarınızı olabildiğince geniş açmaya dikkat edin. Yaklaşık 4 veya 5 saniye bu pozisyonda kalın ve dudaklarınızı serbest bırakın. Bu egzersizi günde üç kez ard arda tekrar edebilirsiniz.

DUDAKLARINIZI KALDIRIN

Zor gibi görünse de aslında çene kaslarınızı da kuvvetlendirebilen bu egzersiz, dudaklarınızın sınırlarını genişletme hissini oluşturarak dolgunlaşma da sağlıyor. Dudaklarınızı burnunuza doğru kaldırmaya çalışın ve birkaç saniye bu pozisyonda bekleyin.

EMME HAREKETİNİ TEKRARLAYIN

Emme hareketi, dudak kaslarını çalıştırmayı sağlaması nedeniyle dudakların da dolgunlaşması için en iyi hareketlerden biridir. Bir kalemi iki dudağınızın arasına yerleştirdikten sonra dudaklarınızla emme hareketi yapmak ise bu kasları en üst düzeyde çalıştırmanızı sağlar. Yaklaşık 5 saniye boyunca uygulayacağınız bu egzersiz, dudaklarınızda büyük farklar ortaya çıkarabilir.