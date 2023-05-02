Dudak dolgusuna ihtiyacınız yok! Sadece 4 harekette dolgun ve şekilli dudaklar...

DUDAK BÜZME HAREKETİ

Bu harekete dudaklarınızı birkaç kez büzerek başlayabilirsiniz. "Öpücük atar" gibi büzdüğünüz dudakları birkaç saniye bu şekilde tutun ve serbest bırakın. Bu hareketi 5 veya 6 kez tekrarlayın. Bu sayede dudak çizginiz daha belirgin hale geldiği için daha dolgun bir görünüme kavuşabilirsiniz.