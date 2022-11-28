Dudaklarınızı daha dolgun gösteren kalem sürme tekniği! Bu teknik sayesinde dolguya ihtiyacınız kalmayacak....

Doğru makyajı kullanarak, doğal dudaklarınız ne kadar ince olursa olsun, dudaklarınızı kolayca daha dolgun ve dolgun gösterebilirsiniz.

Geçici bir dudak dolgunlaştırıcı ile başlayın

Birçok kozmetik şirketi, daha dolgun görünmelerini sağlamak için dudakları geçici olarak şişiren bileşenler kullanan geçici dudak dolgunlaştırıcı ürünler üretmektedir. Gerçekten dolgun dudaklar istiyorsanız, baz uygulamadan veya ruj sürmeden önce dudaklarınıza şeffaf bir dudak dolgunlaştırıcı ürün uygulayın.

Dudak dolgunlaştırıcı ürünler genellikle bazı kişilerin rahatsız edici bulduğu bir batma hissine neden olur. Özellikle hassas bir cilde sahipseniz, ürünü her yere uygulamadan önce dudağınızın küçük bir bölgesinde test etmeniz önerilir.

Parlatıcı ve ruj gibi renkli dudak dolgunlaştırıcı ürünler bulabilirsiniz. Bunlardan birini kullanırsanız, normal bir parlatıcı veya ruj sürer gibi uygulayabilirsiniz.