Dudaklarınızı daha dolgun gösteren kalem sürme tekniği! Bu teknik sayesinde dolguya ihtiyacınız kalmayacak....

Doğru makyajı kullanarak, doğal dudaklarınız ne kadar ince olursa olsun, dudaklarınızı kolayca daha dolgun ve dolgun gösterebilirsiniz.
Geçici bir dudak dolgunlaştırıcı ile başlayın
Birçok kozmetik şirketi, daha dolgun görünmelerini sağlamak için dudakları geçici olarak şişiren bileşenler kullanan geçici dudak dolgunlaştırıcı ürünler üretmektedir. Gerçekten dolgun dudaklar istiyorsanız, baz uygulamadan veya ruj sürmeden önce dudaklarınıza şeffaf bir dudak dolgunlaştırıcı ürün uygulayın.
Dudak dolgunlaştırıcı ürünler genellikle bazı kişilerin rahatsız edici bulduğu bir batma hissine neden olur. Özellikle hassas bir cilde sahipseniz, ürünü her yere uygulamadan önce dudağınızın küçük bir bölgesinde test etmeniz önerilir.
Parlatıcı ve ruj gibi renkli dudak dolgunlaştırıcı ürünler bulabilirsiniz. Bunlardan birini kullanırsanız, normal bir parlatıcı veya ruj sürer gibi uygulayabilirsiniz.
Doğal dudak çizginizin hemen üzerinde bir çizgi çizin
Dudak kalemi, daha dolgun dudak yanılsaması yaratmada güçlü bir araçtır. Dudak çizginizin üzerinden geçmek yerine, daha fazla dolgunluk için doğal dudak çizginizin hemen üzerinden kalemle geçin.
Dolgun görünen dudaklar için, rujunuzdan biraz daha koyu bir gölgede dudak kalemi kullanın. Bu, dudaklarınıza büyük bir görüntü vermenize yardımcı olacaktır.
Kalem ile dudaklarınızı doldurmayın. Çünkü kalem sayesinde dış kenarlar daha da keskin gözükmelidir.
Açık renk veya ten rengi bir ruj uygulayın
Koyu renkler nesneleri daha küçük, açık renkler nesneleri daha büyük gösterdiğinden, dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız koyu rujlardan kaçının. Bunun yerine, pembe veya şeftali gibi ten rengi veya diğer açık renkli rujları tercih edin.
Ekstra dolgunluk için, benzer renkte ancak bir veya iki ton dfarkı olan iki ruju karıştırmayı düşünün. Daha koyu olan rengi dudaklarınızın dış kısımlarına, daha açık olan rengi ise ortasına uygulayın ve kusursuz bir geçiş için dudak fırçası ile kenarlarını harmanlayın.
Parlatıcı ile işlemi bitirin
Dudaklarınızı daha da dolgun hale getirmek için rujunuzun üzerine parlatıcı sürün. Parlatıcının parlak yüzeyi ışığı yansıtacak ve dudaklarınızın daha büyük görünmesine yardımcı olacaktır. Ruj renginize benzer şeffaf bir dudak parlatıcısı veya şeffaf bir gölge uygulayabilirsiniz.
Işıltılı bitişli bir parlatıcı kullanmak, dudaklarınıza daha da fazla boyut katarak daha dolgun görünmelerine yardımcı olabilir.
Dudaklarınızı Vurgulama ve Şekillendirme
Renklendirdiğiniz dudaklarınızı kapatıcı ile çerçeveleyin.
Dudaklarınızı odak noktası yapmak ve daha büyük görünmelerini sağlamak için, onları çevreleyecek şekilde kapatıcı kullanmanız önerilir. En sevdiğiniz kapatıcıyı dudak kaleminizin kenarına dikkatlice uygulamak için çok küçük bir kapatıcı fırçası kullanın. Doğal görünmesi için kapatıcıyı cildine dikkatlice yaydığınızdan emin olun.
Bu teknik aynı zamanda dudak kaleminizi veya rujunuzu sürerken yapmış olabileceğiniz hataları düzeltmenize de yardımcı olabilir.
Dudağınızın orta kısmını vurgulayın.
Aydınlatıcıyı sadece elmacık kemiklerinizi vurgulamak için kullanmayın. En sevdiğiniz pudra veya krem aydınlatıcıdan az miktarda üst dudağınızın ortasındaki küçük girintiye hafifçe sürün. Bu, bölgeye ışık getirecek ve dudaklarınızın daha dolgun görünmesine yardımcı olacaktır. Vurguların doğal görünmesi için iyice karıştırmayı ihmal etmeyin.
Alt dudağınızın altından kontür yapın
Kontür malzemesi kullanarak daha dolgun bir alt dudak illüzyonu verebilirsiniz. Küçük, kabarık bir fırça kullanarak alt dudağınızın kenarının hemen altına hafifçe kontur veya bronzlaştırıcı sürün. Doğal bir görünüm için iyice karıştırmayı ihmal etmeyin.