Dünya bunu tartışıyor: Makyajlı güzellik mi yoksa doğal güzellik mi?



MAKYAJ, İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ



Makyajın tarihi milattan beş bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Kazılardan edinilen bilgilere göre ilk olarak Mısır ve Asur uygarlıklarında hem kadın hem de erkeklerin özellikle gözlerini belirginleştirmek için gözlerine sürme çektikleri, saçlarını sarı nişasta ile boyayarak görünümlerini değiştirdikleri görülüyor. Ünlü Mısır kraliçesi Kleopatra bilinen en eski, güzelliğine düşkün ve makyaja meraklı kadınlardan biri. Zaman ilerledikçe makyaj genelde kadınların yaptığı ve güzelleşmek için uyguladıkları bir işlem haline geliyor. Doğudan baharat ve ipek taşıyan kafilelerle, bu gelenekler Avrupa'da önce Antik Yunan ve Roma Uygarlıkları'na yayılıyor. Kozmetik kullanımı ve makyaj uygulamalarındaki sıçrama Ortaçağ döneminde İngiltere ve Fransa'da meydana geliyor. İtalya'da 17. yüzyılda kadınlar, çok zehirli bir bitki olan güzelavrat otu adında bir bitkiyi kullanarak gözbebeklerini büyütüyor. Bu bitki uzun süre kullanıldığında göze zarar vererek körlüğe neden olsa bile. 17. yüzyıldan itibaren makyaj, asillere özgü kullanımından dışarı taşarak, tüm sosyal sınıflar arasında yaygınlaşmaya başlıyor. İlk ojeyi keşfedenler ise Çinliler olmuş. Çinliler M.Ö. 3000 tarihinde balmumu, renkli tozlar, sakız ve yumurta beyazı kullanarak ilk ojeyi yapmış ve kullanmışlar.





PROF. DR. REHA YAVUZER (Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı)



Eğitim seviyesi arttıkça doğallık ön plana çıkıyor



"Dünyanın genelinde dönem dönem doğallık, dönem dönem de daha yapay daha frapan görüntülerin hakim olduğunu görüyoruz. Abartılı dönemlerin ardından genelde sade dönemler yaşanıyor. Günümüzde ise doğal ve yapay arasındaki dalgalanmaya daha çok kültürel ve coğrafi durumlar etki etmekte. Batı ülkelerinde her zaman için daha doğal trendlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika'nın belli kesimleri ve Asya'da daha frapan görüntüler karşımıza çıkıyor. Yine de genelleme yapmak her zaman için mümkün değil. Bu cesur adım her zaman için bireyin özgüveniyle de alakalı. Ayrıca eğitim seviyesi arttıkça doğallığın ön plana çıktığı görülüyor."