Dünya bunu tartışıyor: Makyajlı güzellik mi yoksa doğal güzellik mi?

PROF. DR. REHA YAVUZER (Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı)



Eğitim seviyesi arttıkça doğallık ön plana çıkıyor



"Dünyanın genelinde dönem dönem doğallık, dönem dönem de daha yapay daha frapan görüntülerin hakim olduğunu görüyoruz. Abartılı dönemlerin ardından genelde sade dönemler yaşanıyor. Günümüzde ise doğal ve yapay arasındaki dalgalanmaya daha çok kültürel ve coğrafi durumlar etki etmekte. Batı ülkelerinde her zaman için daha doğal trendlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika'nın belli kesimleri ve Asya'da daha frapan görüntüler karşımıza çıkıyor. Yine de genelleme yapmak her zaman için mümkün değil. Bu cesur adım her zaman için bireyin özgüveniyle de alakalı. Ayrıca eğitim seviyesi arttıkça doğallığın ön plana çıktığı görülüyor."