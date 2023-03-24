Duşta yapılan bu hata gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor! Adeta sivilce kaynağı...

Yüzünüzü duşta yıkamak makul bir seçenek gibi görünse de bu, birçok açıdan sorunlara yol açabilir. Örneğin duştaki aşırı sıcak su ile yüzünüzü yıkamak cildinizin kurumasına ve sivilcelenmeye yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, duşta yüz yıkamak isteyenlerin bunu en son yapmasını tavsiye etmektedir.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:57 PAYLAŞ ABONE OL

Saç ürünlerinizin yüzünüzle olan temasının irritasyona neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, farkında olmadan cilt sorunlarınızın duşta yüz yıkama alışkanlığınızdan gelebileceğini altını çiziyor.

GÖZENEKLERİN TIKANMASINA NEDEN OLUR Doğru saç bakım ürünü seçmek saçlarınızın duş sonrası mükemmel görüntüsüne kavuşmasında en önemli adım olabilir. Ancak saçınızı şampuanlayıp ürünün bir kısmının yüzünüzden akmasını önlemek neredeyse imkansızdır. Birçok saç bakım ürünü, saçınız için harikalar yaratan ancak cildinizi olumsuz etkileyebilecek bileşenler içerir. Örneğin, yağlar saçınızı nemlendirmeye yardımcı olur, ancak cildinize ulaştığında gözeneklerin tıkanmasına ve akneye neden olabilir.