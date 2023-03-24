Duşta yapılan bu hata gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor! Adeta sivilce kaynağı...

Saç ürünlerinizin yüzünüzle olan temasının irritasyona neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, farkında olmadan cilt sorunlarınızın duşta yüz yıkama alışkanlığınızdan gelebileceğini altını çiziyor.
GÖZENEKLERİN TIKANMASINA NEDEN OLUR
Doğru saç bakım ürünü seçmek saçlarınızın duş sonrası mükemmel görüntüsüne kavuşmasında en önemli adım olabilir. Ancak saçınızı şampuanlayıp ürünün bir kısmının yüzünüzden akmasını önlemek neredeyse imkansızdır. Birçok saç bakım ürünü, saçınız için harikalar yaratan ancak cildinizi olumsuz etkileyebilecek bileşenler içerir. Örneğin, yağlar saçınızı nemlendirmeye yardımcı olur, ancak cildinize ulaştığında gözeneklerin tıkanmasına ve akneye neden olabilir.
CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDEBİLİR
Muhtemelen yüzünüzü şampuanla temizlemeyi hayal bile edemezsiniz ama saçınızı duşta yıkadığınızda aslında tam olarak böyle olur. Saç tellerinizi durularken saç ürünleri cildinizle temas eder ve şampuanınızdaki birçok yapay içerik, cildinizin reaksiyona girmesine neden olabilir.
CİLDİNİZİ HASSASLAŞTIRABİLİR
Normalden daha reaktif olan cilt, kozmetik ürünlerden ve hatta güneşten veya rüzgardan kolayca tahriş olabilir. Aşırı hassas cilt, hızla kırmızıya dönebilir ve kaşıntılı ve rahatsız hissedebilir
SİVİLCELERE NEDEN OLABİLİR
Şampuan ve saç kremlerinin içerisinde birçok bileşen saçlarınız için faydalı olabilir. Ancak bunları duşta yüzünüzü yıkadıktan sonra saçınıza uygularsanız, yüzünüze akan ürün sivilceleri tetikleyebilir. Cildinizde ürün kalıntısı kalmadığından emin olmak için yüz temizleyicinizi duş alma rutininizin son adımı olarak kullanmak daha iyidir.