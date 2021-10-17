Elektriklenmeyen güçlü saçların sırrı! Tamaman 5 doğal tarif ile mükemmel görünüm

Değişen hava saçlarınızı etkileyebilir ve kabarmış, elektriklenmiş hale getirebilir. Saç derisinin doğal yağ üretiminin olmamasından kaynaklanır ve nemsiz saçlarda çok daha yoğun olarak görülür. Kontrol edilemeyen bu saçlar, herkes için problem olsa da aslında çözümü birkaç doğal tarifte.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.10.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 11:39

Muz, yumurta veya sirke… Herkesin evinde bulunan bu doğal ürünler, aslında en iyi görünüme sahip saçlar için de ihtiyaç duyulan maskelerin kaynağını oluşturuyor. Gün içerisinde ne kadar iyi bir görünüm için uğraşsanız da elektriklenen ve kabaran saçlar, kontrol etmesi zor hale gelebiliyor. Bunun için ise bu 5 doğal tarif aradığınız mükemmel saç yapısını sizlere sunuyor.

Muz ve bal maskesi Bir muzu bir kasede ezin ve üzerine bir yemek kaşığı bal ve zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı saçınıza uygulayın ve 25 dakika bekletin. Hafif bir şampuan kullanarak yıkayın ve bir saç kremi kullanın. Etkili sonuçlar için bu işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Mayonez ve yumurta maskesi Mayonezi bir kaseye alın, üzerine bir yumurta ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bir macun oluşturmak için iyice karıştırın ve saçınıza, saç derisine uygulayın. Saçınızı örtmek için bir başlık veya sıcak havlu kullanın ve yarım saat bekletin. Saçınızı hafif bir şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın. Bu işlemi ayda iki kez tekrarlayın.

Elma sirkesi ile durulayın Dört yemek kaşığı elma sirkesini iki bardak su ile seyreltin. Saçınızı durulamak için bu suyu kullanın. Yapmanız gereken tek şey karışımı saçınıza döküp 30 saniye bekletmek ve saçınızı soğuk suyla durulamak.

Badem yağı Badem yağı kıvırcık saçları tedavi etmek için harikadır. Saçınıza ve saç derinize badem yağı ile masaj yapın ve gece boyunca bırakın. Sabahları hafif bir şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın. Şampuanı sülfatsız kullanmayı unutmayın.