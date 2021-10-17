Elektriklenmeyen güçlü saçların sırrı! Tamaman 5 doğal tarif ile mükemmel görünüm

Muz, yumurta veya sirke… Herkesin evinde bulunan bu doğal ürünler, aslında en iyi görünüme sahip saçlar için de ihtiyaç duyulan maskelerin kaynağını oluşturuyor. Gün içerisinde ne kadar iyi bir görünüm için uğraşsanız da elektriklenen ve kabaran saçlar, kontrol etmesi zor hale gelebiliyor. Bunun için ise bu 5 doğal tarif aradığınız mükemmel saç yapısını sizlere sunuyor.
Muz ve bal maskesi
Bir muzu bir kasede ezin ve üzerine bir yemek kaşığı bal ve zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı saçınıza uygulayın ve 25 dakika bekletin. Hafif bir şampuan kullanarak yıkayın ve bir saç kremi kullanın. Etkili sonuçlar için bu işlemi haftada bir kez tekrarlayın.
Mayonez ve yumurta maskesi
Mayonezi bir kaseye alın, üzerine bir yumurta ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bir macun oluşturmak için iyice karıştırın ve saçınıza, saç derisine uygulayın. Saçınızı örtmek için bir başlık veya sıcak havlu kullanın ve yarım saat bekletin. Saçınızı hafif bir şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın. Bu işlemi ayda iki kez tekrarlayın.
Elma sirkesi ile durulayın
Dört yemek kaşığı elma sirkesini iki bardak su ile seyreltin. Saçınızı durulamak için bu suyu kullanın. Yapmanız gereken tek şey karışımı saçınıza döküp 30 saniye bekletmek ve saçınızı soğuk suyla durulamak.
Badem yağı
Badem yağı kıvırcık saçları tedavi etmek için harikadır. Saçınıza ve saç derinize badem yağı ile masaj yapın ve gece boyunca bırakın. Sabahları hafif bir şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın. Şampuanı sülfatsız kullanmayı unutmayın.
Avokado maskesi
Bir avokado alın ve pürüzsüz ve kremsi bir macun elde etmek için yoğurtla karıştırın. Saçınıza uygulayın ve yaklaşık 40 dakika bekletin. Hafif şampuanla iyice yıkayın ve saç kremi ile takip edin.