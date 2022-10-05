Eski Mısır kadınlarının güzellik sırlarına inanamayacaksınız! İşte günümüze kadar ulaşan o formüller...

Eski Mısırlılar saçlarında kepeği önlemek için kına kullandılar ve bu doğal saç boyasının sağlığa birçok faydası var. Kına, mantar önleyici özelliklere sahip olduğu için kepekten kurtulmanıza ve saç dökülmesini önlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca saçınızı yumuşak ve parlak tutabilir ve erken grileşmeyi önleyebilir.

KOKULU BİR BANYO YAPARLARDI

Her ne kadar reklamlar bizi günlük olarak deodorant kullanmanın hoş olmayan vücut kokularından kaçınmanıza yardımcı olacağına ikna etmeye çalışsa da, bunu yapmak koltuk altlarınızın daha da fazla kokmasına neden olabilir. Çoğu ter önleyici, koltuk altınızdaki bakterileri öldürdüğü için diğer bakterilerin çoğalmasına neden olur ve bu da daha güçlü bir kokuya neden olabilir. Eski Mısırlılar, hoş olmayan vücut kokusundan kaçınmak için kokulu banyo yaptılar ve banyo yapmak herhangi bir sağlık riski oluşturmadığından, denemeye değer olabilir.