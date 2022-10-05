Eski Mısır kadınlarının güzellik sırlarına inanamayacaksınız! İşte günümüze kadar ulaşan o formüller...

Eski Mısırlılar kusursuz bir görünüm elde etmek için, bazı formüller uyguluyordu. Hatta bu formülleri günümüzde bizde hala uyguluyoruz. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
YAĞ BAZLI MAKYAJ ÜRÜNLERİ YAPIYORLAR
Eski Mısırlılar, gözleri süslemek ve güneşten korumak için makyaj yapardı. Bitkisel yağlarla karıştırılmış toz malakitten yapılmış göz farları kullandılar ve birçok şirket artık yağ bazlı ürünler üretiyor. Güçlü nemlendirme özelliklerine sahip olduğu için yağ bazlı makyaj, cildinizi daha uzun süre genç tutmanıza ve göz alıcı bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir.
SÜT VE BALI KARIŞTIRIP CİLTLERİNE SÜRÜYORLAR
Efsanevi Nil Kraliçesi Kleopatra, cildini genç tutmak için süt ve bal kullandı. Bu kolayca uygun fiyatlı malzemeleri cilt bakım rutininize dahil etmek, kusursuz bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir. Bal, sivilceleri uzak tutmanıza yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca süt cildinizi fazlasıyla nemlendirir.
KEPEĞE KARŞI KINA KULLANIYORLAR
Eski Mısırlılar saçlarında kepeği önlemek için kına kullandılar ve bu doğal saç boyasının sağlığa birçok faydası var. Kına, mantar önleyici özelliklere sahip olduğu için kepekten kurtulmanıza ve saç dökülmesini önlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca saçınızı yumuşak ve parlak tutabilir ve erken grileşmeyi önleyebilir.
KOKULU BİR BANYO YAPARLARDI
Her ne kadar reklamlar bizi günlük olarak deodorant kullanmanın hoş olmayan vücut kokularından kaçınmanıza yardımcı olacağına ikna etmeye çalışsa da, bunu yapmak koltuk altlarınızın daha da fazla kokmasına neden olabilir. Çoğu ter önleyici, koltuk altınızdaki bakterileri öldürdüğü için diğer bakterilerin çoğalmasına neden olur ve bu da daha güçlü bir kokuya neden olabilir. Eski Mısırlılar, hoş olmayan vücut kokusundan kaçınmak için kokulu banyo yaptılar ve banyo yapmak herhangi bir sağlık riski oluşturmadığından, denemeye değer olabilir.