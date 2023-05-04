Estetiğe ihtiyaç bırakmıyor! Ne kaz ayakları ne de ince çizgiler: İşte genç gözlerin sırrı

Yaş ilerledikçe en erken yaşlanan bölge olduğu için bu bölgeye ayrıca özen göstermeliyiz. Peki neler yapılabilir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Özgül Karacan Uğurtay konu hakkında bilgiler verdi.
SAĞLIKLI BESLENİLMELİ
Vitamin E,Vitamin C içeren besinleri tercih etmeliyiz.Özellikle antioksidan özelliği olan kırmızı meyve ve sebzeler,siyah üzüm,pancar gibi besinleri bolca tüketmeliyiz.Yine Omega -3 cilt için olduğu gibi göz çevresi için de oldukça faydalıdır.
YÜZÜSTÜ YATILMAMALI
Uyurken yüzümüzün üzerine yatarsak yerçekimi etkisiyle gözaltı torbalanmalarına ve göz çevresi cildimizin kırışıklığına neden olabiliriz.
GÖZ ÇEVRESİ GÜNEŞTEN KORUNULMALI
Özellikle yaz aylarında ve güneşli günlerde göz çevremiz ve cildimiz için Ultraviole etkisiyle zararlı olan ışınlardan korunmak için iyi filtresi olan güneş gözlüğü takmalıyız.Aynı zamanda günlük göz çevresi kremlerimizi güneş koruyuculu seçebiliriz.Güneş hem göz çevremizde kurumaya,kırışıklığa neden olurken lekelenmeye de sebep olamaktadır.Gözümüz için önemli olduğu gibi göz çevremiz için de güneş gözlüğü önemlidir.
SİGARA VE ALKOL KESİNLİKLE KULLANILMAMALI
Sigarayı sadece içmek değil sigara dumanı olan çevrede bulunmak hem gözlerimizi hem de göz çevremizi etkiler.Alkol antioksidan miktarını azaltacağından yine göz çevremizin yaşlanmasına katkıda bulunur.
GÖZ ÇEVRESİ MUTLAKA NEMLENDİRİLMELİ
Göz çevremizin erken yaşlanmaması için mutlaka yüzümüz gibi onu da nemlendirmeliyiz.Yüz için üretilen kremler göz çevresi için kullanılmamalıdır.göz çevresi için üretilen kremler daha farklı bileşimde olur.Daha az yağlı ve ince cilt yapısına uygundur.
GÖZ ASLA ÇOK ŞİDDETLİ OVUŞTURULMAMALI
Göz sağlığı için de zararlı olan bu hareket göz çevresi derisi için de oldukça zararlıdır.Bu hareketi yaptığımız sürece göz çevresindeki ince cildimiz esner ve sarkar.
MAKYAJ ÜRÜNLERİ DOĞRU SEÇİLMELİ
Göz çevresi cildimiz diğer vücut bölgelerine göre hem alerjik açıdan hem de yapısal olarak çok daha hassastır.Makyaj ürünlerini seçerken cildimizde reaksiyona yol açmayacak ,kaliteli,doğal ürünler seçmeliyiz.ayrıca makyaj temizleyici olarak mendiller yerine Ph 'ı uygun bileşimde olan,alkol içermeyen hassas,medikal makyaj temizleyicileri tercih etmeliyiz.
BOL SU İÇİLMELİ
Bol su içmek cildimiz için,göz kuruluğu için ne kadar önemliyse göz çevresi cildimizin de kuru kalmaması için çok önemlidir.Bol su içmeyi asla ihmal etmemeliyiz.
GÖZ ÇEVRESİNE SAĞLIKLI KÜRLER UYGULANABİLİR
Hekiminizin önereceği ve onaylayacağı doğal ürünleri göz çevresi yaşlanmasını önlemek için uygulayabilirsiniz.Örneğin aloe vera,salatalık ,kantaron yağı gibi bazı ürünleri çok fazla olmamak koşuluyla belli aralıklarla uygulayabilirsiniz.
DİJİTAL EKRANLARDA ÇOK UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRİLMEMELİ
Bilgisayar,cep telefonu gibi yorucu ekranlarda çok uzun süre vakit geçirildiğinde gözümüzün etkilendiği gibi göz çevremiz de strese ve yorgunluğa maruz kalmaktadır.Stress yine göz çevremizi negatif yönde etkileyebilmektedir.Göz çevresi morluğu,kırışıklık,göz altı torbalanmaları uzun vadede görülebilir.
Op.Dr.Özgül Karacan Uğurtay,
''Göz çevremiz göz önünde olan bir bölge olduğu için özen göstermemiz gerekir.40 lı yaşlardan sonra sarkan cilt ve kırışıklıklar için günümüzde cerrahi ile ya da cerrahisiz birçok teknik uygulanabilmektedir.Ama biz kendimize düşen sağlıklı beslenme ve bakımı uygularsak yeni yaşlarımıza çok daha dinamik ve sağlıklı olarak girebiliriz.''dedi.