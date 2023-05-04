Estetiğe ihtiyaç bırakmıyor! Ne kaz ayakları ne de ince çizgiler: İşte genç gözlerin sırrı

Yaş ilerledikçe en erken yaşlanan bölge olduğu için bu bölgeye ayrıca özen göstermeliyiz. Peki neler yapılabilir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Özgül Karacan Uğurtay konu hakkında bilgiler verdi.

Vitamin E,Vitamin C içeren besinleri tercih etmeliyiz.Özellikle antioksidan özelliği olan kırmızı meyve ve sebzeler,siyah üzüm,pancar gibi besinleri bolca tüketmeliyiz.Yine Omega -3 cilt için olduğu gibi göz çevresi için de oldukça faydalıdır.

GÖZ ÇEVRESİ GÜNEŞTEN KORUNULMALI

Özellikle yaz aylarında ve güneşli günlerde göz çevremiz ve cildimiz için Ultraviole etkisiyle zararlı olan ışınlardan korunmak için iyi filtresi olan güneş gözlüğü takmalıyız.Aynı zamanda günlük göz çevresi kremlerimizi güneş koruyuculu seçebiliriz.Güneş hem göz çevremizde kurumaya,kırışıklığa neden olurken lekelenmeye de sebep olamaktadır.Gözümüz için önemli olduğu gibi göz çevremiz için de güneş gözlüğü önemlidir.

SİGARA VE ALKOL KESİNLİKLE KULLANILMAMALI

Sigarayı sadece içmek değil sigara dumanı olan çevrede bulunmak hem gözlerimizi hem de göz çevremizi etkiler.Alkol antioksidan miktarını azaltacağından yine göz çevremizin yaşlanmasına katkıda bulunur.