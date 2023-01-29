Evde manikürün incelikleri! Ürünleri kullanmadan önce…

Adım adım manikür aletlerinizi nasıl steril edebileceğiniz ve kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.
TIRNAK TÖRPÜLERİ
Tırnak törpülerini temizlemenin en kolay bir yolu, onları sıcak su altında yıkamaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta gözenekli ürünlerin tekrar kullanılmaması gerektiğidir.
Gözenekli bir ortam, bakterilerin içinde ve içinde yaşamasına ve büyümesine izin verir, bu daha var olan bakterileri diğer parmaklarınıza aktarmanıza neden olabilir. Gözenekli törpü kullanmanın getirdiği olası sorunlardan kaçınmanın bir yolu, bunun yerine cam törpü kullanmaktır. Cam törpüleri dezenfekte etmek istiyorsanız, tüm bakterilerin ölmesi için sıcak suda yaklaşık 30 dakika kaynatılması yeterlidir.
TIRNAK MAKASI
Tırnak makaslarınızı temizlemek için kaynatmak veya alkole batırmak gibi birkaç seçeneğiniz var. "Tırnak makasınızı da suda yaklaşık 30 dakika kaynatabilirsiniz."
Bir güzellik merkezinde tırnak makası genellikle sabun ve suyla temizlenir ve ardından hastane sınıfı bir dezenfektanla sterilize edilir. Bunun yerine evde kendiniz de steril hale getirebilirsiniz.
KÜTİKÜL İTİCİLER
Tırnak makası ve diğer aletleri dezenfekte ettiğiniz gibi tırnak eti iticiler de dezenfekte edilmelidir. Kütikül iticiler, alkol veya hidrojen peroksit ile yaklaşık 30 dakika ıslatılarak dezenfekte edilebilir. Kitikül iticilerinizi suda yarım saat kaynatabilirsiniz.
Kütikül iticilerinizi veya evdeki hemen hemen her tür tırnak aletini temizlemenin bir başka seçeneğinin de aleti sabun ve suyla ovmak ve ardından silmek veya üzerine ovma alkolü dökmektir.
TIRNAK ETİ MAKASI
Tırnak makası, kütikül iticiler ve diğer aletler gibi kütikül makaslarını temizlemelisiniz. Onları 30 dakika kaynatmak, alkol veya hidrojen peroksit ile ıslatmak veya alkolle silmeden önce sabun ve suyla yıkamak yeterli olacaktır.
DİĞER TIRNAK BAKIM ALETLERİ
Evde tırnaklarınızı yaparken başka tırnak aletleri kullanıyorsanız, onları da temizlediğinizden ve sterilize ettiğinizden emin olun. Manikür veya pedikür sırasında kullanılan her bir alet iyice temizlenmeli ve sanitize edilmelidir.
Tırnak bakım aletlerini evde temizlemek son derece önemlidir ama aynı zamanda basittir. Tırnak makası, cımbız ve makas gibi tırnak aletlerinin çoğunu kaynatarak, suda bekleterek, yıkayarak ve ardından alkolle silerek temizleyebilirsiniz. Tırnak törpüsü ve tampon gibi gözenekli araçlarla daha dikkatli olmanız ise önem taşımaktadır. Bu ürünler bakterileri tutabileceği ve yayabileceği için, bunları dikkatli kullanmak en iyisidir.
ADIM ADIM MANİKÜR
TÖRPÜLEYİN
İlk olarak tırnaklarınızı törpüleyerek işe başlayın. Bu noktada tırnaklarınıza dilediğiniz şekli vermeniz mümkündür. Eğer tırnaklarınızı çok kısaltmak istiyorsanız öncesinde tırnak makasından da yardım alabilirsiniz. Ardından tırnaklarınıza istediğiniz şekli verin.
Törpü yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta da her zaman tek yöne doğru törpülemektir. Aksi halde tırnak yüzeyinize zarar verebilir ve tırnaklarınızın daha kolay kırılmasına neden olabilirsiniz.
TIRNAKLARINIZI ISLATIN
Eğer kuru manikür yapmayacaksanız önceden hazırladığınız sıcak ile ılık arası, ellerinizi yakmayacak sıcaklıktaki bir suyun içerisinde tırnaklarınızı bekletin. Bu sayede tırnak etleriniz yumuşayacaktır. Kuru manikür için ise tırnak etlerini yumuşatan krem veya oje formundaki ürünleri kullanabilirsiniz.
TIRNAK ETLERİNİ KESİN VEYA İTİN
Tercihinize göre tırnaklarınızın etrafındaki kütikülleri bir itici ile ittirebilir veya kesebilirsiniz. Bu noktada seçim tamamen size kalmış. Ancak tırnaklarınıza karşı çok sert davranmamaya özen göstermeniz tırnak sağlığınızı korumanıza yardım edecektir.
OJE SÜRÜN
Son adım olarak oje sürmek tamamen sizin tercihinize kalmış. Dilediğiniz bir renk oje sürebilir veya sadece parlatıcı ojelerden de yararlanabilirsiniz. Hiç oje sürmemek de bir seçenek olabilir.