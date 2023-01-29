Evde manikürün incelikleri! Ürünleri kullanmadan önce…

TIRNAK TÖRPÜLERİ

Tırnak törpülerini temizlemenin en kolay bir yolu, onları sıcak su altında yıkamaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta gözenekli ürünlerin tekrar kullanılmaması gerektiğidir.

Gözenekli bir ortam, bakterilerin içinde ve içinde yaşamasına ve büyümesine izin verir, bu daha var olan bakterileri diğer parmaklarınıza aktarmanıza neden olabilir. Gözenekli törpü kullanmanın getirdiği olası sorunlardan kaçınmanın bir yolu, bunun yerine cam törpü kullanmaktır. Cam törpüleri dezenfekte etmek istiyorsanız, tüm bakterilerin ölmesi için sıcak suda yaklaşık 30 dakika kaynatılması yeterlidir.