Gitmez denilen sivilceleri, lekeleri ortadan kaldırıyor! Kömür maskesi mucizesi

Tüm dünyada hava kirliliğinin artışı, teknolojinin gelişmesi, yoğun kentleşme gibi unsurlar, sadece çevresel yaşamımızda değil biyolojik olarak da birçok farklılığı beraberinde getiriyor. Özellikle kirlilik seviyeleri ve sürekli olarak maruz kalınan çevresel faktörler, ciltte de kirlilik seviyelerini artırıyor. Bu nedenle temiz ve sağlıklı bir cilt için doğaya dönmemiz gereken bazı durumlar ortaya çıkıyor. Kömür ise binlerce yıllık dünya tarihindeki en iyi doğal ürünlerden biri olarak neredeyse mucizevi etkiler ortaya koyabiliyor. İşte kömürün cildinizdeki hiç beklemediğiniz etkileri…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:57

Günlük hayatın stresi, kir ve ter birikimi, cildinizde farkında olmadığınız yoğun bir kirlenmeye neden olabilir. Üstelik güneş ışınlarının da yaşlandırıcı etkisi, bu süreci oldukça hızlandırabiliyor. Peki bu kirlilikle baş edebilmek için neler yapılmalı? Karbonun en saf formlarından birini bünyesinde barındıran kömür, cildinizdeki istenmeyen kir ve yağı emmek konusunda üstün bir performans sergiler. Aktif formda kullanıldığında güçlü bir cilt yapısı, temiz gözenekler, eşit bir cilt tonu ve taze bir his bırakır. İşte kömürü cilt bakım rutinine dahil ettiğinizde yaşayacağınız değişim…

AKTİF KÖMÜR NEDİR VE CİLDE NASIL UYGULANIR? Aktif kömür, işlenmiş bir karbon şeklidir ve minik karbon parçaları, gözeneklere temas ederek gözenekleri açar, temizler ve eşit bir cilt tonu oluşturur. Aktif kömür içeren ürünler genellikle derinlemesine bir cilt temizliği istenen durumlarda kullanılır. Yüz peelingi, maske, yüz yıkama jeli formlarında bulunabilir. GÖZENEKLER NASIL BİR YAPIYA SAHİPTİR? Gözenekleri ufak çıkış noktaları olarak düşünürsek, vücuttaki farklı salgıların çıkış yolu olarak anlaşılabilir. Gözenekler, herkeste bulunan zorunlu yapılar olsa da farklılık gösterir. Bazı kişilerde daha küçük yapıya sahipken bazı insanlarda daha büyük gözenek yapıları mevcuttur. Bu nedenle bazı gözenekler, daha fazla kir ve salgı birikimine yatkındırlar. Bu nedenle yoğun ve geniş gözeneklere sahip ciltler, yağlı ve sivilceli bir fazla birikimi kaldıramayabilir.

AKTİF KÖMÜR NASIL BİR FAYDA SAĞLAR? Aktif kömür, bu noktada gözenekleri açarak ve temizleyerek tüm sorun üzerinde etkili bir işlem sunar. Büyük veya küçük gözenekler fark etmeksizin sebum ve diğer salgıların birikimini ortadan kaldırmak için oldukça iyi bir şekilde cilt üzerinde çalışır. Böylece cilt üzerindeki enfeksiyonları ve akneyi en aza indirimek için yardımcı olur. Sivilceleri azaltmak: Buradaki mantık, cildin sık sık temizlenerek terlemek, kire maruz kalmak veya sebum üretimi gibi nedenlerle ortaya çıkan gözeneklerdeki birikimi ortadan kaldırmaktır. Aktif kömür, gözeneklere derinlemesine etki ederek sivilceye neden olan bu kir kalıntılarını temizler ve sivilce sorununu kısa sürede bitirebilir. Peeling işlemi: Düzenli peeling yapmak, cilt tipiniz fark etmeksizin en sağlıklı cilt yapısına ulaşmanın anahtar yoludur. Aktif kömürde bulunan partiküller, cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olarak eşit cilt tonu ve taze bir cilt sunar. Ölü cilt hücrelerini ortadan kaldıran peeling işlemi, cildinizin en sağlıklı tabakasını daha uzun süre kullanabilmenizi sağlar.