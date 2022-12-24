Göz altı morluklarını anında yok ediyor! Bu yöntem alternatiflerine taş çıkaracak

Genç bir görünüm için bu koyu halkaları ve şişkin göz altı torbalarını kolayca gizleyebilirsiniz. Sadece birkaç basit adımda göz altlarınızı nasıl kapatacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.
NEDEN GÖZ ALTINDA MORLUK VE HALKA OLUŞUR?
Göz altındaki koyu halkalar ve torbalar, kadınların en yaygın güzellik sorunları arasındadır. Bu koşullar genellikle yaşlanma ile ilişkilendirilse de, her yaştan insanı etkileyebilir. Peki göz altındaki koyu halkalar ve torbalar neden olur? Genetiğin fiziksel görünümümüzde rol oynadığı bir sır değil ve bazı insanlar göz altı torbalarına veya koyu halkalara diğerlerinden daha yatkındır.
Yaşam tarzı da bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Yeterince uyumadığımızda, vücudumuz enerji tasarrufu yapmaya çalışırken aşırı hızlanır. Bu genellikle cilt yüzeyinin altında sıvı birikmesi nedeniyle göz çevresinde şişlik veya torbalarla sonuçlanır.
Toz akarları, evcil hayvan kepeği, polen ve hatta bazı kozmetik ürünler gibi şeylerden kaynaklanan alerjiler veya tahriş edici maddeler gözlerinizde iltihaplanmaya neden olarak kızarıklık, şişkinlik ve koyu halkalara yol açabilir. Alerjilerin göz sorunlarınızın altında yatan neden olduğunu düşünüyorsanız, hangi alerjenlere tepki verdiğinizi belirlemeniz önemlidir, böylece gelecekte bunlardan kaçınmak için adımlar atabilirsiniz.
Son olarak, yaş da bir faktördür. Yaşlandıkça cildimiz doğal olarak kollajen ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu, kırışıklıkların, sarkan cildin ve hatta göz altı torbalarının artmasına neden olabilir. Göz çevresi yüzün diğer bölgelerine göre çok daha ince olduğu için bu yaşlanma süreci özellikle burada fark edilebilir.
DOĞRU KAPATICI RENGİNİ SEÇMEK
İlk adım, cilt tonunuza mükemmel şekilde uyan bir kapatıcı bulmaktır. Bu önemlidir, çünkü kapatıcı çok açık veya çok koyu ise, cildinizle düzgün bir şekilde uyum sağlamaz ve aslında sorunlu bölgelerinizi daha da belirgin hale getirir. Mükemmel kapatıcı tonunu elde etmek için, cildinize kusursuz bir şekilde uyum sağlayan bir ton bulana kadar çene hattınızda farklı tonlar deneyebilirsiniz.
Göz çevrenizdeki hassas cilt üzerinde fazla ağırlık hissi yaratmayan ve iyi kapatıcılık sağlayan bulmaya özen gösterin. Nemlendirici bileşenler içeren kremsi formüller, göz altındaki torbalar ve halkalar için mükemmel kapatıcılık sağlarken kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olur. Başka bir ipucu da, ışığı yansıtan parçacıklar içeren tam kapatıcı özelliği olan bir kapatıcı aramaktır.
Çünkü bu, zor göz altı bölgelerini kurumuş veya abartılı görünmeden aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Mükemmel kapatıcı tonunu bulduğunuzda, uygulama için doğru aracı seçmeye geçebilirsiniz. En iyi seçeneğiniz, küçük bir fırça veya makyaj süngeri kullanmaktır. Fırça kullanıyorsanız, göz çevresindeki hassas cildi tahriş etmemesi için kıllarının yumuşak olduğundan emin olun. Kapatıcıyı parmaklarınızla uygulamak da harika bir seçenektir çünkü parmaklarınız ürünü ısıtır ve daha doğal bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu bölgenin çevresinde herhangi bir makyaj malzemesi kullanırken, gözlerinizin altındaki hassas cildi germekten kaçınmak için daima tampon harekerletlerle uygulayın (asla ovalamayın).
CİLDİ HAZIRLAMA
Makyajınızı uygulamaya başlamadan önce, cildinizi hazırlamak çok önemlidir. Yüzünüzü nazik bir temizleyici ile yıkayarak ve temiz bir havluyla kurulayarak başlayın. Ardından koyu halkaları aydınlatmak ve göz çevresindeki şişlikleri azaltmak için tasarlanmış bir göz kremi uygulayın. Ayrıca kapatıcınızı uygulamadan önce göz altı bazı da kullanabilirsiniz. Çünkü bu makyajınızın gün boyu kalıcı olmasını sağlar. Bir sonraki adıma geçmeden önce göz kreminin en az 5 dakika cildinize nüfuz etmesine izin verin.
KAPATICININ UYGULANMASI
Cildiniz hazırlanıp hazır olduğunda, göz çevrenize kapatıcı uygulama zamanı. Kapatıcıyı parmağınıza veya fırçanızla uygulayın, ardından doğal görünümlü bir kapatıcılık düzeyi elde edene kadar kapatmak istediğiniz bölgelere hafifçe tampon hareketlerle vurun.
DOĞRU KAPATICI MİKTARI
Ardından, yumuşak bir fırça veya sünger aplikatör kullanarak kapatıcınızı pudra ile sabitleyin. Bu, cildinizdeki fazla yağları emerken gün boyunca kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur, böylece makyajınız tüm gün yerinde kalır. Aydınlatıcı bir pudra kullanmayı deneyin; bu size hafif bir ışıltı verirken aynı zamanda çok fazla kapatıcı kullanmış olabileceğiniz alanlara daha fazla belirginlik kazandırmanıza yardımcı olur. Son olarak, her şeyi yerine sabitlemek için bir sabitleme spreyi kullanabilirsiniz.