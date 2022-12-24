Göz altı morluklarını anında yok ediyor! Bu yöntem alternatiflerine taş çıkaracak

Son olarak, yaş da bir faktördür. Yaşlandıkça cildimiz doğal olarak kollajen ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu, kırışıklıkların, sarkan cildin ve hatta göz altı torbalarının artmasına neden olabilir. Göz çevresi yüzün diğer bölgelerine göre çok daha ince olduğu için bu yaşlanma süreci özellikle burada fark edilebilir.

DOĞRU KAPATICI RENGİNİ SEÇMEK

İlk adım, cilt tonunuza mükemmel şekilde uyan bir kapatıcı bulmaktır. Bu önemlidir, çünkü kapatıcı çok açık veya çok koyu ise, cildinizle düzgün bir şekilde uyum sağlamaz ve aslında sorunlu bölgelerinizi daha da belirgin hale getirir. Mükemmel kapatıcı tonunu elde etmek için, cildinize kusursuz bir şekilde uyum sağlayan bir ton bulana kadar çene hattınızda farklı tonlar deneyebilirsiniz.

Göz çevrenizdeki hassas cilt üzerinde fazla ağırlık hissi yaratmayan ve iyi kapatıcılık sağlayan bulmaya özen gösterin. Nemlendirici bileşenler içeren kremsi formüller, göz altındaki torbalar ve halkalar için mükemmel kapatıcılık sağlarken kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olur. Başka bir ipucu da, ışığı yansıtan parçacıklar içeren tam kapatıcı özelliği olan bir kapatıcı aramaktır.