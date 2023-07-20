Göz tipinize göre eyeliner seçimi! Yuvarlak gözler için en ideal şekil…

Makyaj sanatçısı her tip göz şekline uygun olacak eyeliner tarzını tek tek anlattı…
ÇEKİK GÖZLER
Size en uygun şekil: Kanatlı
Gilleo, "Kanatlı bir görünüm oluşturmak, göz şeklini uzatmaya ve belirginlik kazandırmaya yardımcı olur" diye açıklıyor. Üst kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi çizin ve sonuna doğru hafifçe yukarı doğru uzatın, diyor. "Sonra, gözün dış köşesine doğru kanat şeklini verin."
İpucu: Eyeliner sürmek pratik yapmayı gerektirir ancak gözlerinizi açık ve rahat tutmak, birbiri ile eşleşen kanatları oluşturmanıza yardımcı olur. Eğer tekrar yapmak isterseniz, baştan başlamak zorunda kalmadan kanat kısımlarını temizlemek için pamuklu bir bez veya kapatıcı kullanabilirsiniz.
DÜŞÜK GÖZLER
Size en uygun şekil: İnce çizgi
Gilleo, "Düşük gözler, göz kapağını kaplayan bir deri kıvrımına sahip olduğundan, su hattına göz kalemi çekmek, alanı boğmadan gözleri tanımlamaya yardımcı olur" diyor. Kirpiklerin hemen altında, üst su hattı boyunca ince bir çizgi uygulayın.
KALKIK GÖZLER
Size en uygun şekil: Dramatik şekil
Gilleo, dramatik bir hareketle kanatlı bir astar oluşturarak doğal yükseltilmiş şekli vurgulayın. "Eyeliner'ı üst kirpik çizgisi boyunca uygulayın, gözün dış köşesini biraz geçecek şekilde uzatın ve daha keskin bir açıyla yukarı doğru ilerleyin."
AŞAĞI DOĞRU GÖZLER
Size en uygun şekil: Kedi gözü
Gilleo, kedi gözü bakışıyla aşağıda kalan gözlerin görünümünü kaldırın ve dengeleyin, diyor. "Üst kirpik çizgisi boyunca eyeliner sürerek başlayın, çizgiyi yavaş yavaş dış köşeye doğru kalınlaştırın" diye açıklıyor. Ardından, çizgiyi dış köşenin biraz ötesine ve hafifçe yukarı doğru uzatarak hafif bir yukarı doğru hareket oluşturun.
YUVARLAK GÖZLER
Size en uygun şekil: Dağınık
Yuvarlak gözlerin şeklini dağınık bir eyeliner görünümü yumuşatın ve uzatın. "Üst ve alt kirpik çizgileri boyunca göz kalemi uygulayın ve bir fırça veya pamuklu çubuk kullanın, daha yumuşak bir görünüm için çizgileri yayın" diye açıklıyor.
BADEM GÖZLER
Size en uygun şekil: Kanatlı ince eyeliner
Gilleo, "Badem şeklindeki gözler, çeşitli eyeliner stillerini kaldırabilir, ancak kanatlı klasik ince bir eyeliner, doğal şeklini vurgular" diyor. Üst kirpik çizgisi boyunca ince bir eyeliner çizgisi uygulayın ve dış köşede ince bir kanada doğru uzatın.