Göz tipinize göre eyeliner seçimi! Yuvarlak gözler için en ideal şekil…

ÇEKİK GÖZLER

Size en uygun şekil: Kanatlı

Gilleo, "Kanatlı bir görünüm oluşturmak, göz şeklini uzatmaya ve belirginlik kazandırmaya yardımcı olur" diye açıklıyor. Üst kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi çizin ve sonuna doğru hafifçe yukarı doğru uzatın, diyor. "Sonra, gözün dış köşesine doğru kanat şeklini verin."

İpucu: Eyeliner sürmek pratik yapmayı gerektirir ancak gözlerinizi açık ve rahat tutmak, birbiri ile eşleşen kanatları oluşturmanıza yardımcı olur. Eğer tekrar yapmak isterseniz, baştan başlamak zorunda kalmadan kanat kısımlarını temizlemek için pamuklu bir bez veya kapatıcı kullanabilirsiniz.