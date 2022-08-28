Gözleri anında daha büyük gösteren yöntem! Makyaj uzmanlarından dikkat çekici bakışlar için altın tüyolar…

Özellikle düşük gözlerin muzdarip olduğu bir dert olan gözlerin makyajla bile belirgenleştirilememesi bu yöntemler sayesinde bir sorun olmaktan çıkıyor. Uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler ise şöyle;

Gözlerinizi belirgin hale getirmek için kullanabileceğiniz bazı özel teknikler bulunuyor. Özellikle düşük göz kapaklarına sahip bireylerde kirpik çizgisinin üzerinde katlanan ekstra bir deri bulunur. Göz kapakları belirgin olmadığı için gözler de daha küçük görünür. Ancak bu durumda uygulanabilecek bazı makyaj teknikleri bulunmaktadır.

Eğer direkt olarak gözün üzerine far sürülürse yeterli fark yaratmayacak olan makyaj, bu yöntemler sayesinde belirgin bir hal alabilir.