Gözleri anında daha büyük gösteren yöntem! Makyaj uzmanlarından dikkat çekici bakışlar için altın tüyolar…

Özellikle düşük gözlerin muzdarip olduğu bir dert olan gözlerin makyajla bile belirgenleştirilememesi bu yöntemler sayesinde bir sorun olmaktan çıkıyor. Uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler ise şöyle;
Gözlerinizi belirgin hale getirmek için kullanabileceğiniz bazı özel teknikler bulunuyor. Özellikle düşük göz kapaklarına sahip bireylerde kirpik çizgisinin üzerinde katlanan ekstra bir deri bulunur. Göz kapakları belirgin olmadığı için gözler de daha küçük görünür. Ancak bu durumda uygulanabilecek bazı makyaj teknikleri bulunmaktadır.
Eğer direkt olarak gözün üzerine far sürülürse yeterli fark yaratmayacak olan makyaj, bu yöntemler sayesinde belirgin bir hal alabilir.
GÖZ FARKINI UYGULAYACAĞINIZ YER
Göz kapağınıza uygulayacağınız her türlü far kaybolacağı için farı biraz daha yüksek bir konuma, hatta kaş kemiğine yakın yerlere uygulamanızda fayda var. Bunu yaptığınızda dümdüz karşıya baktığınızda gözünüzün üzerindeki fark belirgin bir şekilde görülecektir. Tek yapmanız gereken farı biraz daha yukarıya doğru yayarak uygulamaktır. Ayrıca bunu sadece göz farı ile değil gözünüzün üzerine uygulayacağınız eyeliner ve kalem de uygulayabilirsiniz.
KENDİ GÖZ KAPAĞINIZI OLUŞTURUN
Gözlerinizi daha belirgin hale getirmek için göz kapağı gölgenizi makyajla yukarıya taşıyabilirsiniz. Böyle bir makyajla yeni bir göz kapağı yaratabilirsiniz. Bu sayede normalde gölgeleme yaptığınız alana gerçekte olduğundan daha yüksek olduğu yanılsamasını verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken gölgeleme yaptığınız alanın üzerine bir miktar kapatıcı sürmek.
KAŞ KEMİĞİNİZİ VURGULAYIN
Konu gözleri olduğundan büyük göstermekse ihmal edilmemesi gereken bir nokta da kaş kemiğidir. Makyajınızı yaptıktan sonra kaşlarınızın hemen altında bulunan kemiğin üzerine aydınlatıcı ya da açık renk bir fark sürmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede gözler daha belirgin gözükecektir.
EYELİNER UYGULAMA
Eyelinerı süreceğiniz yöntem gözlerinizi belirginleştirmekte büyük önem taşıyor. Daha büyük gözlere sahip olduğunuz ilüzyonunu yaratmak için eyeliner sürerken ileriye doğru bakın. Ardından açıkta kalan göz kapağı boşluğu üzerine eyeliner sürün. Bu sayede karşıya doğru baktığınızda gözünüzün yanında bir gözüken eyeliner daha belirgin bakışlara sahip olmanızı sağlayacak.