Gün boyunca güzel kokmanın sırrı! Herkes parfümünüzü soracak…

Sabah sıktığınız parfümle gün boyu güzel kokmak istiyorsanız bu ipuçları tam size göre.
CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN
Genel bir kural olarak: Parfüm nemli cilde yapışır. Makyaj sanatçısı Rosie Johnston, "Nemlendirilmiş, neme doymuş cilt sıktığınız parfümün kokusunun çok daha uzun süre ciltte kalmasını sağlar" diyor.
Bu nedenle bazı güzellik uzmanları da duştan hemen sonra parfüm sıktıklarını söylemektedir. Ancak bu noktada bir vücut losyonu da kullanmak önemlidir. Aksi takdirde, tüm su buharlaşarak havaya karışacak ve cildinizin eskisinden daha da kuru olacağından kullandığınız koku da kısa sürede kaybolacaktır.
Tabii ki bu, her parfüm sıkmadan önceduş almanız gerektiği anlamına gelmiyor.. Bir koku markasının kurucusu Cat Chen, "Bir vücut yağı, vücut losyonu veya nemlendirmek için balsam da kokunun daha uzun süre kalmasına yardımcı olacaktır" diyor. Seçtiğiniz ürünü bilek içlerinize uygulayın ve parfüm bu bölgelere kolayca yapışacaktır.
YAĞ KULLANIN
Neden en kalıcı kokuların yağ şeklinde olduğunu merak ettiniz mi?Parfümün altına uygun kokulu bir vücut yağı sürmek kokunun kalıcılığını arttıracağını gibi cildinizin de nemli kalmasını sağlar.
Bu notaları gerçekten en üst düzeye çıkarmak için aynı yağ-koku ikilisini uygulayabilir veya daha karmaşık bir koku deneyimi için birbirini tamamlayan kokulara sahip ayrı ürünler seçebilirsiniz.
Chen, "Farklı koku notaları bir araya geldiğinde, üst, orta ve alt notalardan oluşan daha da güçlü bir koleksiyona sahip olursunuz. Bu kesinlikle kokunun kalıcı olmasına yardımcı olur" diyor.
GİYSİLERİNİZE PARFÜM SIKIN
Son olarak, o gün giydiğiniz kazağınıza da parfüm sıkmak etkili bir yöntem olacaktır.. Johnston, "Koku kumaşta cildinizde olduğundan daha uzun süre kalacaktır," diyor, çünkü kokunuz gün boyunca teriniz ve doğal yağlarınızla aşınabilir. Kumaşlara parfüm sürmek gerçekten gün boyu güzel kokmanızı sağlayabilir.