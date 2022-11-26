Gün boyunca güzel kokmanın sırrı! Herkes parfümünüzü soracak…

Genel bir kural olarak: Parfüm nemli cilde yapışır. Makyaj sanatçısı Rosie Johnston, "Nemlendirilmiş, neme doymuş cilt sıktığınız parfümün kokusunun çok daha uzun süre ciltte kalmasını sağlar" diyor.

Bu nedenle bazı güzellik uzmanları da duştan hemen sonra parfüm sıktıklarını söylemektedir. Ancak bu noktada bir vücut losyonu da kullanmak önemlidir. Aksi takdirde, tüm su buharlaşarak havaya karışacak ve cildinizin eskisinden daha da kuru olacağından kullandığınız koku da kısa sürede kaybolacaktır.

Tabii ki bu, her parfüm sıkmadan önceduş almanız gerektiği anlamına gelmiyor.. Bir koku markasının kurucusu Cat Chen, "Bir vücut yağı, vücut losyonu veya nemlendirmek için balsam da kokunun daha uzun süre kalmasına yardımcı olacaktır" diyor. Seçtiğiniz ürünü bilek içlerinize uygulayın ve parfüm bu bölgelere kolayca yapışacaktır.