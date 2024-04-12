Günde 15 dakikada yaşlanmayı adeta tersine çevirin! Plastik cerrah o yöntemi öneriyor...

Kaz ayaklarından gülümseme çizgilerine kadar her zaman bize zamanın çok kısa olduğunu hatırlatan yeni bir şeyler ortaya çıkıyor, ancak bu durumu birkaç günde tersine çevirmek mümkün değil.
Uyguladığınız yaşlanma karşıtı yöntemlerin faydalarını gerçekten görebilmeniz için yaşlanma karşıtı faaliyetlerin hayatınızın günlük bir parçası olması gerekiyor.
Ancak internette bu kadar çok bilgi varken neyin güvenilir olduğunu bilmek zor olabilir. Yaşlanma sırları konusunda uzmanın size yardım edebileceği yer tam da burasıdır.
Plastik cerrah Faryan Jalalabadi, binlerce takipçisiyle düzenli olarak paylaştığı çok sayıda yaşlanma karşıtı ipucuyla tanınıyor.
Cerraha göre bu yöntem her gün yapılması gereken bir şey ve çok geçmeden cildinizin gençleştiğini de göreceksiniz.
Plastik cerrah şöyle açıklıyor: "Sauna cildin yaşlanma sürecini yavaşlatıyor, kolajen ve elastik üretimini artırıyor."
"Cildi terleme sürecine karşı detoksifiye eder."
"Ancak sadece cildinizin değil tüm vücudunuzun daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Sauna, hücrelerinizi ve DNA'nızı ısıyla şok ederek yaşlanmaya karşı koruyan proteinleri serbest bırakmaya çalıştığı için 'kalbinize ve ciğerlerinize iyi gelir ve cildinize giden kan akışını iyileştirir."
Günde yalnızca 15 ila 20 dakika arasında saunaya girmeyi öneren plastik cerrah, aşırıya kaçmamanın da önemli olduğunu söylüyor.
İçerik üreticisi cerrah, her gün saunaya girecekseniz bunu 20 dakika ile sınırlı tutmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.
Ek olarak sauna kullanımında belirli koşullara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen plastik cerrah, "Ve eğer melazmanız varsa ne yazık ki bundan kaçınmalısınız çünkü bu hiperpigmentasyonunuzu daha da kötüleştirecektir" dedi.
Buna ek olarak cerrah, ağırlık kaldırmak, şekerden kaçınmak veya cildinizi sıkılaştırmak için soğuk duş almak gibi sık sık bahsettiği yaşlanma sürecini yavaşlatmak için yapabileceğiniz farklı yöntemlerin de olduğunu söylüyor.