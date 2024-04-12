Günde 15 dakikada yaşlanmayı adeta tersine çevirin! Plastik cerrah o yöntemi öneriyor...

"Ancak sadece cildinizin değil tüm vücudunuzun daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Sauna, hücrelerinizi ve DNA'nızı ısıyla şok ederek yaşlanmaya karşı koruyan proteinleri serbest bırakmaya çalıştığı için 'kalbinize ve ciğerlerinize iyi gelir ve cildinize giden kan akışını iyileştirir."

Günde yalnızca 15 ila 20 dakika arasında saunaya girmeyi öneren plastik cerrah, aşırıya kaçmamanın da önemli olduğunu söylüyor.

İçerik üreticisi cerrah, her gün saunaya girecekseniz bunu 20 dakika ile sınırlı tutmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.