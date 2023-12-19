Güzelleştiriyor sanıyoruz ancak yaşlandırıyor! Bu hatalar size 10 yaş katıyor

Son zamanlarda bol ceketler veya oversize giysiler moda. Ancak bu kıyafetler doğru kombinlenmediğinde sizi daha yaşlı gösterebilir. Oversize kıyafetlerin giyilmesi rahat olsa dışardan kendinize güvenmediğiniz izlenimine neden olabilir.

Kadınlar çoğu zaman taytları bir kaçış olarak düşünürler: ister spor yapsınlar ister sadece bir kahve içmeye gittiklerinde neredeyse her mekana uyum sağlayan ve kombinlenmesi kolay olan tayt sıklıkla tercih edilir. Bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü tüm vücut tiplerine uyum sağlayan ve her yaşta güzel görünen rahat bir giysidir. Ancak bunları normal pantolonmuş gibi düşünmekten kaçınmalısınız. İyi bir şekilde birleştirildiğinde bacaklarınızı ön plana çıkarabilir ve siluetinizi şekillendirebilirler. Ancak yanlış kullanmak sizi daha yaşlı gösterebilir. Doğru bedeni seçmek büyük fark yaratacaktır. Yüksek bel taytlar karnınızı saracak ve bu sayede belinizin stilize görünmesini sağlayacaktır. Son olarak, yeni bir görünüm için her mevsime uygun kumaş ve renkler tercih etmek önemlidir.

UZUN TIRNAKLAR

Uzun tırnaklar parmaklarınızın daha uzun görünmesine neden olur; dolayısıyla yaşınızı da daha büyük gösterebilir. Çeşitli tasarımlara sahip uzun takma tırnaklar, ellerinizi vurgulamak için mükemmel bir seçim gibi görünse de, ellerinizin daha yaşlı görünmesine neden olabilir.

Öte yandan, kısa ve bakımlı tırnaklar, tarzınız ne olursa olsun görünümünüzün geri kalanına olumlu katkı sağlar. Parmak uçlarınızın yalnızca birkaç milimetre üzerindeki oval şekilli tırnaklar, ellerinizin daha genç görünmesini sağlayabilir.