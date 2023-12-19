Güzelleştiriyor sanıyoruz ancak yaşlandırıyor! Bu hatalar size 10 yaş katıyor

İşte en çok yapılan hatalar ve daha genç görünmek adına uygulayabileceğiniz alternatifleri…
SİYAH KIYAFETLER
Ne giyeceği konusunda kararsız kalan kişiler genellikle siyah kıyafetleri tercih eder çünkü her şeyle kombinlenerek şık ve zarif görünmenizi sağladığına dair yaygın bir inanış vardır. Zaman geçtikçe cilt biraz daha solgun görünmeye başlar. Ve tamamen siyah kıyafetler sizi donuk ve hatta bitkin gösterebilir. Ayrıca kırışıklıkları vurgular.
Bunu önlemek için kıyafetinize renkli bir giysi ekleyebilirsiniz. Cilt tonunuza bağlı olarak mavi veya kırmızıyı tercih edilebilir. Bu basit ipucu yüzünüzü aydınlatacaktır. Ve alıştığınızda, siyahı gri veya lacivert gibi daha ince görünmenizi sağlayacak diğer koyu renklerle değiştirebilirsiniz.
KOYU MAKYAJ
Konu yüzdeki kusurları gizlemek olduğunda makyaj harika bir araçtır. Makyajla en iyi özelliklerinizi de öne çıkarabilirsiniz. Ancak gereğinden fazla makyaj uygulaması veya düz ve ağır renkler tercşh edilmesi daha yaşlı görünmenize neden olabilir.
Tam tersine, yaşlandıkça neredeyse doğal görünen parlak, nemli bir cilde sahip olmak genç gözükmede önemlidir. Yok gibi makyajlardan hoşlanmıyorsanız, yumuşak, açık tonları tercih edin. Eğer yağlı görünümden endişe ediyorsanız tek yapmanız gereken ise göz çevrenize ve alnınıza pudra sürmek. Bu, kritik alanların kırışmasını engelleyerek doğal parlaklığı korumak basit bir yöntemdir.
BÜYÜK ÇİÇEK DESENLİ KIYAFETLER
Çiçek baskıları her zaman moda olsa da, daha yaşlı görünmek istemiyorsanız belirli türlerden kaçınmak önemlidir. Bir uzman moda tutkununa göre, "büyük, hacimli ve çarpıcı çiçek baskıları sizi çok daha yaşlı gösterir."
Bunu önlemek için, dinç görünmenizi sağlayacak hassas ve küçük baskıları seçin. Ayrıca genç bir tarz için geometrik veya soyut desenleri tercih edebilirsiniz.
MASKARA VE SİYAH GÖZ KALEMİ
Makyaj, gözlerinizin daha parlak ve daha büyük görünmesini sağlayabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin çünkü dengeyi kaybederseniz ve aşırıya kaçarsanız yüzünüzün vurgulamak istemediğiniz kısımlarını vurgulayabilirsiniz. Gözlerinizin doğal görünmesini sağlamak için siyah göz kalemi ve yoğun maskara gözlerin daha sert ve daha küçük görünmesine neden olur.
Siyah yerine kahverengi göz kalemi denetyebilirsiniz. Maskaraya gelince, kirpiklerinizi vurgulamak için bir veya iki kat yeterlidir. Hacim kazandırmak için hemen ardından temiz bir fırçayla taramayı unutmayın.
BOL GİYSİLER
Son zamanlarda bol ceketler veya oversize giysiler moda. Ancak bu kıyafetler doğru kombinlenmediğinde sizi daha yaşlı gösterebilir. Oversize kıyafetlerin giyilmesi rahat olsa dışardan kendinize güvenmediğiniz izlenimine neden olabilir.
TAYT
Kadınlar çoğu zaman taytları bir kaçış olarak düşünürler: ister spor yapsınlar ister sadece bir kahve içmeye gittiklerinde neredeyse her mekana uyum sağlayan ve kombinlenmesi kolay olan tayt sıklıkla tercih edilir. Bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü tüm vücut tiplerine uyum sağlayan ve her yaşta güzel görünen rahat bir giysidir. Ancak bunları normal pantolonmuş gibi düşünmekten kaçınmalısınız. İyi bir şekilde birleştirildiğinde bacaklarınızı ön plana çıkarabilir ve siluetinizi şekillendirebilirler. Ancak yanlış kullanmak sizi daha yaşlı gösterebilir.
Doğru bedeni seçmek büyük fark yaratacaktır. Yüksek bel taytlar karnınızı saracak ve bu sayede belinizin stilize görünmesini sağlayacaktır. Son olarak, yeni bir görünüm için her mevsime uygun kumaş ve renkler tercih etmek önemlidir.
UZUN TIRNAKLAR
Uzun tırnaklar parmaklarınızın daha uzun görünmesine neden olur; dolayısıyla yaşınızı da daha büyük gösterebilir. Çeşitli tasarımlara sahip uzun takma tırnaklar, ellerinizi vurgulamak için mükemmel bir seçim gibi görünse de, ellerinizin daha yaşlı görünmesine neden olabilir.
Öte yandan, kısa ve bakımlı tırnaklar, tarzınız ne olursa olsun görünümünüzün geri kalanına olumlu katkı sağlar. Parmak uçlarınızın yalnızca birkaç milimetre üzerindeki oval şekilli tırnaklar, ellerinizin daha genç görünmesini sağlayabilir.