Güzelleştiriyor sanıyoruz ancak yaşlandırıyor! Bu hatalar size 10 yaş katıyor

TAYT

Kadınlar çoğu zaman taytları bir kaçış olarak düşünürler: ister spor yapsınlar ister sadece bir kahve içmeye gittiklerinde neredeyse her mekana uyum sağlayan ve kombinlenmesi kolay olan tayt sıklıkla tercih edilir. Bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü tüm vücut tiplerine uyum sağlayan ve her yaşta güzel görünen rahat bir giysidir. Ancak bunları normal pantolonmuş gibi düşünmekten kaçınmalısınız. İyi bir şekilde birleştirildiğinde bacaklarınızı ön plana çıkarabilir ve siluetinizi şekillendirebilirler. Ancak yanlış kullanmak sizi daha yaşlı gösterebilir.



Doğru bedeni seçmek büyük fark yaratacaktır. Yüksek bel taytlar karnınızı saracak ve bu sayede belinizin stilize görünmesini sağlayacaktır. Son olarak, yeni bir görünüm için her mevsime uygun kumaş ve renkler tercih etmek önemlidir.