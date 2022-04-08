Güzelliğinin altında bunlar yatıyor! Prenses Diana’nın 9 güzellik sırrı…

Prenses Diana, sınırsız nezaketi nedeniyle birçok kişi tarafından sevildi ve hala seviliyor. Ama Diana ile ilgili hatırlanan tek şey bu değil. Aynı zamanda bir güzellik ve stil ikonuydu. Nereye giderse gitsin, gösterişli bakışlarıyla herkesi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi. Kraliyet makyajcısı Mary Greenwell, ölümünden 17 yıl sonra Diana'nın güzellik sırlarını ilk kez basınla paylaştı.
MAKYAJDAN ÖNCE CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN
Magazinciler halkın Prensesi olan Diana'nın, her zaman kameraya hazır olduğundan emindi. Prenses Diana'nın makyaj sanatçısı ve arkadaşı Mary Greenwell, herhangi bir ürünü uygulamadan önce yüzünü nemlendirdiğini söyledi. Bu yüzden cildi makyaj altında, asla kalıp gibi ve donuk görünmüyordu. Kesinlikle hepimizin uygulaması grereken bir güzellik tüyosu.
DOĞAL BİR GÖZ MAKYAJI
Bazı durumlarda, parlak göz makyajı kabul edilebilir olsa da, günlük kullanım için daha doğal bir görünüm daha uygundur. Diana gözlerini canlandırmak için; canlı mavi bir göz kalemi tercih ederdi. Greenwell ile tanışmak bunu değiştirdi. Önerisi üzerine prenses, siyah ve kahverenginin daha nötr tonlarını tercih etti. O görünüşe tüm dünya aşık oldu…
ELMACIK KEMİKLERİNİZİ BELİRGİNLEŞTİRİN
Yanlış şekilde uygulandığında, kontür ve vurgulama işi bir felaket olabilir. Greenwell ve Lady Diana'nın kitabından yola çıkarak bundan kaçınabiliriz. İşte nasıl:
DENEMEKTEN KORKMAYIN
Günün her saatinde giydiğiniz kıyafet, ruj rengi seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasındadır. Greenwell, pembe ve ten rengi tonların kraliyet görünümü için en iyi sonucu verdiğini söylüyor. Ancak, gece davetlerinde daha koyu gölgeler gerektirir. Her iki durumda da, alışık olmadığınız dudak tonlarını denemekten korkmayın. Farklı görünümlerle denemeler yapmak, seçenekleri azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde, hangi dudak ürününü en iyi şekilde kullanacağınızı seçmek için çok uzun düşünmeye gerek kalmayacak.
GÜZEL KOKUN GÜZEL GÖRÜNÜN
Prenses Diana'nın hoş doğası, dış görünüşünün ötesine geçmiştir. Greenwell, Prensesin her zaman çok güzel koktuğunu ve kokuya çok önem verdiğini söyledi.
UÇUCU YAĞLAR STRESİ AZALTIYOR
Prenses Diana bilinen bir aromaterapi hayranıydı. Uçucu yağlar küresel bir moda haline gelmeden yıllar önce, prenses zaten bu yağların tadını çıkarmaya başlamıştı. Filmler bize kraliyet hayatının kolay olmadığını gösterdi, ama Prenses Diana hiç gergin görünmedi. Aromaterapi kesinlikle onun stresini atmasına ve her güne yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu.
CİLDİNİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLİYOR
Bunu daha önce de duymuşsunuzdur. İyi bir cilt rejimini sürdürmek, genel görünümünüz için harikalar yaratacaktır. Prenses Diana cilt bakımı rutinine çok önem verirdi. Greenwell, merhum prensesin günde iki kez cildini temizlediğini, tonladığını ve nemlendirdiğinden bahsetti.
EN İYİ DİYET SAĞLIKLI BESLENMEK
Prenses Diana evliliğine son verdikten sonra, kraliyet şefi ona sağlıklı yemekler yapmaya devam etti. Rahmetli prensesin, son derece sağlıklı beslendiğini, mümkün olduğunca karbonhidrat ve kırmızı etten kaçındığını açıkladı