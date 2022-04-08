Güzelliğinin altında bunlar yatıyor! Prenses Diana’nın 9 güzellik sırrı…

ELMACIK KEMİKLERİNİZİ BELİRGİNLEŞTİRİN

Yanlış şekilde uygulandığında, kontür ve vurgulama işi bir felaket olabilir. Greenwell ve Lady Diana'nın kitabından yola çıkarak bundan kaçınabiliriz. İşte nasıl:

Altına kontür rengini sürerek elmacık kemiklerini vurgulayın.

Elmacık kemikleri üzerinde aşağı doğru bir hareketle bir vurgulayıcı kullanın.

Yanaklarınızın elmacıklarına nötr allık tonunu uygulayın. Bunlar; gülümsediğinizde yanaklarınızın şişen kısımlarıdır.

Son olarak; sıcak bir görünüm için yüzün, dış kenarlarına bronzlaştırıcı uygulamak için büyük bir fırça kullanın.

DENEMEKTEN KORKMAYIN

Günün her saatinde giydiğiniz kıyafet, ruj rengi seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasındadır. Greenwell, pembe ve ten rengi tonların kraliyet görünümü için en iyi sonucu verdiğini söylüyor. Ancak, gece davetlerinde daha koyu gölgeler gerektirir. Her iki durumda da, alışık olmadığınız dudak tonlarını denemekten korkmayın. Farklı görünümlerle denemeler yapmak, seçenekleri azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde, hangi dudak ürününü en iyi şekilde kullanacağınızı seçmek için çok uzun düşünmeye gerek kalmayacak.