Güzellik merkezlerini unutun! Evde en iyi kaş şeklinin sırrı...

Buradaki en kritik nokta; her zaman neme odaklanmanızın gerekliliği. Nemli, sağlıklı tüyler daha gür ve daha genç görünür ve kaşların zamanla incelmesini önlemek için tüyleri uygun şekilde bakımlı tutmak çok önemlidir. Bu, bir kaş serumuna yatırım yapmanız (veya rutininiz sırasında lavaboda daha fazla zaman geçirmeniz) gerektiği anlamına gelmez. Ünlü kaş sanatçısı René de la Garza'ya göre, dolgun kalmalarına yardımcı olmak için kaşlarınıza nemlendirici veya göz kremi uygulayabilirsiniz.

KAŞLARINIZA NEDEN NEMLENDİRİCİ SÜRMELİSİNİZ?

Kaş tellerinizin, saç tellerinizle aynı yapısal bileşenlerden oluştuğunu ve bu kıllar gibi onların da yıkanıp şekillendirilmesi gerektiğini hatırlatalım. Temizleme adımı bir nedenden dolayı daha sezgisel geliyor: Özellikle makyaj yapıyorsanız - kaş kalemi, pudra ve benzeri - ürünü çıkarmak için kaşlarınızı (nazikçe) temizlemek için biraz zaman harcarsınız.

Sorun şu ki, insanlar çoğu zaman bu temizlikten sonra nemlendirmeyi unutuyor. Bu nedenle la Garza'ya göre, "Bu adımı atlamak, saçlarınızı yumuşatmadan şampuanlamaya eşdeğer olurdu." Diğer bir deyişle, İncelmeye ve kırılmaya daha yatkın olan cansız kaş telleri demekti. Kaş tüylerini yumuşatmak için, tüm adımı güvenilir bir kaş serumuna veya hint yağına adayabilirsiniz. Bunun dışında, diyor de la Garza, nemlendiricinizi veya göz kreminizi en üste uygulayabilirsiniz. Halihazırda nemlendiricinizle masaj yapıyor veya kaş kemiğinize bir göz kremi sürüyorsunuz. Sadece kaş tüylerinizi biraz daha nemlendirmek için bir dakikanızı ayırabilirsiniz.

"Çoğu insan cilt bakımının yalnızca cilt için olduğunu düşünürken, aslında kaşlar da bu rutine dahildir" diye belirtiyor. Ayrıca, birçok krem ve kaş serumu, her halükarda, örtüşen bileşenler içerir: De la Garza, yağ asitleri, nemlendirici yağlar (jojoba veya skualen gibi) ve seramidler için kısmidir, çünkü bunlar "kaşları beslemeye ve yumuşatmaya yardımcı olmak" için sevilir. Saçlar serbest radikal hasarıyla yaşlandığından, antioksidanlarla yüklü bir nemlendirici kaşlar için de birinci sınıftır.