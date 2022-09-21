Hem saçlarınızı hem de cildinizi yenileyen formül! İpek gibi saçlar için her gün tüketirseniz...

Günlük rutinimize dahil edilmesi gereken temel vitamin Biotin'dir. Biotin (H vitamini veya B7 vitamini) genellikle güzellik vitamini olarak bilinir. Biotin kelimesi, cilt, saç ve tırnak sağlığı için önemli bir vitamin olan yaşam anlamına gelen Yunanca "biotos" kelimesinden türetilmiştir. Bunun yanı sıra gözler, karaciğer ve beyin fonksiyonları için de gereklidir.

Doğal olarak oluşan Biotin açısından zengin besinler yumurta, balık, kaju, soya fasulyesi, tohumlar, kabuklu yemişler ve bazı sebzelerdir (tatlı patates gibi). Diğer kaynaklar arasında mantar, muz, brokoli, maya, ıspanak, kepekli tahıllar ve tahıllar bulunur.Biotin suda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta depolanmaz ve yediğimiz diyetlerle sürekli olarak alınması gerekir. Yoğun bir program veya diyet kısıtlamaları durumunda vücudumuz biyotin eksikliğini karşılamak için yeterli gereksinimi karşılayamayabilir, ancak bir biyotin takviyesi almayı düşünmeye değer olabilir.

BİOTİN FAYDALARI BESİNLERDEN

Cilt, saç ve tırnak problemlerinde hayati bir rol oynar. Bunun yanı sıra metabolizma seviyelerini düzenler, kalpteki kan akışını uyarır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Anti-inflamatuar ve anti-alerjik özellikler açısından zengin olan Biotin, iltihaplanma ve alerjilerle ilgili çeşitli sorunları en aza indirir.

B vitamini ailesinin bir parçası olan sihirli bir vitamin olan Biotin, saçta keratin üretimini de uyarır ve böylece saç dökülmesini, saç incelmesinin önlenmesinde ve güçlü saçların korunmasında hayati bir rol oynar. Kollajeni teşvik edin, saç foliküllerini güçlendirmeye ve kafa derisini gençleştirmeye yardımcı olur. Günümüzde, bir dizi güzellik markası da bu temel besin maddesini şampuanlarına, saç kremlerine, saç yağlarına ve serumlarına dahil ediyor.

Birçok insan için H vitamini eksikliği cildin iç sağlığı ve dış görünümü ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Ciltle ilgili diğer sorunlar arasında kuru, kaşıntılı cilt veya akne bulunur. Bu güzellik vitamini, cilt bakım rutininizde bir oyun değiştirici olabilir. Araştırmalara göre, biotinin cilt nemini ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğu görülüyor. Cildi besleyen yağ asitlerinin oluşumunda rol oynar, sivilceleri temizlemeye, daha genç ve genç cildi teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Bu nedenle hamile kadınların düzenli olarak biotin yönünden zengin besinler tüketmeleri ve diyet yapmaları gerekmektedir. Ancak herhangi bir biyotin takviyesinde olduğu gibi, almadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız tavsiye edilir.