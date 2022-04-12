Hepimizin yaptığı "yaşlandıran" hatalar! En sık yapılan 9 güzellik hatası

En sık yapılan kişisel bakım hataları, cildin üzerinde hiçbir etkisi olmayacak sonuçların yanı sıra istenmeyen etkiler de ortaya çıkarabilir. Bu nedenle her ürünün içeriğini ve doğru uygulama adımlarını izlemek oldukça önemli. İşte doğru bilinen yanlışlar…

Cilt bakımında çok fazla vakti olmayanlar için en iyi keşiflerden biri olan göz altı bantları, maske formuyla 15 dakikada gözle görülür şekilde nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilt verebilir. Fakat doğru kullanıyorsanız… Göze çok yakın olarak kullanılan göz bantları, kızarıklık ve tahrişe neden olarak istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

YANLIŞ KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİ

Kuru fırçalama, evde yapılabilecek en basit ve uygun fiyatlı vücut masajlarından biridir. Kan dolaşımını iyileştirmesi sayesinde lenf akışını ve drenajını destekler. Vücudun doğal olarak temizlenmesi için uygun koşulları oluşturarak cilt durumunu iyileştirir. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için kuru fırçalamanın doğru yapılması gerekir.

Rastgele yönlerde hareket ettirilen kuru fırçalama işlemi, istenilen etkiyi oluşturamayacağı gibi ters yönde masaj yapmak da etkililik gösterebilir. Ayrıca uygulanan baskı gücü konusunda dikkatli olmak gerekir. Sert kıllar, cildin yenilenmesi yerine tahrişe neden olabilir.