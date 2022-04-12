Hepimizin yaptığı "yaşlandıran" hatalar! En sık yapılan 9 güzellik hatası

En sık yapılan kişisel bakım hataları, cildin üzerinde hiçbir etkisi olmayacak sonuçların yanı sıra istenmeyen etkiler de ortaya çıkarabilir. Bu nedenle her ürünün içeriğini ve doğru uygulama adımlarını izlemek oldukça önemli. İşte doğru bilinen yanlışlar…
GÖZ ALTI BANTLARINI YANLIŞ YERE YAPIŞTIRMAK
Cilt bakımında çok fazla vakti olmayanlar için en iyi keşiflerden biri olan göz altı bantları, maske formuyla 15 dakikada gözle görülür şekilde nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilt verebilir. Fakat doğru kullanıyorsanız… Göze çok yakın olarak kullanılan göz bantları, kızarıklık ve tahrişe neden olarak istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
YANLIŞ KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİ
Kuru fırçalama, evde yapılabilecek en basit ve uygun fiyatlı vücut masajlarından biridir. Kan dolaşımını iyileştirmesi sayesinde lenf akışını ve drenajını destekler. Vücudun doğal olarak temizlenmesi için uygun koşulları oluşturarak cilt durumunu iyileştirir. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için kuru fırçalamanın doğru yapılması gerekir.
Rastgele yönlerde hareket ettirilen kuru fırçalama işlemi, istenilen etkiyi oluşturamayacağı gibi ters yönde masaj yapmak da etkililik gösterebilir. Ayrıca uygulanan baskı gücü konusunda dikkatli olmak gerekir. Sert kıllar, cildin yenilenmesi yerine tahrişe neden olabilir.
GUA SHA'DAN ESTETİK ETKİSİ BEKLEMEK
Kuvarstan yapılmış olan gua sha taşları, giderek daha popüler hale gelen ürünlerden biri. İnsanlar genellikle bu tekniği kullanarak gözle görülür cildi kaldırma ve yumuşak bir doku etkisi beklemelerine rağmen istedikleri sonuçları almayabilirler. Bu masaj ile ilgili olan asıl gerçek şu ki; ciltteki oksijen ve besin konsantrasyonunu artırmak (doğru yapılırsa) iyi olmasına rağmen, kolajen seviyeleri üzerinde bir etkisi olmadığı için cilt elastikiyeti için gerekli olan elastini de artıramaz.
KİRLİ SAÇA KURU ŞAMPUAN UYGULAMAK
Saçlar kirliyken kuru şampuan kullanmak, genel kullanım stillerin biri olsa da aslında yeterince etkili değildir. Saçları yıkadıktan hemen sonra uygularsanız çok daha etkilidir. Bu sayede ürün yavaş yavaş deride salgılanan yağı emerek saçların çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
MASKARA ÇUBUĞUNU ŞİŞENİN İÇİNE POMPALAMAK
Birçoğumuz ürünü eşit olarak dağıtmak ve pullanmaları önlemek için sürmeden önce maskara çubuğunu pompalama hareketi ile çıkarıyoruz. Ancak, bu sorunu daha da kötü hale getiriyor. Pompalama hareketi, havayı tüpün içine iterek maskaranın çok daha çabuk kurumasına neden olabilir.
AYNI ÜRÜNÜ UZUN SÜRE KULLANMAK
Tam cildinize uygun bir ürünü bulmak, en önemli şey olabilir. Hızlı emilen, cildi pürüzsüzleştirilen, yapışkanlık ve yağılılık hissi bırakmayan bir ürün bulduğunuzda bunu sonsuza kadar kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat bu aslında düşündüğünüz kadar iyi bir fikir değildir. Cilt, bazı şeylere uyum sağlama eğilimindedir ve aynı ürünün kullanımı cildiniz için normal haline gelerek artık gerekli etkiyi sağlamayabilir. Bu nedenle dönemsel olarak ürünlere ara vermek veya değişim göstermek daha iyidir.
GÜZELLİK ÜRÜNLERİNİ YANLIŞ SIRAYLA UYGULAMAK
Doğru güzellik ürünlerini kullanmanın yanı sıra doğru bir sıralamayla da uygulamak oldukça önemlidir. Güzellik ürünlerinin etkili olmasını istiyorsanız, en ince formülden en kalın formüle doğru uygulamanız gerekir. Üstelik uygulanan ürünler arasında biraz vakit bırakmanız önemlidir.
AKNE ÜRÜNLERİNDEN ANINDA ETKİ BEKLEMEK
Sivilceler her ne kadar kısa sürede çıkmış gibi gözükse de belirli bir sürenin sonunda biriken sebum ve kirin sonucunda ortaya çıkarlar. Kozmetik ürünlerle bu sorunu bitirebilseniz de tıpkı çıkma süreçleri gibi ortadan kaybolma süreleri de vakit alacaktır. Anında sonuç beklemek gerçekçi değildir. Akne ürünlerinden elde edilebilecek sonuçları görebilmek için tam bir cilt yenilenme döngüsünden geçmeniz gerekir. Bu da en az 30 gün anlamına gelir.
KULLANMADAN ÖNCE MAKYAJ SÜNGERİNİ ISLATMAMAK
Çok az insan makyaj süngeri talimatlarını okuyarak kullanmaya başlıyor. Oldukça kolay bir kullanımı olmasına rağmen kendi içerisinde püf noktaları bulunur. Makyaj süngerini kullanırken ıslak olmasına dikkat etmeniz gerekir. Kuru bir makyaj süngeri, kullandığınız fondöten veya kapatıcı gibi ürünleri emerek tasarruflu olmayan bir sonuca neden olacaktır.