Her şey doğal! Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz 9 bakım ürünü

Bakımınızı kusursuz şekilde devam ettirmek için kimyasal ürün içeren veya yüksek fiyatlı ürünler kullanmanıza gerek yok. Özellikle evinizin rahatlığında birkaç karışımı bir araya getirerek elde edebileceğiniz bu ürünler rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pratik bir yapıyı da beraberinde getiriyor. İşte evinizin rahatlığında hazırlayabileceğiniz 10 pratik tarif…

DOĞAL DİŞ BEYAZLATICI

Herkes beyaz dişlere sahip olmak ister ve bu etkiyi elde etmek için farklı ticari ürünler denedik. Kabartma tozu diş beyazlatmada kanıtlanmış bir etkiye sahiptir. Bu sayede evde kendi macununuzu yapabilirsiniz.

Gerekenler:

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Su

Bir macun elde etmek için sadece kabartma tozu ve suyu karıştırın. Ardından karışımı dişlerinize sürün. 1-2 dakika bekletin ve yıkayın.

EV YAPIMI DUDAK BALMI





Kendi dudak balsamını evde yapmayı deneyin, gerçekten güzel bir deneyim yaşayacak ve sonuç olarak doğal bir ürün elde edeceksiniz.

Gerekenler:

2 tatlı kaşığı ahududu jelatin karışımı

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3-4 damla limon esansiyel yağı

Hindistan cevizi yağını mikrodalgada 20 saniye ısıtın, ardından ahududu jelatin karışımını ekleyin ve karıştırın. Jelatin eriyene kadar karışımı tekrar mikrodalgaya koyun, ardından limon esansiyel yağını ekleyin ve karıştırın. Bir dudak kremi kabına dökün ve katılaşana kadar buzdolabında saklayın.

VÜCUT PEELİNGİ

Bildiğiniz gibi, salatalık antioksidanlarla doludur ve cilt üzerinde iyi bir yatıştırıcı etkiye sahiptir. Taze nane aromasının yanı sıra evde kolayca yapabileceğiniz harika bir vücut peelingi yapar.

Gerekenler:

1/4 salatalık, soyulmamış

3/4 su bardağı beyaz şeker

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

8-10 damla nane esansiyel yağı

Salatalığı püre haline getirin, şeker ve hindistancevizi yağını ekleyin ve karıştırın. Nane yağı ekleyin, karışımı bir kapta saklayın ve buzdolabına koyun.

EV YAPIMI AĞDA

Şeker vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın harika bir yolu ve evde yapmak çok kolaydır!

Gerekeneler:

2 buçuk su bardağı pudra şekeri

1/2 bardak limon suyu

2 su bardağı su

Tüm bileşenleri karıştırın ve karışım altın rengi olana kadar 8-10 dakika ısıtın. Sonra soğumaya bırakın, balmumu gibi yapışkan hale gelecektir. Buzdolabında saklayın ve kullanmaya hazır olduğunuzda alın. Parmak uçlarınızı kullanarak ağdayı yayın ve tüylerin çıkış yönüne doğru yumuşak bir şekilde çekin.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN DOĞAL KARIŞIM





Yağlı saçlarınızı şampuanla çok sık yıkamak yerine bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz.

İhtiyacın olacak:

2 ve 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

3-4 damla uçucu yağ (lavanta veya gül)

Sadece malzemeleri karıştırın ve yumuşak bir şekilde saçınıza sürün. 5 dakika bekletin ve ardından fazla tozu bir fırça ile çıkarın. Mısır nişastası yağı ve kiri emecek ve saçınızı temiz ve taze bırakacaktır.

DOĞAL CİLT TONİĞİ

Aloe vera, çeşitli sağlık yararlarına sahip olsa da özellikle cilt üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip. Yapraktan kolayca alınabilen aloe vera jelinden harika bir cilt toniği yapabilirsiniz. Jeli cildinize masaj yapın ve 15 dakika bekletin, ardından ılık suyla yıkayın. Cildinizi nasıl nemlendireceğini, arındıracağını ve enerji vereceğini göreceksiniz.

DOĞAL MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

Makyajınızı çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey hindistancevizi yağı! Yüzünüze nazikçe uygulayın ve durulamadan önce 10 dakika bekletin. Cildinizi temizleyecek, nemlendirecek ve mağazadan satın alınan diğer makyaj temizleyicileri gibi cildinizi kurutmayacaktır.

DOĞAL KAŞ VE KİRPİK ARTIRICI





Zayıf kirpikler ve kaşlar için doğal bir ürün var: Hint yağı. Özellikle saç artışını da etkileyen hint yağı, kaş ve kirpiklerinizde de inanılmaz bir etki yaratıyor. Kirpiklerinize ve kaşlarınıza düzenli olarak uygularsanız, başka herhangi bir kozmetik kullanmadan daha dolgun görünmelerini sağlayabilirsiniz.