Her şey güzel bir cilt için! Yaptırdığı işlem yüzünü yaktı

Kırışıklıklarından kurtulmak için "travmatik" bir peeling tedavisi için 1800 sterlin ödeyen Amanda Watkins adlı kadın, sonrasında yaşadığı zorlu süreci kayda aldı.

"TÜM YÜZÜ KABUK BAĞLADI"

Fenol peeling adı verilen en güçlü kimyasal peeling yöntemlerinden birinin seçmesinin ardından tüm cildi büyük bir reaksiyon verdi. Bu işlemden sonra cildinde hissettiği gerginlik ikinci gün daha da kötüye gitti ve yüzü kabuk bağlamaya başladı.

Amanda, asidin ilk uygulandığında çok kötü bir hissi olduğunu ve bu cildin yanıyormuş gibi geldiğini belirtti. Ayrıca ardından yaklaşık 12 saat boyunca ağrı yaşadığını söyledi.

İlk hafta boyunca evden nadiren çıkabildiğini ve çıktığında da güneşe maruz kalmayacak şekilde giyinmek ve krem kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Üstelik tüm bu yaşadıkları esnasında cildinin şiddetli bir enfeksiyon geçirme riski ile karşı karşıya kaldığı için sürekli dikkat etmek zorunda olması da sürecin en zorlu kısımlarından biriydi.

"KULLANILAN ÇOK GÜÇLÜ BİR ASİT"

Uygulanan işlem sırasında kullanılan asidin gücü nedeniyle, her gün yüzünün yakın çekim fotoğrafları aracılığıyla doktoru tarafından izlenmek zorunda kaldı.Günler içerisinde çok daha şiddetli hale gelen bu görünüm, alttan çıkmasını istediği taze cilt için çok acı verici bir sürece dönüştü ve Amanda tüm bu süreci sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Süreç boyunca ciddi sıkıntılar çekse de 51 yaşındaki kadın, göz çevresindeki kırışıklıklardan kurtulmak için bu tedaviye değdiğini söylüyor.

Fotoğraf Kaynak: Kennedy News and Media