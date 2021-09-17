Asyalı kadınların gençlik sırrı: Genç kalmak için pirinci bakın nasıl kullanıyorlar

Asyalı güzellik tüyolarına yabancı değiliz. Bu liste için, incelikle yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğine inandığımız ipuçlarını seçtik. İşte o ipuçları...

Pirinç suyu kullanın

Pirinç suyu, birçok Japon ve Kore cilt bakım ürününde ünlü bir bileşendir ve bir araştırma, pirinç suyunun yaşlanma karşıtı özellikler içerdiğini ve cildinizi aydınlattığını göstermiştir. İçinde pirinç suyu olan cilt bakım ürünlerini deneyebilir veya evde yapabilirsiniz. Yüzünüzü temizlemeden önce yıkayabilir veya cildi nemlendirmek için buğu olarak kullanabilirsiniz.

Pirinç suyu saçınızı yumuşatmak ve parlatmak için de kullanılabilir. Cildinizde veya saçınızda kirlilik olmasını istemediğiniz için temiz pirinç suyu kullanmanız önemlidir.

Yüzünüzü iki kez temizleyin

Çift temizleme, Kore ve Japonya'da sevilen bir tekniktir çünkü tüm gün boyunca makyaj ve güneş kremi kullandıktan sonra yüzünüzün kirden arındırılmasını sağlar. İlk temizleyici, genellikle yağ bazlı bir temizleyicidir, çünkü yağ temizleyicileri, gözeneklerinizden istenmeyen ve yağlı maddelerden kurtulurken yüzü yatıştırmaya yardımcı olur.

İkinci temizleyici, kalan kalıntıları daha da temizleyen normal su bazlı temizleyicinizdir. Bu, diğer cilt bakım ürünlerinin cildinize nüfuz etmesini kolaylaştırır ve cildinizin dokusunu yumuşatır.

Salyangoz müsinli ürünler kullanın

Salyangoz müsin kullanımı, Antik Yunanistan'a kadar uzanır ve modern günlere hızlı bir şekilde ilerler. Salyangoz müsini, cilt için iyi olan hyaluronik ve glikolik asitlerin karmaşık karışımı nedeniyle Asya cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Müsin ayrıca cilt tahrişini yatıştıran çinko içerir, bu bileşenlerin karışımı cildinizin parlamasını ve daha parlak olmasını sağlar.