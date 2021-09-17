Asyalı kadınların gençlik sırrı: Genç kalmak için pirinci bakın nasıl kullanıyorlar

Asyalı güzellik tüyolarına yabancı değiliz. Bu liste için, incelikle yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğine inandığımız ipuçlarını seçtik. İşte o ipuçları...
Pirinç suyu kullanın
Pirinç suyu, birçok Japon ve Kore cilt bakım ürününde ünlü bir bileşendir ve bir araştırma, pirinç suyunun yaşlanma karşıtı özellikler içerdiğini ve cildinizi aydınlattığını göstermiştir. İçinde pirinç suyu olan cilt bakım ürünlerini deneyebilir veya evde yapabilirsiniz. Yüzünüzü temizlemeden önce yıkayabilir veya cildi nemlendirmek için buğu olarak kullanabilirsiniz.
Pirinç suyu saçınızı yumuşatmak ve parlatmak için de kullanılabilir. Cildinizde veya saçınızda kirlilik olmasını istemediğiniz için temiz pirinç suyu kullanmanız önemlidir.
Yüzünüzü iki kez temizleyin
Çift temizleme, Kore ve Japonya'da sevilen bir tekniktir çünkü tüm gün boyunca makyaj ve güneş kremi kullandıktan sonra yüzünüzün kirden arındırılmasını sağlar. İlk temizleyici, genellikle yağ bazlı bir temizleyicidir, çünkü yağ temizleyicileri, gözeneklerinizden istenmeyen ve yağlı maddelerden kurtulurken yüzü yatıştırmaya yardımcı olur.
İkinci temizleyici, kalan kalıntıları daha da temizleyen normal su bazlı temizleyicinizdir. Bu, diğer cilt bakım ürünlerinin cildinize nüfuz etmesini kolaylaştırır ve cildinizin dokusunu yumuşatır.
Salyangoz müsinli ürünler kullanın
Salyangoz müsin kullanımı, Antik Yunanistan'a kadar uzanır ve modern günlere hızlı bir şekilde ilerler. Salyangoz müsini, cilt için iyi olan hyaluronik ve glikolik asitlerin karmaşık karışımı nedeniyle Asya cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Müsin ayrıca cilt tahrişini yatıştıran çinko içerir, bu bileşenlerin karışımı cildinizin parlamasını ve daha parlak olmasını sağlar.
Kore vücut peelingi deneyin
Kore vücut peelingleri geleneksel vücut peelinglerinden farklıdır çünkü sadece çıplak ellerinizi ve peeling jelini kullanmak yerine, vücudunuzdaki aşırı pislikleri ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için zımpara kağıdı benzeri dokulu eldivenler gerektirir.
Yaşadığınız yerdeki Kore kaplıcalarını arayabilir veya özel eldivenleri çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz. Ağrı toleransınıza bağlı olarak ağrılı olabilir. Ancak cildinizi nemlendirmek için vücut losyonları kullanmanın yanı sıra cildinizi gençleştirir ve daha yumuşak yapar.
Limon çayı iç
Limon otu, Asya mutfağında, özellikle Tayland mutfağında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kokulu kokusu aromatik tatlar ortaya çıkarır ve birçok faydası vardır. Limon otu çayı vücudunuz için harika bir detokslayıcıdır ve sağlıklı sindirimi teşvik edebilir. Ayrıca adet kramplarını ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.
Sağlıklı beslenme, parlak bir cildi desteklemek için çok önemlidir ve limon otu çayı diyetinize ekleyebileceğiniz besleyici bir içecektir.
Saç ve cilde hint yağı uygulayın
Saf hint yağı, kuru ve yıpranmış saçlarda nemi hapsederek saçı daha yumuşak hale getirir. Ayrıca yağı saç derinize masaj yaparak kepek problemlerine de yardımcı olabilir. Kirpiklerinize hint yağı sürmek de daha uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayabilir.
Yüz yağı olarak hint yağı, nemlendirmeyi destekler ve cildi pürüzsüzleştirir. Yetişkinlikte daha erken kullanırsanız, kırışıklıkların ve ince çizgilerin daha hızlı görünmesini önlemeye yardımcı olan antioksidanlara sahiptir.
Yeşim taşı olan dermaroller ile yüz masajı
Gua sha veya yeşim dermaroller bu günlerde dünya çapında popülaritesini artırıyor ve tüm yutturmacalara değer. Çin menşeli gua sha geleneksel olarak vücutta kas ağrılarını, kronik ağrıları gidermek ve masaj yağı uygulandıktan sonra iltihabı azaltmak için kullanılır. Bununla birlikte, daha hafif bir kuvvet kullanarak kan dolaşımını iyileştirmek için yüzde yapılabilir. Bunu yaparak şişkinliği azaltır ve yüzdeki kas gerginliğini giderir.
Cilt bakım rutininize kağıt maskeler ekleyin
Cilt bakımı yapmanın en iyi yollarından biri, kağıt maskeler ve özellikle kolajen ile yardımcı olan yaşlanma karşıtı bileşenler içeren kağıt maskeler kullanmaktır. Kullanımı pratiktir ve cilt parlatma dahil birçok fayda sağlarlar. İnce çizgileri ve kırışıklıkları azaltmak söz konusu olduğunda mükemmeldirler.