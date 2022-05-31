Hiç duymadığınız tüyolar! Saniyeler içinde profesyonel makyaj için vazelini böyle sürerseniz…

Her gün hızlı bir makyaj kullanabileceğiniz bazı tüyolar sayesinde saniyesinde hazır olabilirsiniz. Ayrıca saç bakımından göz makyajına kadar vereceğimiz birkaç ipucu, hayat kurtarıcı olabilir. İşte o yöntemler…
KURU ŞAMPUAN VAZGEÇİLMENİZ
Acil olarak yetişmeniz gereken bir yere yağlı saçlarla gitmek istemiyor ama vaktiniz mi yok? Kuru şampuan, son yılların en çok tercih edilen ürünlerinden biri olarak saçlarınızdaki yağlı görünümünü anında ortadan kaldırabilme gücüne sahip.
TEK BİR KREM, AYNI ANDA 3 İŞLEV
SPF oranına sahip bir güneş kremi, aynı zamanda bir baz ve nemlendirici olarak kullanabilmenizi de sağlıyor. Makyajdan önce kullanacağınız ince yapılı bir güneş kremi, mükemmel makyajınızı tamamlayan hem de cildinizi koruyan seçeneklerden biri.
KURUYAN GÖZ KALEMİNİ İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN
Acilen yapmanız gereken bir makyaj esnasında bir anda karşılaştığınız kurumuş göz kalemi sorununu ortadan kaldırmak için, hemen kurutma makinesini kullanabilirsiniz. Saç kurutma makinesine birkaç saniye tuttuktan sonra kurumuş göz kalemi sorununun ortadan kalktığnı göreceksiniz.
RİMELİ KAŞLAR İÇİN DE KULLANIN
Kaş doldurma kaleminizin aniden bittiğini fark ederseniz hemen diğer ürüne geçin. Evet, rimel. Doğru açıyla tutarak ve renginin kaşlarınıza uygun olduğundan emin olduktan sonra kaşlarını rimelinizle de doldurabilirsiniz.
GÜN BOYUNCA KALICI BİR RUJ
En kalıcı ruj için dudaklarınıza sürdükten sonra üzerine birkaç saniye mendil koyun. Böylece rujunuz dudaklarınızda sabitlenecektir. Fakat bu esnada çok bastırarak rujun mendile tamamen geçmemesine dikkat etmeniz gerekiyor.