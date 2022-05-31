Hiç duymadığınız tüyolar! Saniyeler içinde profesyonel makyaj için vazelini böyle sürerseniz…

Her gün hazırlanma ve makyaj rutini, oldukça vakit alan bir süreç. Her sabah uyandığınızda yetişmeniz gereken bir okul veya iş varsa, tüm bunların dışında hızla hazırlanmanız gereken bir organizasyona yetişmeniz gerekiyorsa dakikalar içinde hazır hale gelebileceğiniz birkaç makyaj püf noktası hayatınızı kurtarabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:53

Her gün hızlı bir makyaj kullanabileceğiniz bazı tüyolar sayesinde saniyesinde hazır olabilirsiniz. Ayrıca saç bakımından göz makyajına kadar vereceğimiz birkaç ipucu, hayat kurtarıcı olabilir. İşte o yöntemler…

KURU ŞAMPUAN VAZGEÇİLMENİZ Acil olarak yetişmeniz gereken bir yere yağlı saçlarla gitmek istemiyor ama vaktiniz mi yok? Kuru şampuan, son yılların en çok tercih edilen ürünlerinden biri olarak saçlarınızdaki yağlı görünümünü anında ortadan kaldırabilme gücüne sahip.