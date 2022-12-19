Hiç olmadığı kadar parlayacaksınız! Bebek tenine dönüşün sırrı bu kremde

Cilt bakımı, elimizden gelenin en iyisini yapma çabası olduğunu söyleyen Cilt Uzmanı Dr. Ross Perry, kadınların yalnızca ciltleri için uygulayacağı birkaç bakımın aslında yeterli olabileceğini dile getiriyor. Birkaç ipucu ile cildinizdeki görünümü temelden değiştirebileceğini belirten Perry, pürüzsüz bir ten için yapabileceklerinizi anlattı
"SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN"
İlk ipucu, parlayan bir cilt için en basit ama hayati olan adımı oluşturuyor. Günde en az sekiz bardak su içmenin, sağlıklı, pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlayan en önemli ipucu olduğunu belirten Ross, kuru ve tahriş olmuş bir cildin yanı sıra kırışıklıkların da daha belirgin hale gelmesinin sebebi olan susuzluktan korunulması gerektiğine vurgu yaptı.
İçme suyu ayrıca, akne ve diğer cilt problemleri riskini azaltırken, sisteminizi toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Cildiniz yağlıysa, gözenekleriniz tıkanır ve sonunda sivilcelere yol açar.
"GÜZELLİK UYKUSU GERÇEK BİR TERİM"
Dr. Ross'un en önemli ikinci ipucu ise yeterince iyi dinlendiğinizden emin olmak. "Güzellik uykusu" teriminin öylesine söylenmediğini belirten Ross, vücudun kendini yenilemesi ihtiyaç duyulan zamanın bu uyku sırasında gerçekleştiğini belirtiyor. Buna yüzünüz de dahil.
Uyku esnasında üretilen kolajen onarımı sağlarken aynı zamanda bir gün önce yaşadığınız DNA hasarını da gidererek cildinizin genç ve pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Daha az kırışık, daha genç görünen bir cilt demektir. İyi dinlenmiş bir cilt daha sağlıklı, daha parlak görünür ve gerçekten de gözlerin altında bizi daha yaşlı gösteren şişkinlikler ortadan kalkar.
"YILIN HER DÖNEMİNDE SPF İÇEREN GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI ATLAMAYIN"
Tüm yıl boyunca SPF içeren güneş kremi kullanılmasının altını çiziyor. SPF içeren güneş kremleri, kışın bile makyaj yapmadan önce sürülmesi gereken önemli bir ayrıntı. Erken yaşlanmaya ve potansiyel cilt kanserine neden olan UVA ışınlarından korunmanızı sağlayan bu kremler, aynı zamanda kırışık oluşumunu da engelleyen faktörlerden biri.
"PEELING EN TEMİZ VE PARLAK CİLDİN SIRRI"
Peeling kullanımı da cildinizdeki en iyi etkiyi sunmak için bir fırsat olarak nitelendiriliyor. Dr. Ross, cildin dış tabakasındaki ölü deri hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olmak için iyi bir peeling rutinine vaktinizi ayırmanızı öneriyor.
Yaşlandıkça cildin ölü deri hücrelerini atma konusundaki doğal yeteneği yavaşlıyor. Bu sebeple tıkanmış gözenekler, donuk cilt görünümü de giderek daha şiddetli hale gelerek yaşlanmaya zemin hazırlar. Yalnızca yüz temizleme jeli kullanmak, ölü cilt hücrelerini temizlemek için yeterli değildir. Bu nedenle öncelikle cildiniz için doğru bir peeling uygulaması tercih etmeniz gerekiyor. Cilt tipinize bağlı olarak haftada birkaç gün uygulayacağınız peeling, daha temiz ve aydınlık bir cilt sağlar.
"SERUM SEÇİMİNE DİKKAT!"
Daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak olan bir diğer formül ise; serumlar eşit olmayan cilt tonunu hedefleyen ve yaşlanmayı geciktirmeleri ile en iyi seçeneklerden biridir. C vitamini gibi antioksidanlar açısından zengin serumlar ciltte yenilenmeyi tetikleyecektir.
Serumlardaki moleküller, bir nemlendiricideki moleküllerden daha küçüktür, bu da ürünün gözeneklere çok daha derin bir şekilde emilmesini sağlar ve daha taze, daha genç bir görünüm yaratır. Dr Ross, nemlendirmeden önce günde iki kez ellere birkaç damla serum uygulamadan ve cilde hafifçe vurmadan önce normal şekilde temizlemeyi ve toniklemeyi önerdi.