Hiç olmadığı kadar parlayacaksınız! Bebek tenine dönüşün sırrı bu kremde

Cilt bakımı, elimizden gelenin en iyisini yapma çabası olduğunu söyleyen Cilt Uzmanı Dr. Ross Perry, kadınların yalnızca ciltleri için uygulayacağı birkaç bakımın aslında yeterli olabileceğini dile getiriyor. Birkaç ipucu ile cildinizdeki görünümü temelden değiştirebileceğini belirten Perry, pürüzsüz bir ten için yapabileceklerinizi anlattı

"SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN"

İlk ipucu, parlayan bir cilt için en basit ama hayati olan adımı oluşturuyor. Günde en az sekiz bardak su içmenin, sağlıklı, pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlayan en önemli ipucu olduğunu belirten Ross, kuru ve tahriş olmuş bir cildin yanı sıra kırışıklıkların da daha belirgin hale gelmesinin sebebi olan susuzluktan korunulması gerektiğine vurgu yaptı.

İçme suyu ayrıca, akne ve diğer cilt problemleri riskini azaltırken, sisteminizi toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Cildiniz yağlıysa, gözenekleriniz tıkanır ve sonunda sivilcelere yol açar.