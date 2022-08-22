Hiçbir estetiğe gerek kalmıyor! Gıdı ve yanak inceltmenin formülü çok basitmiş

Sakız çiğnemek söz konusu olduğunda tek dikkat etmeniz gereken şey şekersiz sakız satın almaktır. Çünkü çok şekerli sakız diş çürümesine neden olabilir. Gelin birlikte sakızın bilinmeyen faydalarına bir bakalım.
REFLÜYÜ AZALTIR
Sakız çiğnemek midenizdeki asitleri dengelemeye ve asit reflüsü ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, yemekten 30 dakika sonra şekersiz sakız çiğnemek mide asidinin dengelenmesini sağlıyor. Böylece midenizde oluşan ekşimeyi engelliyor.
KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR
Fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli diyetler uygularız. Fakat sakız çiğnediğiniz her saat için 11 kalori yaktığınızı biliyor musunuz?. Ayrıca sakız çiğnemenin yemek yeme isteğinizi azalttığını ve bunun tersine kilo vermenize yardımcı olur. Kurtulmaya çalıştığınız gıdı ve yanaklarınızdan, sakız çiğneyerek veda edebilirsiniz. Özellikle düzenli çiğnediğinizde aradaki farkı göreceksiniz.
DİŞLERE ÇOK FAYDALI
Sakız çiğnemek, ağzınızdaki yiyecek kalıntılarını gidermeye ve tükürüğü ağzınızdan uzak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca saatlerce süren sessizlikten ve yemek artıklarından kaynaklanabilecek kötü nefesi de azaltır. Aynı zamanda çene kaslarınızı geliştirir ve güçlendirir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Okurken sakız çiğnemek hafızanız için harikalar yaratabilir. Sakız çiğnemek beyne giden kan akışını arttırır. Araştırmalar ayrıca kısa süreli hafızayı %35 oranında artırdığını bulmuştur. Fakat çok uzun süre sakız çiğnemek hafıza üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
UYANIKLIĞI ARTIRIR
Bu, özellikle gün içinde sıkıldığınızda sakız çiğnemenin en yaygın kullanımlarından biridir. Sakız çiğnemek ruh halinizi yenileyebilir ve daha az yorgun veya donuk hissetmenizi sağlayabilir.
MİDE BULANTISINI AZALTIR
Mide bulantısı kusma hissi uyandırır ve bu yüzden fazlasıyla rahatsızlık duyabilirsiniz. Hamilelik, araba tutması veya hastalık, mide bulantısı hissetmenize neden olabilir. Fakat sakız çiğnediğinizde bu durumu anında önleyecektir. Sakız çiğnemek tükürük üretimini artırır ve bu da kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.