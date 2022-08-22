Hiçbir estetiğe gerek kalmıyor! Gıdı ve yanak inceltmenin formülü çok basitmiş

MİDE BULANTISINI AZALTIR

Mide bulantısı kusma hissi uyandırır ve bu yüzden fazlasıyla rahatsızlık duyabilirsiniz. Hamilelik, araba tutması veya hastalık, mide bulantısı hissetmenize neden olabilir. Fakat sakız çiğnediğinizde bu durumu anında önleyecektir. Sakız çiğnemek tükürük üretimini artırır ve bu da kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.